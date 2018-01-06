新华社上海1月6日电 题：上海打造“全球电竞之都” 资本争相布局

新华社记者潘清

在许多新经济产业领风气之先的上海，正着力打造“全球电竞之都”。由此释放的巨大商机不仅吸引行业龙头企业纷至沓来、大型赛事相继落户，也催动各路资本争相布局。

2017年12月，上海印发《关于加快本市文化创意产业创新发展的若干意见》，明确提出“加快全球电竞之都建设”，包括鼓励投资建设电竞赛事场馆，发展电竞产业集聚区，支持国际顶级电竞赛事落户，促进电竞比赛、交易、直播、培训发展，加快品牌建设和衍生品市场开发，打造完整生态圈。

事实上，对于迅速崛起的电竞产业而言，上海已经成为“兵家必争之地”。在产业链龙头企业群聚的同时，IG、VG、EDG等知名电竞俱乐部也选择在上海建立总部或基地。

上海市电子竞技协会副秘书长陶俊赢表示，多元化的优质电竞相关企业扎根上海，形成了完善的产业集群。

在政策扶持和市场需求引领下，上海打造“全球电竞之都”的过程正释放出巨大商机，吸引各路资本接踵而至。

作为知名房地产企业绿地控股集团旗下的战略性金融投资平台，绿地金融投资控股集团有限公司5日宣布，拟向电子竞技场景运营商上海鹏塔网络科技有限公司（竞界电竞）战略投资6000万元人民币并持有其50％的股权。

“经过多年培育自后，中国电竞产业正迎来‘爆发期’，并展现出绝佳的投资机遇。”绿地金融董事长、总裁耿靖表示，计划用2至3年时间，将竞界电竞打造成全国最大的电竞运营平台。未来绿地金融还将携手竞界电竞、绿地商业集团在上海青浦区合作兴建大型电子竞技场馆。此次合作也将为绿地电竞小镇的建设打下良好基础。

绿地集团总裁张玉良表示，绿地涉足电竞行业，不仅看好这一行业的无限发展潜力，更看重其给传统地产业务带来的巨大协同效应。

竞界电竞创始人、CEO任立则表示，从初期的核心人群到如今的全民普及，电子竞技行业爆发已经成为各方共识。

几天前，电子竞技整体服务商上海网映文化传播有限公司刚刚获得了由江苏省体育产业投资基金领投的新一轮3500万元融资。电竞主播经纪商上海综皇文化传播有限公司也于去年10月获得了赛富动势2000万元Ａ轮融资。

诸多迹象表明，看好电竞产业前景的资本正逐渐向上海聚集。而在业界看来，这将为“全球电竞之都”建设带来提速效应。