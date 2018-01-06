从芯片到家电 这些年中国收购的海外技术公司

本文来自微博号：深圳宁南山

欧洲成为中国最大的技术来源地，美国日本对中国提防心较重

在之前的文章里面，例如《打破白人霸权，世界五百强里面的中国制造业》，已经提到了一些中国巨头海外收购的案例，典型的是中国化工公司，通过收购先正达一跃成为世界级四大农业化学品和农药巨头之一，和巴斯夫，陶氏-杜邦，拜耳一起成为世界四巨头。

通过收购倍耐力一跃成为法拉利，兰博基尼，保时捷等豪车轮胎供应商。通过收购克劳斯玛菲机械公司，成为汽车零部件生产设备制造商。目前该公司作为一家中国国企，16万员工有8.3万在境外工作，堪称海外并购之王。

但是事实上，近年来，在中国还有很多公司，通过海外并购，极大的提升了自己的技术能力和综合实力，具备了世界竞争力。

豪华游艇

海天盛筵我想中国的网民都听说过，作为中国富豪和外围女的聚会，豪华游艇是必备之一，只要用百度（245.7174， -0.01， -0.01%）图片搜索下“海天盛筵”四个字，就会出现大量各种比基尼与游艇的图片。尽管中日韩是世界前三的造船大国，但是在造船业，豪华邮轮和豪华游艇这样的高级消费品，欧洲还是占据顶端的位置。

就跟手表和奢侈品一样，尽管亚洲的日本韩国中国已经在制造业上崛起，但是富人们想买的高级货还是得去瑞士，法国和意大利。

全世界最大的豪华游艇制造商是意大利的法拉帝集团，该集团成立于1968年，旗下总共拥有8个游艇品牌。

实际上，世界前十的游艇品牌，法拉帝集团就占了四个，分别是法拉帝（Ferretti）、博星（Pershing）、丽娃（Riva）和博川（Bertram）（博川现在已出售）。美利坚前总统克林顿就说过，他想拥有一搜Riva豪华游艇。

2012年，中国潍柴以3.74亿欧元的抄底价格收购了法拉帝75%的股份，实现了绝对控股。2016年，法拉帝公司扭亏为盈，当年实现了1.46亿元人民币的利润。

另外，2017年10月，中国的铝材企业忠旺集团也宣布收购了以澳洲为基地的全铝合金超级游艇制造商Silver Yachts Ltd。控股权。SilverYachts在设计和制造大型、全铝合金、空气动力设计、高性能、低油耗的超级游艇业务领域是领军企业之一。

其产品被冠以‘海上超级跑车’的称号。是目前全球唯一有能力设计并生产70米以上大型全铝合金超级游艇的企业。铝合金船身让SilverYachts的游艇具备更轻更快的优良特性，在速度和燃油效率上均代表了世界顶级水准，是已建成游艇中航速最快的常规动力游艇。

中国忠旺借助此次收购首次直接进入下游终端制造，保证其铝合金材料的高端应用有市场。

可以说，世界游艇产业，中国不仅是主要玩家，而且已经是最大的玩家。世界各地的富人，在购买游艇的时候，都在为中国人的腰包做贡献。

当然，豪华游艇的制造技术，主要还是在欧洲手里，我们虽然买下来了一些品牌，不代表技术已经朝中国转移了，研发设计制造仍然在欧洲。

除了收购外国公司以外，中国本土公司也有制造豪华游艇，长度200英尺以上的超级豪华游艇，中国的中集来福士是亚洲唯一的制造商还实现了出口，日本韩国均不能制造。

但是呢，这个总体设计仍然主要是欧美设计师完成，包括很多设备仍然是从欧美进口的。游艇是造船业的高端货，毕竟是给富人享受的奢侈品，中集来福士目前正在建造的一艘88米长的超级豪华游艇，预计2018年交付，价格能够到1亿美元。

图像传感器和移动GPU芯片

嗯只要说起手机等电子产品里面的日本制造，必然会有人说，iphone，华为，三星等智能手机的摄像头是日本设计制造的。

这个认识是完全错误的，因为摄像头模组目前全球最大的两家公司是中国的舜宇光学和欧菲光。一个世界第一，一个世界第二。

日本主要是有两家，一家夏普，一家索尼，这两家都是高端摄像头模组厂家。但是呢，目前夏普已经被富士康收购了，索尼摄像头模组2015年出货约1亿颗，营收10亿美金，68亿人民币；2016年大约出货1.4亿颗，营收15亿美金，约100亿人民币。

但是索尼摄像头模组的主要工厂中国华南厂已经在2016年11月被欧菲光收购，而日本本土的熊本工厂一直处于只有产线没有量产的状态，所以索尼也基本退出了摄像头模组生产领域。除了摄像头模组的制造以外，里面的镜头主要是台湾大立光和大陆舜宇光学生产，

日本还剩下的优势项目主要是摄像头模组里面的图像传感器，目前索尼，三星和豪威科技是三巨头。尤其是索尼占据优势地位，图像传感器也是日本可以说近年来非常罕见的市场份额和利润都出现大幅上升的产品，给索尼带来了不少利润，也是衰退大背景下日本制造难得的亮点。

索尼在图像传感器领域的崛起，必然会有牺牲者和失败者，那就是在2011年还排在图像传感器全球份额第一的美国豪威科技公司，在被索尼超越后，豪威科技的市场占有率在2015年跌到了16%左右排名世界第二，三星15%世界第三。到目前豪威已经滑落到了全球第三，被三星超越，全球市占率12%左右。

2015年4月，中国中信资本控股有限公司宣布，由其主导的财团成功完成对领先的数字成像处理方案开发商豪威科技股份有限公司（OmniVision Technologies）的收购。据公开资料。总计收购费用在19亿美元左右。交易完成后，豪威科技从纳斯达克证券市场退市。此次收购，买方团由中信资本、北京清芯华创投资管理有限公司和金石投资有限公司组成。

2016年初收购完成，美国豪威变成北京豪威旗下公司，值得一提的是，豪威科技80%的收入来自中国市场。由于中信资本财团并不参与公司实际运营，因此豪威科技仍然处于独立运行状态，现在急需有中国科技公司站出来接手运营，这样才能实质性的将其技术进行转移。

2017年上海韦尔股份公司曾经进行过收购尝试，但是以失败告终，不过股权收购的故事还没有结束。

中国资本收购的另外一家世界一流芯片公司是英国的Imagination，熟悉电子产品的都知道，该公司一直为苹果提供GPU（图形处理芯片）产品。然而2017年3月，苹果突然宣布将会自行开发GPU，将在2年内放弃使用Imagination的一切技术，并且停止支付专利费。

由于Imagination一半以上的市场份额和营收都来自苹果，结果可想而知，公司股价一夜之间暴跌70%。到了2017年6月，Imagination董事会宣布，将开放公司收购给一切可能的买家。

Imagination和ARM，高通一起，是移动GPU市场，也就是手机和平板电脑用的GPU市场的三巨头，2017年9月，来自中国的私人资本CanyonBridge出手5.5亿英镑（约49亿元人民币）收购了Imagination。此次收购的溢价约为42%。

Canyon Bridge这家公司以前也出现在新闻上，2017年9月中旬，美国总统特朗普以妨害国家安全为由，叫停了中国私募基金Canyon Bridge对美国芯片制造商莱迪思（LatticeSemiconductors）的收购计划。

对于收购Imagination，由于英国人对此种核心技术的交易非常敏感，CanyonBridge称，公司没有裁员的计划，也不会把生意移到另外一个国家去，“CanyonBridge不会把生意带到中国，相反的，公司试图让Imagination在中国变得更加有竞争力。” 。

这两起芯片收购案的共同之处是，中国收购的芯片公司都是技术和规模在本行业排在世界前三的一流设计公司，但是由于作为收购方的中国资本并没有具备运营和技术能力，因此目前技术部分还没有被中国消化，虽然已经被收购，但是Imagination和豪威科技仍然不能被视为完全的中国公司，这是一种遗憾。

空客波音和奔驰宝马的铝材供应商

中国的大飞机C919还在路上，中国也还没有像奔驰宝马一样热销的高端车型，但是这不代表中国不能从空客波音，奔驰宝马的产业链上获取利润。

德国乌纳铝业公司成立于1914年，是一家百年德国企业，其主要产品为无缝管、分流挤压管以及其他高附加值铝合金挤压产品，应用于航空和汽车工业等领域，主要客户包括空客、波音、庞巴迪、奔驰、宝马等世界知名厂商。

2017年9月，全球第二大工业铝挤压产品研发制造商中国忠旺13日宣布收购德国高端铝挤压企业乌纳铝业（AluminiumwerkUnna AG）的控股权，这是忠旺集团的首宗海外并购（一个月后又收购了前文的澳洲游艇企业），未披露交易作价。由于乌纳铝业拥有数十家航空公司的认证及质量证书，这无疑是中国忠旺快速打开国际航空市场的“敲门砖”

按照中国忠旺总裁兼执行董事路长青的说法，“此项并购可大幅提升本集团在无缝管挤压方面的能力，进一步完善产品结构，亦可借助乌纳铝业的产品资质认证和客户开发经验，加快本集团在航空、汽车等领域的业务拓展，全面提升综合实力。”

根据忠旺2017年中期业绩，海外客户主要位于德国、英国、比利时、荷兰等国家和地区。今年上半年，海外销售收益约为人民币4.5亿元，占忠旺集团总收益的6.1%。对乌纳铝业的收购将大大增强忠旺集团在高端市场的竞争力。

忠旺的目标，是世界第一。与此同时，忠旺目前还看上了美国Aleris公司，该公司同样为波音和全球大型汽车制造商供货，这些都是非常优质的客户，这家公司有多重要呢？

2017年6月12日，据路透社报道，超过24位美国国会议员敦促美国财长史蒂文。努钦（StevenMnuchin），要求其拒绝美国铝制品制造巨头Aleris集团向中国忠旺控股出售股权的议案，以此来保护美国的国家安全利益。

理由是“Aleris集团涉及生产、检测军用特殊金属，并且该公司的研究和技术对美国的经济和国家安全至关重要。”这项收购能否得到美国放行不得而知，但是我们可以很清楚的看到，美国的精英们对中国是严防死守的，绝不仅仅是华为进入美国被阻挡。

120亿美元海外收入，中航工业的全球出击

中航工业公司，国内军迷想必耳熟能详了，歼-31“鹘鹰”隐身战斗机、FC-1“枭龙”战斗机、歼-10、L-15“猎鹰”高教机、L-7初教机、K-8基础教练机、武直-10、运-8、运-20以及太行、秦岭、昆仑等发动机都是该集团的王牌产品。

中航工业集团在十二五（2011-2015年）期间共完成14宗海外并购，总额达149.5亿元人民币（约合23亿美元）。从2009年至今，中航工业已先后并购了奥地利未来先进复合材料股份有限公司（FACC）、美国西锐公司、美国大陆航空活塞发动机公司、耐世特汽车系统公司、德国Thielert航空活塞发动机公司。

其中FACC是有着20年复合材料设计和生产商，拥有空客、波音、庞巴迪等重要客户。被中航工业收购后，FACC顺利成为国产首架自主知识产权支线喷气客机ARJ-21的主零件供应商。

美国西锐（ciruus）公司则是全球领先的小型飞机制造商品，其王牌产SR-22是全球最畅销的轻型飞机，号称“空中宝马”。中航工业收购西锐，开创了中方并购欧美整机制造企业的先河。

海外并购使得集团海外收入激增。2011年，中航工业海外收入为431亿元人民币，2015年这一数字便增至753亿元，增幅近75%。中航工业计划在十三五期间继续将并购目标锁定在“发达国家”。

美国家电市场15%

中国三大家电集团之一的海尔集团，尽管多年努力，但是直到2015年在美国家电市场的份额仅有1.1%。可见中国品牌拓展高端市场，是很艰难的。

海尔决定采取收购的战略进行美国市场扩张。2016年1月海尔通过55.8亿美元（约合人民币366亿）收购了GE家电业务。2016年6月7日，海尔发表声明称二者已完成交割，通用家电正式成为海尔一员。该笔收购是中国家电业最大一笔海外并购。

GE家电在美国市场占据了将近14%的份额。此次并购完成后，海尔一举获得了美国这个世界第二大家电市场15%的市场份额，实现了极速跃升。

这也是海尔继2012年收购新西兰家电明星品牌斐雪派克、2011年收购日本三洋后又一大动作。可以看出海尔打开海外市场、走向国际化的野心。

更值得一提的是，一般中国企业海外收购，都是收购的亏损企业，而海尔收购的GE家电业务，则是盈利的业务。

制药装备

中国整体在制药业上比较落后，但是在制药装备领域，中国楚天通过并购德国企业成为细分领域产量和工厂规模的世界第一。

2017年4月，中国楚天科技、楚天投资和澎湃投资联合并购德国Romaco集团75.1%的股权。后续楚天投资将在双方管理、文化融合平稳过度后，并购剩余24.9%的股权，实现全额并购，并整体注入楚天科技。本项全额并购所涉资金共计约1.5亿欧元，合人民币约11亿元。

唐岳总裁表示，通过本项并购，楚天的行业地位将跃居世界一流，其中产量全球第一、工厂规模全球第一。Romaco是世界医药装备行业的一流企业，拥有140多年的历史，特别是其原理级发明粉末造粒技术、气流式粉末分装技术和压片技术均为世界第一，它是世界顶级医药包装机械及自动化方案提供商，尤其是在固体类药物领域能提供强大的产品和服务。

楚天是中国最大的制药装备供应商，尤其是在水剂类制药装备领域拥有强大的力量。Romaco是德国以及世界一流的医药装备企业，拥有百年历史。

两家公司资源互补，双方在产品线有完全的互补性。楚天做液体制药装备，Romaco做固体制药装备。联合以后，可以兼顾液体和固体制药装备产品。

楚天的市场集中在中国、印度，俄罗斯和东南亚等国家和地区，Romaco则在欧美发达国家拥有市场

2017年上半年，楚天科技营收为5.35亿人民币，增长21.7%，净利润6230万元，增长24.99%。应该要看到，楚天科技仍然是一家小公司，即使产量和工厂规模世界第一，但是本身技术水平和产值并没有那么高。当然其自身保持着20%以上的快速增长，加上之后会并入Romaco的财务报表，预计整体规模会有一个比较大的增长。

世界第一大游戏公司诞生

在世界游戏界，美国暴雪，日本索尼，任天堂都是赫赫有名的，一度被认为是不可超越的游戏公司，但是如今，从营收来看，世界最大游戏公司已经是中国公司了。腾讯公司通过两起收购，一跃从中国游戏公司变成了世界游戏巨头。

在2008年，腾讯投资Riot Games获得22.34%的股权；2011年11月，腾讯花费2.31亿美元增持股权，持股比例达到92.78%。2015年12月，腾讯进一步收购了Riot Games100%的股权，完全成为腾讯旗下子公司。英雄联盟（LOL）长期是全球最火爆游戏之一。

2016年6月21日，腾讯发公告称收购Supercell84.3%的股权，交易总额约86亿美元（约合人民币566亿），这是腾讯史上最大一笔并购，腾讯也凭此从一家中国互联网大企业变身为全球游戏巨头。

Supercell是一家芬兰手游开发商，成立于2010年，公司只有180人，共四款游戏：《皇室冲突》《部落战争》《海岛奇兵》《卡通农场》。仅凭这四款游戏，2015年Supercell共实现营收23.3亿美元，意味着员工人均每年可以创造出3500万美元营收。截至2016年3月，Supercel公司旗下游戏每日活跃用户（DAU）人数已经突破1亿

腾讯游戏一直是腾讯最盈利的模块，业绩在国内游戏公司中排名第一。

由于收购的完成，2016年腾讯将占到全球游戏收入的13%左右。收购Supercell不仅使得腾讯股票大涨，其也一跃而成全球最大的游戏公司。

全球最大猪肉加工公司

2013年5月29日，双汇国际宣布将收购美国猪肉制品企业史密斯菲尔德，交易价高达71.2亿美元。根据双方达成的协议，双汇国际将以47.2亿美元现金的价格收购史密斯菲尔德已发行1.388亿股份，并承担后者24亿美元的净债务。

双汇集团是中国最大的肉类加工企业，而史密斯菲尔德是全球规模最大的生猪生产商及猪肉供应商、美国最大的猪肉制品供应商，

史密斯菲尔德公司在2012年的销售额高达131亿美元，净利润为3.61亿美元。在被双汇收购后，史密斯菲尔德公司业绩在2014年和2015年连续创下历史新高，同时双汇国际也迎来大发展，2016年已经改名为万洲国际的双汇，集团销售额达到215.34亿美元，净利润达到10.14亿美元，首次进入世界五百强。

其到2020年的目标是营业额超过300亿美元。

走向世界的中国电网

中国拥有全世界最好的电网，但是这是显然不够的。

2007年12月，国家电网与菲律宾蒙特罗电网资源公司、卡拉卡高电组成联合体，以39.5亿美元中标菲律宾国家输电网25年特许经营权。2009年1月，正是接管运营。整个菲律宾的输电网都是由中国管理。

2012年5月，国家电网公司投资3.65亿欧元（约4.62亿美元）成功收购葡萄牙国家能源网公司（REN）25%股份。PEN公司是葡萄牙唯一的国家级能源传输公司

2016年6月1日，比利时伊安蒂斯公司宣布，国网公司全资子公司国网国际公司成为认购其增发14%股权的优选中标方。伊安蒂斯公司是比利时最大的能源配网公司，为比利时弗拉芒区80%地域提供配电和配气服务。伊安蒂斯公司拥有配电线路约12.1万公里，市场份额占全国的45%；拥有配气管线约4.2万公里，市场份额占全国的54%。

没错，葡萄牙的油气和电网，比利时一半的天然气和电力网络，中国也有大量股份。

耗资接近100亿美元（96.85亿美元），国家电网在澳大利亚的三次收购：

2012年12月，通过收购和增持，在澳大利亚南澳州输电公司的股比达到46.56%，投资金额约6.85亿美元

2013年5月17日，国家电网公司与新加坡电力公司（SingaporePower International）签署协议，出资约364.8亿人民币（60亿美元）收购新加坡电力公司子公司澳大利亚Jemena公司60%的股权和澳大利亚新能源澳洲网络19.1%的股份。

2014年1月，国家电网公司收购新加坡淡马锡集团能源公司下属的国际澳洲资产公司的60%股权和新加坡能源澳网公司19.9%股权，项目总投资约30亿美元。

为什么澳大利亚目前有恐华症，不说别的，你的铁矿石大部分依赖中国市场，你国内第二大语言是普通话，你国内大批中国留学生和移民涌入，中国公司在澳大利亚电网拥有几乎100亿美元的资产，内心有恐惧是正常的。

2016年10月，国家电网公司收购希腊国家电网24%的股权，目前希腊国家电网公司的副首席执行官，以及CFO（首席财务官）都是中国人，由国家电网公司派驻。

中国最大规模的海外制药企业收购

中国在制药方面，是一个弱国，而相反隔壁的印度仿制药业务却发展的很红火。印度是世界制药大国，即使在中国，也有不少人委托从印度带廉价药物回国，

印度Gland Pharma公司成立于1978年，总部位于印度海德拉巴，主要从事注射剂药品的生产制造业务，该公司是印度第一家获得美国FDA批准的注射剂药品生产制造企业，并获得全球各大法规市场的GMP认证，其业务收入主要来自于美国和欧洲。

Gland Pharma目前主要通过共同开发、引进许可，为全球各大型制药公司提供注射剂仿制药品的生产制造服务等。作为少数专业从事生产制造注射剂药品的公司之一，Gland Pharma在印度市场同类公司中处于领先地位。

2017年9月18日，复星医药公告称，将拟出资不超过10.913亿美元收购印度药企GlandPharma约74%的股权。2017印度财年Gland实现营业收入149.16亿卢比（2.33亿美元）、41.37亿卢比（6464万美元），同比增长9.88%、31.92%，处于较好的财务水平。这也是迄今为止中国制药企业最大规模的海外收购。复星医药也是借此进入美国和欧洲市场。

医疗器械

美国是全球医疗器械的霸主，美国公司几乎拥有全球医疗器械行业一半的收入。

2017年11月，中国本土医疗器械企业威高集团以56亿人民币完成了收购美国爱琅公司（Argon）协议的签订，其对海外市场的拓展开始逐渐显山露水。

爱琅公司成立于1972年，2016年净收入2.25亿美元，核心产品有穿刺活检产品、血管介入类产品和引流导管。

威高集团借此进入Argon在中国本土二三线城市市场的渠道，以及欧美高端医疗市场。

创建于1988年的威高，从生产一次性注射器的乡镇企业起步，盘子不断做大。目前在威高，高科技含量、高附加值产品能占到85%以上，争取到2020年，这一比例能达到90%以上。心内耗材是目前该公司产品附加值最高的。目前威高集团也是中国净利润最高的医疗器械公司。

值得一提的是，威高集团之前通过和美国美敦力公司（全球最大医疗器械公司）五年的合作，成功的学习到了陶瓷髋关节（股骨头）的生产制造技术，目前威高和美敦力是全球仅有的两家能够生产陶瓷髋关节的公司。

”陶瓷髋关节的好处是可以保证恒温。以往用钛合金材料，走了一个半小时后，会发现局部温度升高，而陶瓷则没有这个问题。”

叉车

叉车可能是大家没有想到的，仍然被发达国家主要是德国和日本占据主要的市场。根据2017年8月美国《MWH》杂志公布的2016年全球叉车20强排行榜，

全球第一是丰田自动织机株式会社，卖了85.63亿美元。

全球第二是德国凯傲集团，也是欧洲第一大叉车公司，2016年凯傲集团销售叉车17.8万台，同比增长7.5%，实现净利润2.46亿欧元，同比上升11.3%，

全球第三是日本三菱-力至优，第四是德国永恒力

第五是美国科朗设备，销售额30亿美元，全球第六是海斯特-耶鲁物料搬运设备公司，销售额25.7亿美元。

全球第七才是中国的安徽叉车公司，品牌名称为合力（HELI），我相信大家都知道这个品牌。是的，2016年中国最大的叉车企业才排在世界第七位。

全球第八是韩国斗山工业车辆公司，销售额7.81亿美元，

全球第九是中国杭州叉车，

全球第十是美国克拉克物料搬运公司。

从上面可以看出，中国公司只排在第七和第九位，差距非常巨大。

不过，这里我们要高兴一下，中国潍柴集团通过不断并购，以及认购公开发行股份和二级市场增持的方式，不断获得全球第二大，欧洲第一大叉车公司凯傲公司的股权，目前潍柴在凯傲公司的持股比例上升至43.26%，目前是第一大股东地位。

同时在稳定发展的基础上，凯傲公司以21亿欧元收购了全球领先的自动化技术和供应链优化领导者——德马泰克公司的全部股权，成为内部物流解决方案的全球领导者。

德马泰克为全球第三、欧美领先自动化物流系统解决方案提供商，是自动化立体仓库的发明者，历史上建造了世界第一座20米高的自动化立库， 也是第一个能提供“一站式”物流集成服务提供商，已为全球各行业大中小型客户成功实施了多达4500套系统。2015年收入规模达到18亿美元，排名全球前三。

什么是自动化物流，菜鸟的智能仓库，以及前几个月曝光的全部由机器人来运输包裹的中国快递仓库见过吧？实际上这也是自动化物流的一种形式。

100亿人民币获取高端液压技术

所有的工程机械都需要液压产品，液压是把一种动力转换为另外一种动力的形式，我们消防员乘坐和适用的消防车上面的云梯，要实现支撑和伸缩，就需要遇到液压件，一旦液压不稳定或者泄压极有可能折断，危及生命安全。

在知乎上有日本崇拜者说，“中国造不出不漏油的液压产品”，这句话当然是错误的，宁波的恒立液压水平就不错，产品质量很稳定。

但是在高端液压件方面，核心技术长期被日本川崎、美国伊顿和德国林德、德国力士乐等少数企业所垄断。包括三一重工、中联重科等中国企业生产高端挖掘机、装载机、叉车等所用的液压件统统要进口，中国在高端装备制造业“十二五”（2011-2015年）规划中就明确提出，要重点发展液压的关键技术，突破国外的技术封锁。

这其中，德国凯傲集团旗下的林德液压引起了中国人的兴趣，这是一家1904年的高端液压件生产企业。潍柴认为，从技术上讲，全球性能最高的当数林德液压；规模上说，世界最大的却是日本川崎。

因为凯傲集团旗下有一个林德叉车，为使技术优势不外流，林德液压件很少外卖，主要为内部配套。这种业务模式和比亚迪的磷酸铁锂电池给卖给内部电动车很像，一旦下游的叉车和工程机械产品遇到市场萧条，那么缺乏市场销售渠道的林德液压就会陷入亏损和销售收入下降。

潍柴正是盯上了欧洲整体市场萧条，林德液压经营困难的机会，以拥有下游市场为条件，2012年9月3日，潍柴动力以7.38亿欧元收购了德国凯傲集团25%的股份和旗下林德液压公司70%的股份。这创造了当时中国企业在德国的最大并购纪录，一直到2016年才被美的收购库卡打破。

其实潍柴本身对购买做叉车的凯傲集团的股份兴趣并没有那么大，但是林德液压是凯傲集团旗下公司，同时竞购林德液压的公司众多，潍柴提出同时收购凯傲集团部分股份，这让经营困难的凯傲集团很难拒绝。之后为了获得高端液压技术，潍柴集团连续进行股份增持，累计分批投资高达100多亿人民币，实现控股凯傲集团43.26%的股权和90%的林德液压股权，创下了中国企业在德国最大并购纪录。

实际上，在2012年的并购协议中，德国凯傲担心高端液压技术流失，在入股协议上特意加上了不许潍柴动力将液压技术带入中国的霸王条款。林德液压旁边曾有一家德国工厂被日本公司收购，等到日本股东将其核心技术带走后，这家德国工厂也就破产倒闭，工人全部失业。为了避免重蹈覆辙，德方在收购时添加了这一条款，潍柴动力只好暂时搁下、从长计议。

为了获取徳方信任和允许，在潍柴花钱购买凯傲和林德股权后，再次花钱在德国投资厂房、设备，帮助林德和凯敖扩大生产规模。潍柴还数次邀请德国工会前来交流。同时潍柴开始把中国市场订单导入林德液压公司，表现了十足的诚意。为了获得订单、争取市场，终于林德液压高管层主动向董事会提出了在中国潍坊合资建厂的申请。

在这个过程中，潍柴的表现不像个控股股东，而是像一个招商引资地方官员。足见其对技术的渴望，也可见拥有技术的徳方的强势。

由此，2014年12月由林德液压、潍柴动力等共同出资筹建的林德液压（中国）公司在山东潍坊成立。林德液压持股51%，潍柴动力持股49%，是林德液压在中国乃至东南亚、南亚的的研发、生产、制造和销售基地。2015年，该工厂顺利投产。

2016年5月，林德中国第二条液压马达生产线已调试完毕，加上去年已从德国引入的第一条液压泵生产线，至此液压件的核心零部件已基本落户中国，实现本土化生产。2016年林德液压国产化产品表现优异，泵、马达两款产品共销售6000余台，同比增长230%，销售收入7300万元人民币，同比增长124%。

2017年1-9月，林德液压（中国）的销售收入首次突破亿元

引进高端液压技术，潍柴付出了巨大的代价，但是确实值得的，从中我们也可以看出拥有技术的巨大话语权，在潍柴拥有德国林德液压90%的股权的基础上，林德中国却是潍柴和林德液压的合资公司，而且林德还占有51%的股份，该合资公司厂房不仅禁止拍照，而且工厂凡是涉及质量的环节，如采购、生产、装备等，均由德国高管负责；凡是涉及销售、售后、商务等非技术环节由中方分管。体现了徳方巨大的技术话语权。

由于收购条款中有禁止将液压技术引入中国的限制，潍柴通过合资获得液压技术的可能性有多大，我们还不得而知，从公开报道来看，徳方派出了一批德国技师教授中国工人进行操作，目前产线工人已经基本中国化，通过国产化，我们至少可以掌握高端液压制造技术。

同时为了获取技术，以针对中国市场开发为由，潍柴在林德中国组建了20多人的研发团队，针对中国压路机、推土机、挖掘机、起重机、装载机、叉车、农机等八大行业市场研发全领域、全系列产品；同时液压件面向工程机械企业销售，而潍柴发动机在这一市场本就占据着70%以上的份额。相信在共同开发过程中，潍柴可以逐步实现掌握林德的液压技术。

可以看出，潍柴为了获取全球最好的液压技术，付出了巨大的努力。

但是有时候我也在想，潍柴如果用这100多亿来搞自主研发，而不是收购，是不是一样可以搞出来先进液压技术？当然，潍柴的投资不只是获得技术，还获得欧洲等高端市场。

中国的物流，世界的物流

大家都知道，这五年中国电子商务和物流效率迅速提高，已经到了世界顶级水平，另外随着中国制造在世界各地市场占有率越来越高，目前中国公司已经不满足于中国本土，也在向全球扩展，这也是帮助中国制造走向全世界。提前进行布局，不只是控制中国本土的物流节点，也要控制海外市场的物流节点，“要致富，先修路”

2017年6月，阿里巴巴向东南亚领先的电商与物流公司Lazada投资10亿美元，把对该公司的持股比例提高至83%，显示出阿里巴巴对该地区物流市场的积极押注。Lazada在其平台上有13万个商户，还拥有14个仓库和130个规模更小的物流中心。

2017年欧洲的最大交易之一，是由中国私人股本基金控股的普洛斯（Global Logistics Properties）达成的收购Gazeley的协议。Gazeley在欧洲和北美各地拥有仓库和物流园区。于10月达成、规模大约为280亿美元的这笔交易，将扩大普洛斯的投资组合——其资产已然包括在119个市场上的1095个物流园区。

中国企业今年最大的物流并购交易，是主权财富基金中投公司（CIC）于6月同意收购在17个国家拥有仓库的欧洲领先物流公司Logicor。这笔规模达122.5亿美元的交易是中国企业迄今第4大海外收购交易。

最大规模对德国技术公司的收购

2016年8月8日，美的集团发布了对德国机器人制造商库卡进行公开要约收购的最终结果，其持股比例达到了94.55%，收购金额高达37.07亿欧元，差不多292亿人民币

库卡集团1889年2月14日成立，1980年在德国法兰克福证交所上市。库卡集团是全球领先的机器人及自动化生产设备和解决方案的供应商。库卡机器人板块处于市场领先地位，根据国际机器人联合会（IFR）2015年统计，库卡机器人在汽车制造领域的市场份额全球第一，因此理论上，世界最大的汽车制造用的机器人制造商现在已经是中国的美的集团了，为什么是理论上的呢，因为库卡目前还是实际上仍然独立运行的。

2014年、2015年和2016年1-3月，库卡公司实现的归母净利润分别为6810万欧元（约合5亿元）、8680万欧元（约合6.3亿元）和2110万欧元（约合1.5亿元）。从营业收入来看，库卡从2009年的9.02亿欧元增长到了2015年的29.66亿欧元。

2017年第一季度，美的和库卡合并财务报表完成， 美的实现营收597.56亿元，同比增长55.85%；净利润43.53亿，同比增长11.4%。其中库卡实现营收58.1亿元，净利润2.0亿元。 库卡运营健康，极具成长性。目前，库卡50%以上的业务来自汽车工业，而美的希望在不放弃其汽车工业业务的同时，帮助它在其他行业做出多元化拓展。1/3是机器人，2/3是系统集成，可以在不同细分产业提高利润率。 库卡在中国的收入目前一年约5亿欧元

除了本文上述的案例以外，实际上，中国对外收购还有很多案例，例如中国制砖设备制造商泉工股份，是全球最大的制砖设备和混凝土生产设备供应商之一，2014年泉工收购了德国60年历史的制砖设备生产商策尼特公司之后，技术往上跃升了一个层次，一跃成为全球免托板设备的老大，带来订单快速上升，2016年制砖机销量增长20%以上。

关于中国企业的海外收购，讲以下几点：

1：获取的不只是技术，还有市场和客户。

很多市场，品牌的建立是长时间的，高难度的事情，通过收购能够在短时间内获得极大提升，尤其是在高端市场，消费者信任的都是有积淀的老品牌。

典型的案例是海尔收购GE家电，一举获得美国家电市场15%的份额；

同样的还有美的收购东芝白色家电，自从2016年收购了东芝家电业务后，美的集团在日本的洗衣机销售份额为 20%，位居第三；冰箱销售份额为15.3%，位居第三；微波炉销售份额为22%，位居第四；吸尘器销售份额为13.7%，位居第四；电饭煲销售份额为11.5%，位居第四。

其他如潍柴对法拉帝豪华游艇的收购，豪华游艇讲究传统和老品牌，很难想象中国的新品牌要打富人的市场要多长时间。

2：海外收购能够获取技术，但是前提是要有强大的本体

典型的如中国化工集团收购意大利倍耐力后，不仅打入了豪车的轮胎供应链，而且目前倍耐力正逐步将20余项世界顶尖的工业胎技术导入中国化工旗下的风神轮胎，借助倍耐力工业胎巴西、意大利两大研发中心的优势，在中国组建全球工业胎研发中心也被提上日程。

潍柴目前也在向中国转移林德液压的制造和设计技术，这对中国液压技术跃居世界一流至关重要。

但是我们也要看到技术转移也并不是一帆风顺的，林德液压2012年就开始收购，德国方面展示了极其强大的话语权，技术的转移是在保证对德国的投资和在中国市场帮助徳方实现销售增长的基础上，我们在绝对控股的情况下依然要付出巨大代价，2017年5月，潍柴老总还去德国视察林德液压的新工厂。

同样的还有对欧美游艇企业，芯片企业Imagination和豪威科技的收购，至今我国收购方没有完成技术吸收。通过收购获取技术是可行的，但是背后的代价其实不能忽略，给我们的教训是，没有强大的技术本体，没有自主研发体系，即使收购了你也没有话语权，或者根本没有能力进行技术吸收。

3：离中国最远的欧洲成为中国最大的技术来源

确切的说，是通过并购获取技术，欧洲成了最大来源，传说中的远交近攻？

典型的如中国化工430亿美元收购瑞士先正达。

再比如中国三大工程机械公司对欧洲机械公司的收购，

2008年6月，中联重科联合其他出资人，以2.71亿欧元成功并购全球混凝土机械行业排行第三的意大利CIFA，改写了世界竞争格局，跃居为世界混凝土龙头企业。

2012年三一重工3.24亿欧元对德国普茨迈斯特的收购，德国普茨迈斯特公司和前面的意大利CIFA一样，是世界混凝土龙头企业，普茨迈斯特在混凝土设备领域排名世界第一。

徐工2012年对德国老牌混凝土机械生产商施维英52%股权的收购，该德国公司成立于1934年，2011年销售额排名全球工程机械第38位。

可以看出，三巨头都收购的是混凝土设备公司，通过收购中国在这方面已经跃居世界一流水平。

实际上，以德国为例，中国公司对德国技术公司的收购，2002-2012年总计才59家，而2013年为25家，2014年为36家，2015年为39家，2016年上半年就达到了37家。

再以瑞典为例，2017年12月27日，吉利宣布收购沃尔沃集团8.2%股权，成为其第一大持股股东，并拥有15.6%的投票权，交易价格估计为32亿欧元，在此之前吉利已经收购了沃尔沃的轿车业务，这次吉利显然是盯上了沃尔沃的卡车业务。

而美国和日本总体对于中国公司是严防死守的状态，例如美国人否决中国资本收购德国芯片设备企业爱思强，日本人否决中国资本参与竞购东芝的内存芯片。中国公司在美国和日本的收购，更多以获取品牌和市场为主，收购高技术企业非常艰难。

当然，对于美国，中国人有另外方法获取技术，就是通过在美国留学和在美国公司就业的方式，然后回国创办企业。

实际上为什么中国的ICT技术，人工智能技术发展这么快，大批的回国人员功不可没，例如阿里的云计算营业额现在进入全球第三，光是阿里云的核心技术人员，就有来自密西根州立大学终身教授金榕，IEEE院士华先胜，亚马逊最高级别华人科学家华盛顿大学计算机客座教授任小枫，微软研发合伙人周靖人，美国普渡大学计算机系和统计系终身教授漆远等等。

百度的创始人李彦宏，搜狐的创始人张朝阳等都是从美国回来的。

相对于欧洲和美国，离我们最近的日本反而是技术外流最封闭的，对中国警惕性极高，典型的工程机械技术，按道理最近的日本应该成为中国工程机械企业的技术来源，但是中国三巨头却是全部舍近求远，远赴欧洲进行收购，可见从日本很难获取技术转移。不仅如此，通过在日本企业工作学习技术回中国的案例也较少。

但是从2016年开始，日本技术公司也开始逐渐出售，典型的是夏普公司被鸿海全资收购。

2017年11月21日宁波均胜在卢森堡的子公司均胜安全与日本高田公司完成资产购买系列协议签署，收购破产程序中高田公司除硝酸铵气体发生器业务以外的资产，不承担其债权、债务。交易价格为不高于15.88亿美元。

因安全气囊事件影响，日本高田公司去年6月开始积极寻找可以解救其危机的买家，2017年6月高田公司美国子公司在特拉华州申请破产保护，同时位于日本的母公司也向东京地区法院申请了破产保护。

在寻找买家的过程中，最引人关注的就是宁波均胜和瑞典奥托立夫，在这场“决战”中，宁波电子略胜一筹，最终完成了高田公司的收购。这一收购案的完成对于双方来讲，利好明显。

从2011年开始，宁波均胜开始在全球范围进行收购，先后收购了老牌汽车电子公司德国PREH、工业机器人制造公司的德国IMA、德国汽车零部件企业德国QUIN、汽车安全系统供应商美国KSS、智能车联领域的德国TS以及专注于工业机器人的美国EVANA。

高田公司在全球范围的气囊市场中所占市场份额达到了20%，宁波均胜通过收购，一举成为全球第二大汽车安全领域公司。同时借此切入日本汽车市场和日系整车厂商的供应链体系，这对中国汽车零部件厂家来说是一个飞跃，因为打入较为封闭的日系汽车供应链并不是容易的事情。另一方面，宁波均胜美国子公司KSS能够借助高田美国工厂实现产能的有效扩充并满足新增订单的需求。

相比于美的对东芝白色家电的收购，海信对东芝映像的收购，联想对富士通，NEC笔记本电脑的收购，鸿海和均胜对夏普和高田气囊的收购，更是中国企业在电子和汽车领域的战略性胜利

4：中国收购海外高技术公司将会越来越难

由于中国在产业链中的位置不断提高，因此中国看上的公司技术水平越来越高，越来越是西方发达国家的核心资产，他们是不会卖的。

这就带来一个问题，以前我们在低端，因此中等技术水平的公司我们还是看得上，老外也愿意卖。而现在中国产业升级了，中端技术公司已经逐渐看不上了，想买高端的别人又不卖。

例如中国紫光集团想收购美国美光，美光是美国存储器的独苗，也是美国仅存的占有大量份额的存储器高科技公司，他们肯定是不愿意卖的，中国只好全力通过长江存储自己开发。同样的还有东芝的闪存业务出售，从一开始就不考虑中国资本，连郭台铭都不卖。

以后，我们将越来越只能依赖自己开发技术，在高端技术上面，只能通过自主开发硬碰硬，通过收购获取高端技术，或许在某些领域某些公司还是有机会，但是一定会越来越困难，谁会那么容易的把自己的核心资产卖出去呢？

另外，除了制造业和物流业的疯狂收购以外，中国公司在其他领域也在大举扫货，在上个世纪八九十年代日本的鼎盛时期，日本人曾经买下了纽约的地标建筑洛克菲勒中心，象征日本的国力达到了顶峰。

实际上，现在不知不觉中中国人也已经买下了纽约的地标建筑。

2014年，安邦保险以19.5亿美元的价格从希尔顿集团买下华尔道夫酒店。

纽约的华尔道夫酒店是世界上最具传奇色彩的酒店之一，占据着纽约最好的地理位置。1931建成开业，它是当时世界上最高最大的酒店。

酒店见证了美国及世界历史诸多重要事件，历史上多位国家元首和世界名流曾下榻于此。美国总统艾森豪威尔遗孀、美国总统胡佛曾将此选为永久居所。二战期间，罗斯福总统还在对外界隐瞒自己的小儿麻痹症，因此他每次来纽约都是乘坐专列到华尔道夫地下，然后直接乘电梯进入客房，以免被人看见坐轮椅出入。

这里是许多明星富翁的“永久住所”，索菲亚·罗兰丶伊丽莎白·泰勒等都在列；其宴会厅举行过无数奢华派对，包括美国上层社会少女初入社交界的元媛舞会（Debutante ball）。当然，还要提一下红丝绒纸杯蛋糕和经典的华尔道夫沙拉。实际上，上个世纪苏联赫鲁晓夫对美国的世纪访问，在纽约也是住在华尔道夫酒店。

除此之外，中国球迷喜欢看的欧洲五大联赛，很多知名足球俱乐部现在事实上也是中国资本拥有了，

例如法国里昂，2016年8月12日，法国奥林匹克里昂集团（法甲里昂俱乐部的控股公司）公告称，中国IDG资本将以1亿欧元收购其20%股份。其在集团董事会中将拥有2至3个代表席位。

意大利AC米兰已经被中国财团绝对控股。

2016年8月5日，AC米兰俱乐部主席贝卢斯科尼旗下的Fininvest财团官方发表声明，他们与来自中国的财团就俱乐部转让已经达成协议，中国财团将以7.4亿欧元收购米兰99.93%的股份。

意甲的两个米兰：另外一个国际米兰已经是苏宁旗下的俱乐部了。

2016年6月6日，苏宁宣布旗下苏宁体育产业集团以约2.7亿欧元的总对价，通过认购新股及收购老股的方式，获得国际米兰俱乐部约70%的股份。

英超西布朗维奇

2016年8月5日，赖国传领导的投资集团完成了对俱乐部的收购，而西布朗维奇成为首支由中国财团控制的英超球队，按照英国《太阳报》的说法，中国财团收购了原俱乐部主席杰里米-皮斯88%的股份。

英超曼城

2015年12月1日，华人文化联手中信资本以4亿美元入股英超球队曼城俱乐部的母公司城市足球集团，获得后者13%股份。华人文化的后台老板是黎瑞刚。此次交易估值约为30.8亿美元，除了曼城，旗下还有多个球队资产，包括：纽约城市俱乐部和墨尔本城市俱乐部，横滨水手俱乐部部分股权等等。

西甲格拉纳达

2016年6月16日，双刃剑体育宣布就收购西甲足球俱乐部格拉纳达达成协议，将替代掌管该俱乐部7年的波佐家族，成为格拉纳达俱乐部最大的股东。据称作价为3700万欧元。

西班牙马德里竞技

2015年1月，万达宣布收购西班牙马德里竞技20%股份，花费4500万欧元。

海牙俱乐部（荷甲）

2014年7月，北京合力万盛公司宣布以800万欧元收购荷甲球队海牙俱乐部98%股份。

在中国网络上，在中国的GDP越来越高之后，就开始有人说，中国GDP高有什么用？散布GDP无用论，不过有趣的是，以前中国GDP总量低的时候，他们毫不犹豫的嘲笑中国的GDP只有发达国家的几分之一，现在GDP高了，却开始说GDP无用了。

GDP有什么用？GDP就是资本，资本是驱动发展的强大动力，而且是核心动力。一个国家要发展，资本，技术，人才，土地都是核心要素，每一项都值得拼命去获取。

很多民族为了获取土地和资本，不惜对邻国发动战争来获取。中国甲午战争和八国联军侵华，对方无一不是对战败的中国索取巨额资本，动不动索取数千万两甚至上亿两白银，这些资本是当时的中国农民血汗积累而成。

中国改革开放初期的时候，最缺乏的就是资本，没有中国人咬牙从劳动密集型产业做起，不断积累资本，哪有今天的大发展，哪有今天在海外豪气收购全球资产，获取国外先进技术，进入国外市场？

对于一个人，一个家庭也是这样，哪怕是工资只有三千一个月的时候，也不要做月光族，资本积累越多，收益就越大，同样是4%的利率，一万元收益是400元，十万元收益是4000元。

一定要注重资本的原始积累，不要忽略了资本的巨大力量。