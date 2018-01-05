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高德与国家旅游局达成合作 推出全域旅游信息系统

高德与国家旅游局达成合作 推出全域旅游信息系统
2018年01月05日 19:12 新浪科技
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　　新浪科技讯 1月5日晚间消息，高德地图今日宣布与国家旅游局共同推出“全国全域旅游全息信息服务系统”，通过信息融合和资源整合，为游客提供包含假日出游预测、景区介绍及评价、厕所导航及投诉咨询等一站式服务。

　　据国家旅游局相关负责人介绍，全域旅游信息系统包含游客和景区管理者两大服务平台，系统目前已经覆盖了全国所有的5A级景区和70%以上的4A级景区。

　　对游客来说，进入高德地图后点击“旅游地图”按钮，即可进入全域旅游信息服务系统。通过系统可以查看附近的和全国范围内的4A及5A景区。点击某一景区之后，用户不仅可以一键获取景区介绍、周边服务、投诉咨询等信息，还可以享受“智慧景区”服务，比如既可方便地查找卫生间、餐饮、商店等信息，还能享受明星语音导游、景区导览图、游客热力图，以及不同的旅游路线规划等智慧服务。以查找卫生间功能为例，系统提供的厕所数据近50万个，不仅包含景区厕所，也包含公共服务设施，预计产品覆盖超过7亿人。

　　此外，此次发布的系统还能提供游览位置共享功能，为游客提供实时位置共享信息；面对旅行中可能遇到的问题，还可通过投诉咨询，在App中一键链接12301平台服务。

　　对于景区管理者来说，可通过该系统进行更精细的景区设施运维管理，比如及时更新景点、厕所、停车场、餐厅、售票处、出入口等信息。另外，系统还为景区管理者提供了客流趋势、客流热力、到访分析等服务，帮助管理者了解景区的人流分布和客户特征，从而提供更有针对性的服务，提升服务能力。

　　高德集团总裁刘振飞表示，“我们希望通过高德的能力，与国家旅游局合作，帮助全国景区智慧起来，让景区管理者对于景区的管理和调度变‘活’，让游客手里的地图变‘活’。”针对本次合作，刘振飞还分享了一个“小目标”，“在未来五年内，让全国所有的景区都拥有一张旅游‘活地图’。”(张俊)

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