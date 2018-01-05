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英特尔芯片漏洞曝光背后的故事：研究员一度不敢相信

英特尔芯片漏洞曝光背后的故事：研究员一度不敢相信
2018年01月05日 10:55 新浪科技
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　　导语：路透社今日发表文章，详细揭秘英特尔近期的被曝出的芯片漏洞是怎么被发现的：一名31岁的信息安全研究员成功攻入自己计算机的CPU内部，并由此发现了英特尔的芯片漏洞。

　　以下为文章全文：

　　一天晚上，信息安全研究员丹尼尔·格鲁斯（Daniel Gruss）正在摆弄自己的电脑。他发现了过去20年中，英特尔大部分芯片都存在的一个严重漏洞。

　　31岁的格鲁斯是奥地利格拉茨技术大学的博士后研究员。他刚刚攻入了自己计算机CPU的内部，窃取了其中的保密信息。

　　直到成功之前，格鲁斯和他的同事莫里茨·利普（Moritz Lipp）和迈克尔·施瓦茨（Michael Schwarz）都认为，对处理器内核存储的攻击只停留在理论上。内核存储不对用户开放。

　　格鲁斯在接受路透社邮件采访时表示：“当我看到来自火狐浏览器的私人网址被我编写的工具导出时，我非常震惊。”他在邮件中介绍了，如何解锁本应该得到充分保护的个人数据。

　　12月初的一个周末，格鲁斯、利普和施瓦茨在家里工作。他们互相发短信，以验证各自的结果。

　　格鲁斯表示：“我们坐了好几个小时，不敢相信这个结果，直到我们排除了结果可能错误的可能性。”在关掉计算机之后，他也一直在思考，几乎难以入睡。

　　格鲁斯和他的同事们刚刚证实了他认为的“有史以来最严重的CPU漏洞之一”。这个漏洞目前被命名为Meltdown，于周三公布，影响了英特尔自1995年以来制造的大部分处理器。

　　此外，另一个名为Spectre的漏洞也被发现存在于大部分搭载英特尔、AMD和ARM处理器的计算机和移动设备中，可能导致核心存储泄露。

　　利用这两个漏洞，黑客可以从台式机、笔记本、云计算服务器和智能手机中获取密码和照片。目前尚不清楚，黑客是否有能力执行这样的攻击，因为利用Meltdown和Spectre的攻击都不会在日志文件中留下记录。

　　英特尔表示，该公司已经开始提供软件和固件升级，应对安全问题。ARM也表示，正在与AMD和英特尔合作，修复安全漏洞。

　　寻找解决办法

　　科技网站The Register最先报道了这个发现，这导致与漏洞相关的研究比相关厂商的计划提前公布了一周，而这些厂商尚未拿出完整的修复方案。

　　格拉茨技术大学的团队正在开发一种工具，防范黑客从内核存储中窃取机密信息。在去年6月发表的一篇论文中，他们将其称作“KAISER”，即“通过内核地址隔离有效移除旁路”的缩写。

　　顾名思义，KAISER的目标是保护内核存储，避免所谓的旁路攻击。在当代处理器中，旁路的设计是为了提升速度。

　　负责任地披露

　　在12月尝试对自己的计算机进行黑客攻击之后，格拉茨技术大学团队的早期工作开始变得清晰起来。事实证明，KAISER工具能有效抵御通过Meltdown的攻击。

　　该团队迅速联系了英特尔，并了解到其他研究人员也获得了类似发现。他们基于“负责任地披露”程序来推进，告知受影响公司自己的发现，给企业时间去开发补丁。

　　格鲁斯表示，其中关键的人员包括独立研究员保罗·科切（Paul Kocher）及其在Cyberus Technology的团队。而谷歌Project Zero的简恩·霍恩（Jane Horn）也独立得出了类似结论。

　　格鲁斯表示：“12月中旬，我们将工作汇总在一起，制作了两份关于Meltdown和Spectre的发布报告。”

　　格鲁斯此前并不清楚霍恩所做的工作。他表示：“霍恩完全独力进行了开发，非常厉害。我们开发出了类似的攻击方法，但我们有10名研究员。”

　　大团队表示，基于KAISER为Meltdown漏洞提供的补丁已准备好发布给Windows、Mac和Linux操作系统。

　　目前，Spectre漏洞还没有任何补丁。Spectre可以欺骗程序泄露信息，但研究人员认为，黑客使用这个漏洞也非常困难。

　　关于这两个漏洞哪个带来的挑战更大，格鲁斯表示：“眼前的问题是Meltdown。随后是Spectre。Spectre更难利用，但也难以解决。因此从长期来看，我认为Spectre更麻烦。”（维金）

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