三星电子将发布业绩初估 四季度获利或创纪录

资料图片：2010年4月，三星电子总部的企业标识。REUTERS/Jo Yong-Hak

来源：路透

编译 郑茵/李春喜/王琛；审校 于春红/王洋

韩国科技业巨擘三星电子将于下周二公布的第四季度业绩初估料显示，季度获利创纪录高位，因全球对高速处理芯片以及高科技智能手机的需求旺盛，令该公司的半导体和屏幕产品热销。

虽然韩元升值和NAND芯片价格下滑可能让公司业绩略为失色，但多数分析师仍然认为，这家全球领先的半导体、智能手机和电视机生产企业料录得强劲季度获利。

根据汤森路透对16位分析师的调查结果，预计在10-12月当季，该公司营业利润同比增加74%，达到16万亿韩元（150亿美元）。

三星下周二将发布获利预估，1月稍晚将发布财报。

“三星第四季获利前景逊于最初的预期，但主要是因为一次性成本。我们仍持乐观观点，因为DRAM市场的形势没有明显变化，”韩华投资证券的分析师Lee Soon-hak表示。

三星电子股价周四收报255.4万韩元，较11月初创下的纪录高点287.6万韩元回落11%。

三星股价11月底曾大幅下跌，终结了持续的涨势，因摩根士丹利预测NAND闪存芯片的下降周期已经开始。

不过，分析师们称DRAM芯片价格第四季持续上涨，已经远远抵消了这个跌势，而且许多分析师预测，随着企业扩大数据中心，DRAM供应在整个2018年都将保持紧张。

据调查服务提供商TrendForce旗下的DRAMeXchange，服务器DRAM和移动DRAM的均价在整个2017年分别飙涨了45%和20%，预计今年第一季还将进一步上涨。

据分析师称，三星电子的显示器业务第四季获利料在1.7万亿韩元左右，同比增长27%，受助于其向苹果的iPhone X智能手机以及三星电子自家的手机供应有机发光二极体（OLED）显示器。

HMC Investment & Securities分析师Greg Roh称，自9月开售盖乐世（Galaxy）Note 8手机以来，估计三星电子已售出了1，000万部这款手机，尽管该公司与苹果在高端市场上角逐激烈。

尽管如此，由于受到营销成本的打压，预计移动业务第四季获利与上年同期的2.5万亿韩元相近。

韩国出口商正在艰难应对韩元升值问题；周四，韩元兑美元接近三年高位1，062.2韩元。