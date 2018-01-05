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英特尔CEO：不会进行芯片召回 通过软件封堵漏洞

英特尔CEO：不会进行芯片召回 通过软件封堵漏洞
2018年01月05日 10:01 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间1月5日上午消息，英特尔CEO科再奇表示，该公司不会召回受Meltdown和Spectre漏洞影响的芯片产品。

　　1994年，英特尔曾经召回额价值数千万美元的奔腾处理器，原因是该处理器中含有FDIV bug。本次Meltdown和Spectre漏洞也对英特尔公司产生了类似的影响，该公司股价已经下跌了超过5个百分点。

　　但是CEO科再奇（Brian Krzanich）表示，Meltdown和Spectre要比1994年的FDIV容易解决，而且英特尔已经开始在解决这个漏洞。本周三英特尔表示，过去5年中他们生产的9成处理器都将会在本周迎来软件更新来解决漏洞。

　　科再奇表示：”Meltdown和Spectre与FDIV完全不同。这个问题并非无法解决，我们即将会推出第一批补丁。”科再奇认为，Meltdown和Spectre漏洞遭到了媒体的过分解读，其危害并没有媒体宣传的那么严重。

　　英特尔表示，他们与许多计算机制造商以及操纵系统提供商展开了合作，本周他们会为过去5年内生产的芯片提供补丁程序。在未来几周内，他们还将会为生产时间更早的处理器提供补丁程序。另外英特尔还将在未来生产的芯片中解决这一漏洞。（行云）

英特尔芯片补丁
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