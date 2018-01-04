特斯拉共交付29870辆电动汽车 Model 3仅交付1550辆

TechWeb报道 1月4日消息，据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉去年四季度共向消费者交付了29870辆电动汽车，但其中备受关注的Model 3仅交付1550辆。

特斯拉 Model 3 Model 3

特斯拉在当地时间周三公布了2017年四季度电动汽车的生产和交付数据，数据显示，该季特斯拉共生产了24565辆电动汽车，其中Model 3生产了2425辆。

在交付量方面，特斯拉去年四季度共向消费者交付了29870辆各种型号的电动汽车（部分是在2017年三季度生产，四季度才送到消费者手中，因而四季度的交付量高于四季度的产量），其中Model S交付了15200辆，Model X交付了13120辆，Model 3则仅交付了1550辆。

就Model S和Model X而言，无论是与2016年同期还是同去年三季度相比，其在去年四季度的交付量都有明显提升，这两款汽车去年四季度的总交付量与2016年同期相比是增长了27%，与2017年三季度相比则增长了9%。

特斯拉周三同时也表示，其在四季度生产的2520 Model S和Model X以及860辆Model 3目前还在运输途中，这一部分很快就将交付消费者，但交付数据将计入2018年第一季度。

在四季度的交付数据公布之后，特斯拉在2017全年的交付量也随之出炉。特斯拉方面的数据显示，其在2017年共向消费者交付了101315辆各种型号的电动汽车，完成了计划的10万辆交付目标，交付量同2016年全年相比是增长了33%。（辣椒客）