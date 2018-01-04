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日产开发脑波扫描技术 可以给无人驾驶汽车使用

日产开发脑波扫描技术 可以给无人驾驶汽车使用
2018年01月04日 09:49 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间1月4日上午消息，日产正在开发新汽车技术，它可以读取驾驶者的“思想”，简单来讲就是用脑扫描技术增强高性能汽车的响应能力，让无人驾驶体验变得更轻松。新技术名叫“B2V”（Brain-to-Vehicle，大脑到汽车），由日产智能出行（Nissan Intelligent Mobility）实验室负责开发。

　　B2V技术用到了脑波监控头盔，头盔可以追踪穿戴者大脑的内部活动。活动信息传到日产无人驾驶系统，系统自动推断，搞清驾驶者有怎样的感觉，判断他们想做什么事。在CES 2018展会上，日产将会展示新技术。

　　日产打了“预防针”，它告诉大家B2V并不能真正阅读思想，例如，驾驶者在脑海中想一想目的地，汽车就会带他去那里，这种神奇的事情不会出现。不过日产同时也强调说，新技术可以缓解焦虑，用户将汽车控制权交给AI时可能会焦虑。

　　当B2V技术发现驾驶者感到不适时，可能会命令自动驾驶汽车调整行驶方式，变得更平和一些。又例如，如果你担心无人驾驶汽车转弯时太快，或者与前面的汽车靠得太近，日产系统可能会及时发现，知道你紧张，然后调整汽车，行驶时更谨慎一些。相反，如果AI发现驾驶者不耐烦，而行驶环境又很安全，汽车可能会开得更快一些。

　　有些人不想将控制权交给计算机，对于这样的驾驶者来说B2V技术也很实用。例如，当驾驶者准备采取行动，转动方向盘或者踩下刹车，头盔能识别信号。识别之后，驾驶员辅助技术就能用更快的速度响应，缩短反应时间。日产认为，预测动作可以将时间缩短0.2-0.5秒，也就是说比常规、无辅助反应时间短0.2-0.5秒。（德克）

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