董明珠谈退休:现在是年轻人最好时机 接班人有待考验

[独家]董明珠要卸任！？她眼中的接班人竟然是。。。

“格力电器]作为典型的白马股，自上市以来一直慷慨分红。特别是董明珠就任董事长以来，分红金额只增不减，去年格力分红金额更是创出历史新高。央视财经《交易时间》记者独家采访了董明珠，距换届不到6个月时间，董明珠是否会继续连任？如果退休，格力电器还能否延续过去的业绩和分红？ 一起来看看她是怎么回答的↓↓”

董明珠谈退休：现在是年轻人的最好时机

格力电器自上市以来一直慷慨分红。特别是董明珠就任董事长以来，分红金额只增不减。2012年至2015年，格力电器已累计现金分红高达255.68亿元。去年格力将发出公司史上最大金额的“红包”，一次性派现108亿元，占公司2016年全年净利润的70.22%，分红金额再次创出历史新高。

由于看好格力电器的未来，董明珠多次买入格力电器的股票，但是从来不卖。董明珠2001年担任格力电器总裁，2012年兼任董事长。根据格力电器2016年报显示，格力电器董事长董明珠的任期将在2018年5月31日到期，距离换届不到6个月时间，届时64岁的董明珠是否会继续连任呢？

格力电器董事长兼总裁 董明珠：一个接班人最重要一点就是要用心，第二要忘我，第三个要执著，第四个确实要有榜样作用。这个是很重要的。

董明珠给出了她挑选接班人的几个要求，不过对于记者询问她预计最多还能工作多久的问题，董明珠并没有直接给出答案，只是表示，2001年她担任总裁的那一年起就考虑培养接班人，现在是年轻人接上来的最好时机。

格力电器董事长兼总裁 董明珠：我根本没有预计过，我真的是希望现在有年轻人能够顶上来，现在是最好的一个时机。这个时候的品牌地位、我们的团队，包括我们的一些制度建设已经达到了一个非常完美的一个状态。他基本上不要什么挑战，只要用心去做就能做好。

记者：可不可以简单理解，换届不受影响您肯定还会继续干？

格力电器董事长兼总裁 董明珠：如果有人能接上来先是最好时机，无论从财富也好品牌也好、品牌内容的管理体系也好都是最完美的时候。

董明珠眼中的接班人有待考验

股民关心：如果董明珠退休之后，是否会给格力电器带来影响，董明珠本人并不担心。

格力电器董事长兼总裁 董明珠：我觉得最终是形成一个，我认为我退休三年之内绝对没有问题。我们无论从财富也好、文化建设也好，他要想把这个文化颠覆掉，得几年时间。当然选人也非常重要，所以我刚才讲的到这个岗位的人，第一他就是要绝对的忠诚于企业；第二个一定能放下小我，成就大家的这样的胸怀。我觉得从我眼睛看来应该接班人有那么几个，但是唯一让我觉得这个人是否真的能放下自我这是一个要有待于考验的。

但斌：伟大企业需要一代又一代企业家接力

深圳东方港湾投资管理股份有限公司董事长 但斌在接受采访中表示：从我个人的这样一个希望来说，因为很多企业家都能工作到80岁甚至90岁，我当然希望董明珠女士能够像B夫人一样干到108岁。当然，国企还是有一定的制度限制的，那么我想即便是董明珠女士退休的话，可能对格力没有特别大的影响。我个人倾向于一个优秀的企业，它是一代代的管理者不断地接替，像接力棒这样传承的企业。如果说一个企业家走了，这个企业就垮掉了，那我想这个企业的文化建设、梯队建设可能当初就隐含着很大的问题。

记者：就是既看好企业家也看好这家公司的制度本身是吧？

但斌：对，它是一个团队的力量。

记者：那总的来说，您看好格力电器这家公司，比如说横向的比较，和美的、老板这些公司相比，更看好它的什么呢？

但斌：从它的专业度来说，细分领域，因为它是个龙头企业，在空调领域它绝对是老大。如果一个企业它的一个单品，能够占到全世界领先的话，就像苹果一样，那么类似这样的企业，它的盈利能力发挥这个优势就会体现得非常充分，从这个角度是比较好的一个角度。但从另外一个角度，你比如说，就像刚才说这个传承问题，像美的，它实际上是已经解决了，第二代方先生已经接上来了。那么从这个角度来说，可能格力是面临着一个新的选项，可能投资者有些担心。但就从企业目前的运营来说，格力有它的优势。另外从企业本身来说，它也是目前最便宜的白马股了，大概十倍市盈率，所以说分红如果是保持不变的话，大概有6%的分红率，我觉得这是非常好的一个情况。

记者：其实大家比较关注格力电器，也是因为2017年它的利润和营收都实现了双增长。当然这里有一个背景，就是房地产行业在2017年是整体销售两旺的，那么大家会比较关注2018年的情况，格力电器是不是能够在这个背景下继续保持增长？

但斌：我个人认为，因为空调行业跟房地产行业相关，但是也还是有一些滞后性，它还是一个后房产时代的一个产品。另外我们说空调领域，它可能还不仅是中国，还有全世界这样一个出口，因为它是全世界细分领域的龙头。从中国本身的空调的变化情况来看，像日本每百户的用量的大概是261台，在中国的城市家庭当中的大概是160台左右，农村好像是80台左右，我如果记的数字没错的话。所以从这个角度说，如果按照发达国家的标准，中国还有很大的提升空间。因为如果我们能够实现两个一百年的梦想的话，那中国人均收入从8100美金提到15000甚至20000万30000美金，在空调领域，它随着收入提高，它这个比重也会增加，就每百户的空调的用量也会增加，所以说我们还没看到天花板在哪里。

记者：其实刚刚在采访当中，董总也一直在强调说，大家不应该仅仅看到格力是一个空调领域的龙头，它已经成长为全产品链条的公司，另外一方面，我们也会关注到在2017年，格力也主动地在多元化方面做了一些布局，怎么看待这个布局对这家公司未来的影响？

但斌：从我们自身来看，它的相关产业的布局还是比较成功的，但是跨行业比较大的，跨度比较大的，比如说像手机，像新能源汽车，我觉得还是有待观察的，有待时间的检验。因为另外两个领域，比如说还有华为，哪怕是本土企业不说苹果了，像手机还有华为、小米这样的企业冲击，我们觉得还是要观察吧。

但斌：选股要聚焦持续创造财富的核心资产

记者：其实说到2018年开年以来的整体市场氛围，到目前为止还是延续了2017年以业绩和价值为核心的这样一种理念，那您觉得2018年它的整体策略会有什么样的变化吗？

但斌：从我个人感觉，应该说是2018年还是应该围绕核心资产在交易，当然这也是全世界的规律，就是围绕着创造财富的这些公司来交易。当然A股市场，因为它的宽度很宽，广度很广，因为过去的27年的这样一个游戏规则、交易文化导致的。所以说，也可能2018年稍微有点扩散的这样一个情况，但总的来说我觉得2018年还是应该围绕这个核心资产来交易。

格力接班人会复制董小姐的奇迹吗？