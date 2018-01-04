英特尔承认芯片设计漏洞 安全风险不容小觑

这次曝出的安全漏洞是由于芯片硬件的设计所致，存在于英特尔公司过去十年生产的芯片中，全球的每一台计算机几乎都会受到CPU漏洞的影响，无论是PC、手机或者数据中心。不仅如此，该漏洞威胁到包括亚马逊、微软和谷歌在内的云计算厂商。

英特尔在声明中说：“最近的报道称该安全问题是由一种‘漏洞’引起的，而且只有英特尔芯片存在问题的说法不正确。基于目前分析，使用不同厂商处理器和操作系统的多种计算设备，都容易受到这类漏洞的攻击。”

英特尔或早有察觉

受安全漏洞消息影响，英特尔股价大跌3.4%。英特尔CEO科再奇(Brian Krzanich)承认了芯片设计漏洞，但他表示此前对这一情况并不知情。

不过，根据美国证交所的最新文件显示，科再奇曾在去年11月大举抛售总计89万股英特尔股票，其中有64.4万股是以13美元至26.7美元的买入价格行使期权，这一买入价比当时英特尔的交易价明显压低了。目前科再奇的持股数为25万股，这是英特尔CEO规定持股数量的下限。

尽管无法证明科再奇出售股票与英特尔这次曝出的芯片漏洞事件有关，但是如此大规模的抛售可能意味着公司对此并非毫不知情。

根据第一财经记者获得的一份针对网络安全漏洞的报告文件显示，该漏洞至少去年年初就已经被发现，但英特尔直到今年年初才最终承认这一漏洞。这一确认及修复期间长达近一年。

对此，上海交通大学网络空间安全学院孟魁博士对第一财经记者表示：“这次安全漏洞事件在这个时间点全面爆发可能有两个原因，第一是英特尔的修复效率低下，进展过慢，引起业界的施压;第二是因为漏洞的信息泄露时间过长可能将导致被攻击者利用。因此必须立即采取措施。”

不过，目前针对漏洞本身的信息尚未完全透明，英特尔获得了一个“保护期”，正与下游软件公司寻求解决方案。

不过此后谷歌Project Zero的团队表示，英特尔，AMD和ARM的芯片全部中招，包括微软Windows以及苹果iOS在内的系统都将受到波及。为了挽回可能造成的损失，芯片公司正在全力以赴打补丁。

尚未爆发系统性风险

具体而言，这次的漏洞分成两类，分别命名为Meltdown与Spectre，利用了芯片处理器的“乱序执行”机能与“分支预测”机能，让恶意代码得以从CPU当中偷取本应受保护的资料。

这两个漏洞由谷歌的Jann Horn和第三方研究人员同时发现。与英特尔处理器和Arm相关的漏洞Meltdown是两者当中相对比较容易被利用的一个，因此严重性也要大得多。正常来说，每一个进程都是独立的，不应该看到其他进程的资料。但安全专家发现，因为“乱序执行”在处理资料时将所有进程混在一起，因此用特别编写的代码，是可以指定位置窃取其他进程的资料的。

利用Spectre进行网络攻击的难度较高，它的原理是通过操作处理器的“分支预测”机能，欺骗受害进程将指定位置的资料放出来。但这个漏洞可能令英特尔处理器、AMD和ARM都中招，因此破坏范围更广。

通过这些漏洞，黑客有可能对电脑发起攻击，并窃取存储在个人计算机以及数据中的信息，包括那些存储在云端的信息。除了窃取密码或者缓存文件以外，黑客还有可能利用这些漏洞来削弱其它安全性能。

虽然目前还没有利用这两个漏洞的案例发生，尚未爆发计算机系统性的风险，但是由于芯片漏洞对全球所有的计算机设备都可能造成影响，范围之广仍然引起了人们的高度警觉。几乎所有的PC和数据中心的芯片全是由英特尔和AMD所提供的，而ARM芯片则用于大多数的智能手机。

目前英特尔和其它公司已经在针对这些漏洞寻求最新的解决方案。为了避免个人电脑或者手机受到攻击，用户应该将系统软件更新至最新版本，比如微软的Windows系统和苹果的iOS系统。

微软、亚马逊和谷歌等公司也在为其数据中心安装补丁，并更新了云服务。微软发表声明称：“我们已经关注到了这一行业性的问题，并在与芯片生产商共同研究方案和测试，来保护用户的数据安全。”

亚马逊在一份发给亚马逊云AWS用户的声明中说道：“这一漏洞伴随着英特尔、AMD和Arm的现代芯片处理器架构已经存在了超过20年，应用于所有的服务器、桌面和移动设备。”不过亚马逊表示已经把所有操作系统的补丁都打上了。

从长远来看，所有未来推出的处理器都需要从硬件上修正这两个漏洞。但目前来说，只能依靠给软件打补丁的方式来弥补，专家预测，打完补丁后可能会大幅影响市面上处理器的性能，影响程度最多高达30%。

上海交通大学网络信息中心副主任姜开达对第一财经记者表示：“芯片的漏洞确实产生了一定的影响，但好在现在各个操作系统的补丁都陆续出来了，因此对个人用户的影响有限。不过对于企业用户而言，打补丁后一些应用的性能可能出现下降。”

IEEE中国计算机学会高级会员、上海大学通信与信息工程学院教授王潮对第一财经记者表示：“互联网协议、芯片、操作系统的安全风险已经变得非常频繁，目前各类互联网业务的隐私保护才是需要真正引起重视的。”

(记者来莎莎对此文亦有贡献)