英特尔芯片被曝两个漏洞：1995年之后系统都受影响

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新浪科技讯 北京时间1月4日上午消息，安全研究人员在英特尔芯片中发现两个关键漏洞，利用漏洞，攻击者可以从App运行内存中窃取数据，比如密码管理器、浏览器、电子邮件、照片和文档中的数据。

研究人员将两个漏洞叫作“Meltdown”和“Spectre”，他们还说，1995年之后的每一个系统几乎都会受到漏洞的影响，包括计算机和手机。研究人员在英特尔芯片上验证了自己的发现，这些芯片最早可以追溯到2011年，随后研究人员公布了概念验证代码，让用户在机器上测试。

发现Meltdown漏洞的安全研究人员丹尼尔·格鲁斯（Daniel Gruss）在邮件中表示：“攻击者也许有能力窃取系统中的任何数据。”研究报告则说：“利用Meltdown漏洞，攻击者不只可以进入核心内存，还可以读取目标机器的所有物理内存数据。”

Windows、Macs和Linux系统无一幸免，都受到漏洞的威胁。AMD在声明中表示：“微处理器公司不同，给三大平台造成的威胁也不同，三大平台的反应也会不同，在所有三大平台上，AMD不易受到影响。因为架构不同，我们深信，就目前来说AMD处理器的风险几乎为零。”ARM回应媒体时表示，一些处理器受到影响，比如Cortex-A处理器。

在核心内存（操作系统的核心）与低级用户进程之间有一个隔离区，它将二者分开，但是新发现的两个漏洞可以瓦解隔离区。Meltdown赋予攻击者特权，设备一旦被感染，攻击者可以访问内存中的一切数据，比如敏感文件和数据，因为他们可以越过安全边界，这些安全边界往往是由硬件把控的。Spectre可以欺骗App，窃取App中的机密信息。

在最糟糕的情况下，问题计算机上的低权限用户可以在普通Web页面上运行JavaScript代码，然后就能入侵受保护的内存，窃取信息。研究人员还说，到目前为止，还不知道是否有攻击者已经利用漏洞发起攻击。

有许多云服务使用英特尔服务器，它们也会受到影响，正因如此，亚马逊、微软、谷歌已经行动起来，给云服务打补丁，按计划中断服务，防止攻击者窃取数据，攻击者可能会在相同的共享云服务器上窃取其它数据。（德克）