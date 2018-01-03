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2017年中国经济关键词：驱动现代化发展的人工智能

2017年中国经济关键词：驱动现代化发展的人工智能
2018年01月03日 11:02 中国经济周刊
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　　新零售连接线上线下；共享单车方便大众出行；无现金体验便捷；医疗改革降低看病成本；房地产密集调控、严控地方债、出清“僵尸企业”、坚决打击违法违规集资，中央全面围捕“灰犀牛”，防范化解金融风险；FinTech风光登场；基于大数据与深度学习的人工智能风靡世界；承载着金融科技与物联网的5G技术商用在即……

　　2017年这些经济关键词，点缀着过去，展望着未来。

　　《中国经济周刊》 记者 徐豪︱北京报道

　　自动驾驶、城市大脑、医疗影像、智能语音……不知不觉，人工智能时代已经悄然向我们敞开大门。2017年可谓是人工智能的“应用元年”，人工智能渗入到生产、生活、工作、娱乐的方方面面，给人们带来全新体验。

　　人工智能一般被认为是通过模拟、延伸和扩展人类智能，产生具有类人智能的计算系统。其概念从1956年提出，随着硬件、软件、大数据、深度学习等技术的深度发展，人工智能从长期不温不火的状态骤然成为最热门的词汇之一。

　　我国将发展人工智能上升至国家战略层面，在科技研发、应用推广和产业发展等方面推出一系列措施。在当前人工智能的这一轮技术爆发中，我国被认为同科技发达国家站在了同一起跑线上。

国务院发布人工智能发展规划国务院发布人工智能发展规划

　　当前，新一轮科技革命和产业变革孕育兴起，大数据的积聚、理论算法的革新、计算能力的提升及网络设施的演进，驱动人工智能发展进入新阶段，人工智能正加快与经济社会各领域渗透融合，带动技术进步、推动产业升级、助力经济转型、促进社会进步。人工智能将为各个行业的变革提供全新视角。

　　党的十九大报告指出，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。“人工智能”的重要性可见一斑。实际上，人工智能上升至国家战略层面早有体现。

　　2017年3月5日，国务院总理李克强在政府工作报告中指出，全面实施战略性新兴产业发展规划，加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群。“人工智能”首次被写入国务院政府工作报告。

　　2017年7月，国务院在印发的《新一代人工智能发展规划》中，对我国人工智能发展明确提出了三步走的战略目标，其中第一步，是到2020年达到总体技术和应用与世界先进水平同步，人工智能产业成为新的重要经济增长点，人工智能技术应用成为改善民生的新途径。

　　根据发展规划，新一代人工智能将在制造、农业、物流、金融、商务、家居等6个重点行业进行融合创新。这也意味着，人工智能的应用与研究，正在全方位开启。

　　2017年12月中旬，工业和信息化部印发了《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018—2020年）》，以信息技术与制造技术深度融合为主线，以新一代人工智能技术的产业化和集成应用为重点，推动人工智能和实体经济深度融合，加快制造强国和网络强国建设。行动计划以3年为期限明确了多项任务的具体指标。

　　现代化发展的新“发动机”

　　据赛迪研究院预计，2018年全球人工智能市场规模将达到2697.3亿元，增长率达到17%。2016年末，中国人工智能市场规模还不足300亿元，预计到2018年，这一市场规模有望突破380亿元，复合增长率为26.3%。

　　据《人民日报》报道，当前31个发达经济体中，30个经济体增长放缓，1994年到2004年的年平均增长率从2%下降到1%。工业化这台发动机提供的动能越来越衰减。用工业化和信息化两台发动机驱动现代化，成为2008年国际金融危机以来人们找到的一条新出路。

　　咨询公司埃森哲研究了美国、芬兰、英国等12个发达国家发现，预计到2035年，人工智能将帮助这些国家生产率提高40%左右。

　　目前，我国在人工智能领域取得重要进展。据统计，2007年至2016年，全球人工智能领域论文中，我国占比近20%，仅次于美国，发明专利授权量居世界第二。我国在语音识别、视觉识别、机器翻译、中文信息处理等方面的技术世界领先，智能芯片技术不断提升，部分领域核心关键技术实现重要突破。

　　过去两年，我国新增人工智能企业数超过前10年的企业数总和。腾讯阿里百度、科大讯飞等跻身全球人工智能领域的佼佼者，成为建设新一代人工智能创新开放平台的重要力量。此外，智能产品和应用大量涌现。人工智能产品在医疗、商业、通信、城市管理等方面快速应用。

　　但同时，我国人工智能发展缺少有效的行业资源训练库等公共服务支撑体系，业界普遍反映已经影响了人工智能技术发展及在行业中的应用。因此，《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018—2020年）》将加大对产业公共服务平台的支持，将形成有效引导，不断完善产业发展环境。

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