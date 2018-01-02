花旗分析师：苹果收购Netflix的可能性为40%

【TechWeb报道】1月2日消息，据国外媒体报道，花旗分析师在给投资者的一份报告中表示，苹果收购流媒体视频服务提供商Netflix的可能性为40%。

认为苹果收购Netflix可能性为40%的，是花旗分析师吉姆-苏瓦（Jim Suva）和阿西娅-莫坎特（Asiya Merchant），他们在上月给投资的一份报告中列出了苹果可能的收购对象。

在吉姆-苏瓦和阿西娅-莫坎特当时列出的收购的对象中，Netflix是苹果最有可能收购的，苹果将其收购的概率为40%。

吉姆-苏瓦和阿西娅-莫坎特给出的潜在收购对象除了Netflix，还包括特斯拉、迪士尼等多家公司，但这一报告是在迪士尼宣布收购福克斯的部分资产之前完成，当时吉姆-苏瓦和阿西娅-莫坎特认为苹果收购迪士尼的概率在20%到30%，仅次于收购Netflix的40%。

吉姆-苏瓦和阿西娅-莫坎特列出潜在的苹果收购对象，是因为苹果有庞大的现金储备，而在美国税改法案通过之后，企业所得税降低，苹果可能借此机会将原来存放在海外的大量现金储备转回美国用于并购。

目前苹果的现金储备超过了2500亿美元，比前一年增加了500亿美元，但由于此前美国企业所得税率较高，将现金储备转回美国面临高额的税收，因此苹果将其现金储备中的90%都存放在海外，而在税改法案通过之后，苹果将这些现金转回美国只需要缴纳10%的所得税，扣除税收之后苹果仍有2250亿美元，而吉姆-苏瓦和阿西娅-莫坎特预计苹果若要收购Netflix，只需要2250亿美元中三分之一的资金。（辣椒客）