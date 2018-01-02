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美媒探访微软访客中心和纪念品店：微软粉可以一看

美媒探访微软访客中心和纪念品店：微软粉可以一看
2018年01月02日 11:35 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间1月2日上午消息，Windows和Xbox是在哪里开发出来的？一般来说，微软不会让客户和粉丝亲眼目睹，更不会让他们将看到的东西告诉别人。微软办公园区坐落在西雅图以东几英里处，当中的许多都有严格限制，如果你想拜访，先要安排好正式行程，许多时候只有以职业身份参观才能获得批准。

　　不过有一幢没有这样的要求，它就是“Building 92”，那里有Visitor Center（访客中心）和Company Store（企业内部店）。

　　山姆·马赫科维奇（Sam Machkovech）以前多次开车前往Building 92，每次都是呆在隔离会议室，看看新游戏或者其它技术的演示样本，会议室只有受到邀请才能进入。马赫科维奇只在店内短暂停留过，当中一些展示品让他感到惊奇，然后就离开了。今年假日季节，马赫科维奇再次前往，花了几小时细细欣赏，看看这家企业内部店到底有多古怪。

　　访客中心有许多大房间，摆满演示产品。如果你想在这里找到“古老”的微软新闻稿、纪念物或者文档，那么很遗憾，找不到。访客中心主要展示现代硬件，还有一些历史展示资料。

　　企业内部店灯光明亮，主要卖纪念品，产品排列松散，没有按照部门分类（比如Office、Xbox、Azure、Minecraft），也没有按照特殊类型分类。如果你想买一个Xbox手柄样子的枕头，就到这里买吧。

　　2015年，微软收购Minecraft，在店铺内，你可以看到许多与Minecraft有关的东西，有玩具、T恤、马克杯，这也是意料之中的事。当中的少数产品让我惊叹，因为太酷了，还有少数产品特别适合Xbox、微软粉丝，但是不得不说大多产品让人困惑。真有人愿意掏钱购买打着必应品牌的水壶吗？或者购买Azure品牌蓝牙音箱？

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