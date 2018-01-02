从机器人到更智能的电视：2018年科技趋势预测

导语：美国财经媒体CNBC今日发表文章，预测了2018年的科技趋势，包括家庭机器人、无线充电 2.0、长续航笔记本电脑和更加智能的电视。

以下为文章全文：

”Alexa, 我到家了!"

2017年里，亚马逊Echo和Google Home等智能音箱获得了大量消费者的认可。2018年，我们的家居将会变得更加智能，这些智能家居设备将会为我们提供更多的帮助。

市场研究机构Forrester Research的数字显示，2016年亚马逊共计卖出了1100万台Echo智能音箱，而在2017年，这一数字有望实现翻倍。该机构还预测，截止到2022年，美国将有6600家庭拥有智能音箱设备，达到了美国家庭总数的50%。

家庭机器人

现在的人已经非常习惯于和智能设备进行对话了，专家表示未来会有更多公司开始研发智能机器人，而这些设备能做的事情也会越来越多，它们将不在是人们眼中的“高级玩具”，而是真的能帮我们完成一些事情。

TechCrunch的安东尼·哈（Anthony Ha）在接受采访的时候表示：“智能机器人将会可以像智能音箱一样，在网上寻找各类信息，还能帮你拍照片。另外，我觉得它还会进入安防领域。智能机器人的未来会有很多种可能性。”

Mayfield Robotics就是众多正在研发智能机器人的企业之一。该公司计划在2018年春天推出一个名为Kuri的机器人，它的售价为899美元。

哈表示：“Kuri这个机器人会利用计算机视觉完成一些任务。它不仅能够识别出你的身份，在家里所有人聚在一起的时候，它还能做出判断，然后帮你拍下当前的照片，有了这个机器人，家里的所有人都能出现在照片中，不会有一个人因为需要拍照而被落下。”

无线充电 2.0

现在的人，几乎所有人或多或少的都有一些低电量焦虑症。在手机电池余量变红的时候，我们都会有些不舒服。

手机没电了以后，我们首先需要找一个充电器。而在找到充电器之后，手机就立刻变成了座机，设备的移动范围被大大限制。

但是这个情况很快就会变得不一样。

就在上个月，Energous和PowerCast两家公司的空气无线充电技术通过了FCC的许可。

Engadget公司的克里斯·维拉斯科（Chris Velazco）表示：“只要坐在充电范围之内，你可以随意使用手机，因为无线发射器会将电量源源不断的发送到手机上。”

这两家公司都将在即将到来的消费电子展（CES）上展示自己的长距离无线充电技术。

长续航笔记本电脑

在2018年中，华硕、惠普和联想等主流电脑制造商都将会推出“永远在线的PC”，据悉这种笔记本电脑能够提供20小时的电池续航能力。这些笔记本将会使用高通骁龙处理器，与安卓手机上使用的处理器类似。

为何有人需要这样的笔记本电脑？一台iPad不就可以搞定吗？

维拉斯科解释道：“这种笔记本电脑有两个优势：熟悉性和兼容性。”

对于那些已经习惯了Windows平台的用户来说，这种笔记本让他们可以一直使用自己所熟悉的系统，不需要在外出的时候突然从Windows切换到iOS上。

维拉斯科还表示：“向我这样的人，外出的时候总会携带很多USB设备和SD卡，而iPad无法读取这些设备中的内容。在这种情况下，长续航笔记本电脑无疑更能满足我的需求。”

更智能的电视

随着科技的不断发展，智能电视将会变得更加智能。

TechCrunch的安东尼·哈表示：“我认为今年最重要的科技产品之一，就是智能电视将会整合Google Assistant和亚马逊Alexa等语音助理。”

例如索尼的Bravia电视就已经有了这样的功能，它能让你使用亚马逊Alexa设备或是Google Home来对电视进行语音控制，不再需要使用遥控器。

除了索尼之外，三星也在朝着这个方向努力。该公司表示将会把他们的Bixby语音助理技术整合到电视设备中。(行云）