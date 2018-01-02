新浪科技> 业界 > 正文

从机器人到更智能的电视：2018年科技趋势预测

从机器人到更智能的电视：2018年科技趋势预测
2018年01月02日 09:53 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　导语：美国财经媒体CNBC今日发表文章，预测了2018年的科技趋势，包括家庭机器人、无线充电 2.0、长续航笔记本电脑和更加智能的电视。

　　以下为文章全文：

　　”Alexa, 我到家了!"

　　2017年里，亚马逊Echo和Google Home等智能音箱获得了大量消费者的认可。2018年，我们的家居将会变得更加智能，这些智能家居设备将会为我们提供更多的帮助。

　　市场研究机构Forrester Research的数字显示，2016年亚马逊共计卖出了1100万台Echo智能音箱，而在2017年，这一数字有望实现翻倍。该机构还预测，截止到2022年，美国将有6600家庭拥有智能音箱设备，达到了美国家庭总数的50%。

　　家庭机器人

　　现在的人已经非常习惯于和智能设备进行对话了，专家表示未来会有更多公司开始研发智能机器人，而这些设备能做的事情也会越来越多，它们将不在是人们眼中的“高级玩具”，而是真的能帮我们完成一些事情。

　　TechCrunch的安东尼·哈（Anthony Ha）在接受采访的时候表示：“智能机器人将会可以像智能音箱一样，在网上寻找各类信息，还能帮你拍照片。另外，我觉得它还会进入安防领域。智能机器人的未来会有很多种可能性。”

　　Mayfield Robotics就是众多正在研发智能机器人的企业之一。该公司计划在2018年春天推出一个名为Kuri的机器人，它的售价为899美元。

　　哈表示：“Kuri这个机器人会利用计算机视觉完成一些任务。它不仅能够识别出你的身份，在家里所有人聚在一起的时候，它还能做出判断，然后帮你拍下当前的照片，有了这个机器人，家里的所有人都能出现在照片中，不会有一个人因为需要拍照而被落下。”

　　无线充电 2.0

　　现在的人，几乎所有人或多或少的都有一些低电量焦虑症。在手机电池余量变红的时候，我们都会有些不舒服。

　　手机没电了以后，我们首先需要找一个充电器。而在找到充电器之后，手机就立刻变成了座机，设备的移动范围被大大限制。

　　但是这个情况很快就会变得不一样。

　　就在上个月，Energous和PowerCast两家公司的空气无线充电技术通过了FCC的许可。

　　Engadget公司的克里斯·维拉斯科（Chris Velazco）表示：“只要坐在充电范围之内，你可以随意使用手机，因为无线发射器会将电量源源不断的发送到手机上。”

　　这两家公司都将在即将到来的消费电子展（CES）上展示自己的长距离无线充电技术。

　　长续航笔记本电脑

　　在2018年中，华硕、惠普和联想等主流电脑制造商都将会推出“永远在线的PC”，据悉这种笔记本电脑能够提供20小时的电池续航能力。这些笔记本将会使用高通骁龙处理器，与安卓手机上使用的处理器类似。

　　为何有人需要这样的笔记本电脑？一台iPad不就可以搞定吗？

　　维拉斯科解释道：“这种笔记本电脑有两个优势：熟悉性和兼容性。”

　　对于那些已经习惯了Windows平台的用户来说，这种笔记本让他们可以一直使用自己所熟悉的系统，不需要在外出的时候突然从Windows切换到iOS上。

　　维拉斯科还表示：“向我这样的人，外出的时候总会携带很多USB设备和SD卡，而iPad无法读取这些设备中的内容。在这种情况下，长续航笔记本电脑无疑更能满足我的需求。”

　　更智能的电视

　　随着科技的不断发展，智能电视将会变得更加智能。

　　TechCrunch的安东尼·哈表示：“我认为今年最重要的科技产品之一，就是智能电视将会整合Google Assistant和亚马逊Alexa等语音助理。”

　　例如索尼的Bravia电视就已经有了这样的功能，它能让你使用亚马逊Alexa设备或是Google Home来对电视进行语音控制，不再需要使用遥控器。

　　除了索尼之外，三星也在朝着这个方向努力。该公司表示将会把他们的Bixby语音助理技术整合到电视设备中。(行云）

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有