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李书福：马化腾肯定天天在看我们的微信

李书福：马化腾肯定天天在看我们的微信
2018年01月01日 11:30 新浪财经
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正和岛浙江岛邻机构荣誉主席、吉利控股集团有限公司董事长李书福正和岛浙江岛邻机构荣誉主席、吉利控股集团有限公司董事长李书福

　　新浪财经讯 由珠海市人民政府指导，正和岛、横琴新区管委会主办的“2018正和岛新年论坛暨新年家宴”定于2017年12月30日-2018年01月01日在珠海举行，正和岛浙江岛邻机构荣誉主席、吉利控股集团有限公司董事长李书福出席并演讲。

　　他尤其谈到了隐私保护和信息安全问题，李书福指出，现在的人几乎是全部的透明了，没有任何的隐私和信息的安全。你在路上走，到处是摄象头，“所以我确实在外面走得也很少。”而且开个车子到处都是闪光灯，很亮，稍微一停他就啪啪啪的照，你坐在车里面几乎很难回避这个现实。

　　他还谈到了电话、微信等通讯安全，“我心里就想，马化腾肯定天天在看我们的微信，因为他都可以看的，随便看，这些问题非常大。”而且现在的车子都是有信号的，都是智能化的，你哪里到哪里，全部过程都很清楚，没有任何的隐私可言，没有任何的信息安全可言。

　　“面对这样一个问题，我是比较苦恼的。”李书福表示，“因为我们很多商业上的秘密总是暴露在人家的眼前。”他认为这个问题如果不解决，这是参与全球竞争的一个软肋。

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