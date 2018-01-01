张瑞敏：新年只是一个数字 新我才能迎接新的太阳

新年，一起听张瑞敏《时代三章》

来源：海尔集团

序曲

新年好！这有可能是你新年收到的第一声问候。时钟的指针刚刚指向2018年的时候，我们为您送上张首席的新年寄语。

往 昔，张首席按惯例会通过《海尔人》报撰写新年寄语，与全体员工共勉。今年，张首席特意为海尔新媒体赐稿，让他的新年寄语通过海尔自媒体矩阵到达每一位创 客。是的，海尔已变成一个开放的生态系统，在海尔生态圈共创共赢的每一个利益攸关方都是新海尔人，有大家同行，我们倍感自豪。

生命需要仪式感，再长的路程也少不了码头和驿站，但对创客而言，每一个驿站都只能是加油站。

“新年只是一个数字，新我才能迎接新的太阳”。张首席在今年的寄语中一如既往地表达对人性的尊重和思考。就像他经常引用的康德的名言：“人具有一种自己创造自己的特性”（《实用人类学》）。

自 己创造自己才是“自我”的真谛。三十三年来，张首席矢志不渝地一件事就是创造一种文化，搭建一个平台，让每个人可以创造自己，让每个人的自我实现成为可 能。没有人怀疑他是一位伟大的企业家，但他一直在为成功的企业家怯魅。尤其是有的企业家取得一点成功总觉得自己好像有特殊的禀赋和超凡的魅力。张首席始终 认为，CEO并不意味着他的想法就是第一等的想法，更不是他一声令下别人跟着做就行了。企业家精神意味着一种责任，去创造一个平台和机制，让每个人成为创 业家的精神。

编辑这篇新年寄语的时候，我不由得想起张首席前些年的文章，一篇是经典的《海尔是海》，另一篇是广为传诵的《破一微尘出大千经 卷》，再加上这一篇《新年只是一个数字，新我才能迎接新的太阳》，三篇文章语言风格和结构都极为相似，提取其文中的隐喻，分别是“海尔是海”，“海尔是 云”，“海尔是火”，内容虽不相同，但“人的价值第一”的主线贯穿始终，不同的文章都反映了当时的时代挑战和机遇，以及张首席和海尔人顺应时代以变制变的 时代风采，故加以汇编，名之曰“时代三章”，以飨读者。

祝每个人都有属于自己的时代乐章！

文 / 舟一苇

新年只是一个数字，新我才能迎接新的太阳！

文 | 张瑞敏

发表时间：2018年1月1日

公元纪年方式逐年累加，但只是一个数字而已。按照这种记录时间的方式，我们每一个人拥有的时间似乎越来越多，但何尝又不是越来越少。

新 年总是带给人们对未来的美好憧憬。我想，人们憧憬的是“新”，而不是“年”。如此来说，中国古代的干支纪年更符合哲学的追问。天、地、人与四时相洽，循环 往复，无始无终。古人对天地四时克制而理性地敬畏，又无时无刻不以自己的勤劳和智慧去掌握它的规律，并顺其自然地改造着世界。

企业亦复如 是。西方传统管理的垂直线性基因根深蒂固，在股东价值最大化的经营宗旨和委托代理激励机制驱动下，无穷尽地追求规模的增长，直到无法增长，终究难逃物壮则 老的宿命。社会竞争的达尔文主义和“创造性破坏”的企业家精神造就了“财富500强”平均寿命越来越短的事实。西方文明原子论的文化基因伴随三次工业革命 的造物奇迹日益固化，直到互联网及其下一个重大经济活动物联网到来的时候，曾经强大的文化基因变成了思想和组织僵化的渊薮。以牛顿力学为基础的经典物理学 带我们认识了宇宙的一段时空，更大的空白留给了量子物理学。量子时代，东方文化的系统论思想重新照亮科学和哲学的夜空。不，事实上它从来都没有熄灭过。

企业由科层制的钢筋水泥所构筑，消失是它的归宿；

组织是人的价值和使命的共同体，永恒是它的主旋律。

封 闭的企业帝国要么毁灭，要么变成远离平衡态的自组织，其势如百川归海不可逆转。企业，作为工业革命的产物，已随时代远去，一起被带走的还有曾经牢不可破的 科层金字塔，以及垂直线性结构赋予的控制权。如同古代丝绸之路上阿拉伯人驼铃悠扬的商队，企业终将消失在历史的尘烟中。

人类才是地球的主宰，但不是你，也不是我，没有任何一个人可以主宰世界，只有组织起来的人方成为这个星球最强大的动物。企业终殆而组织永存，永存的组织必须是符合耗散结构理论的自组织；品牌终殆而生态圈永续，永续的生态圈必须是利益相关各方共创共赢的社群。

万 物互联中，你我，和每一件产品一样，都只是网上的一个节点。一旦成为节点，只有你自己才是自己的中心。而产品，一旦变成网器接入物联网就已失去固有的功能 价值，变成服务和解决方案的载体。网络上，任意一个节点的增加都会进一步放大网络效应，任意一个节点的删除都不会影响网络的运行。

从产品价 值到生态圈共创共赢的生态价值，任何企业都无法回避，又难以企及。横亘在两种价值创造网络和价值传递网络之间的障碍不是楚河也不是汉界，它比任何物理的、 制度的障碍更难以跨越，因其魔障在我们内心，那是曾经的成功积累的镜像，那是二百年来原子论主导的线性管理的迷雾，唯有用户乘数理论为基础的人单合一模式 方能破题。

人单合一是目前世界上率先探索的适应物联网社群经济的管理模式。与其说海尔首创了人单合一，不如说人单合一选择了海尔。人单合一 的诞生需同时具备三个条件，其一、始终坚持“人的价值第一”的核心价值观；其二、始终坚持共创共赢的创造价值和传递价值体系；其三、始终坚持自以为非的创 业创新文化基因。故而，人单合一和海尔都是时代的馈赠和选择，海尔与人单合一同为人的觉醒与礼赞！

物联网时代在人类进化史上如何定位未为可 知，可以明确的是，物联网时代的企业必须变成生态圈，物联网时代的组织必须变成自组织，物联网时代的管理必须变成人单合一。无论生态圈、自组织还是人单合 一模式，又同时必须是不断进化的活的要素。正如古希腊哲学家赫拉克利特指出的那样，万物的本原是火，是“按规律燃烧按规律熄灭着的活火”；无独有偶，中国 古代哲学家庄子也有薪火相传之喻。企业终将被火燃烧，而生态圈则变成永恒的活火；小微有聚有散，而在生态圈中则创业精神薪尽火传。

在传统时代，我曾写过《海尔是海》，有容乃大！

在互联网时代，我曾寄语创客《海尔是云》，连接万端！

在物联网时代，我希望海尔是火，融入每一个用户的生活和每一个创客的生命中，薪火相传，生生不息。

人类发现了火，我们的祖先才能展开伟大的旅程。海尔模式应像火，引领世界企业引爆物联网时代的新征程。

太阳每天都是新的。新年只是一个数字，新我才能迎接新的太阳。

祝全球海尔创客新年快乐、日新日进！

破一微尘出大千经卷

—— 致创客的一封信

文 | 张瑞敏

发表时间：2014年11月27日

人 类社会的每一次繁荣进步都离不开科技的突破，但人类文明的每一次飞跃发展更离不开思想的解放。当互联网带来指数科技的繁荣，我们又一次站在了时代的风口， 就在大工业发展正在把每一个个体变成机器部件的最危急关头，时代列车转入一个新的轨道，“零距离”、“去中心化”、“分布式”的互联网思维把我们带进一个 充满生机与挑战的人人时代，一个人人创客的时代。

历经三十年的创新发展，海尔从一个濒临倒闭的集体小厂成长为今 天的全球白电第一品牌，在全球，海尔拥有数以亿计的用户，每天，十几万台海尔产品进入全球市场。人类工业文明的先进成果成就了海尔的今天，让海尔得以在短 短三十年的时间走过传统发达国家企业百年的道路。我们追上了曾经奉为经典的榜样，同时也失去了可资借鉴的标杆。面对新的挑战，我们剩下唯一没有被时代抛弃的武器是永远的两创精神，永远创业，永远创新。

唐太宗曾经问群臣，创业与守成孰难？他心里的答案是，创业难，守业更难。海尔的企业文化对这个问题的回答是，如果把创业和守业割裂来看就永远没有正确的答案，唯一的出路是只有创业没有守业。

创业精神的天敌是自己曾经成功的经验和思维定势，《道德经》云，胜人者有力，自胜者强。海尔文化的基因只有一个密码，那就是自以为非。

企业如此，每一个人也是如此。因为，在互联网时代，每一个人都是自己的CEO，每一个人都应该成为创业家。

创 业家，与企业家只有一字之差，其内涵和本质却有天壤之别。企业家还是以企业为中心，而创业家却是以用户为中心。企业家以创造完美的产品和服务为使命，而创 业家以创造用户最佳生活体验为中心。企业家以规模和利润为成就标尺，而创业家以用户资源和粉丝为荣耀北斗。企业家以管理和控制为权力之杖，而创业家以自组 织为魔法宝盒。成千上万人成就一个企业家，而每一个创新的个体都可以成为一个创业家。正所谓“破一微尘出大千经卷”。

创业家。在海尔的创业平台上，你的名字叫创客。

三十年，既轻如尘芥弹指可挥去，三十年，又重如山丘难以割舍。其区别在于，你是生产产品的企业还是生产创客的平台。海尔选择的是，从一个封闭的科层制组织转型为一个开放的创业平台，从一个有围墙的花园变为万千物种自演进的生态系统。

创客。在你创业激情勃发的视野里，海尔的名字叫做创客公地。

创业初期，我们为社会奉献的是海尔牌产品，进而，我们以向社会提供海尔牌服务为宗旨，今天，我们向社会开放海尔的资源，为创客们提供的将是海尔牌的创业平台。

在表层意义上，海尔向社会开放U+智慧生活的API，每一个创客都可以在此基础上延伸开发产品。

在深层意义上，海尔向社会开放供应链资源，每一个供应商和用户都可以参与海尔全流程用户体验的价值创造。

在本质意义上，海尔向社会开放机制创新的土壤，搭建机会均等结果公平的游戏规则，呼唤利益攸关各方共建共享共赢。

自2005年以来，海尔就已经开始人单合一双赢模式的探索和试错，为此，我们不惜放弃对传统绩效的单一追求。在没有标杆的摸索中，我们宁愿承受外界的质疑和批评。但我们没有轻言放弃。因为鼓励我们坚持下去的不是成功，而是对时代精神的求索。

1994年，海尔创业十周年之际，我曾写过一篇文章，文章的名字叫海尔是海。今天，我想说，海尔是一朵云，海再大，仍有边际。云再小，可接万端。

开放，开放，再开放。今天，在海尔的云创平台上，已经孕育和孵化出一百多个创客小微，他们既有海尔的在册员工离开企业进行的创业，也不乏社会上的创业者来海尔平台的在线创业者。他们值得赢得尊重，我也要向他们表示感谢。因为，海尔的创业平台转型本身也是一种创业，作为平台的海尔，不是三十年历史的海尔，而是一个初生的婴孩，一轮初升的朝日，每一个在海尔平台创业的创客，你们既是平台上的创业者，同时也是平台的建设者。

致敬，创客！致敬，伟大的创客时代！

本文刊发在《海尔人》报（2014年11月27日）

作者：张瑞敏

海尔是海

文 | 张瑞敏

发表时间：1994年2月10日

海尔应像海，唯有海能以博大的胸怀纳百川而不嫌其细流；容污浊且能净化为碧水。正如此，才有滚滚长江、浊浊黄河、涓涓细流，不惜百折千回，争先恐后，投奔而来。汇成碧波浩淼、万世不竭、无与伦比的壮观！

一旦汇入海的大家庭中，每一分子便紧紧地凝聚在一起，不分彼此形成一个团结的整体，随着海的号令执着而又坚定不移地冲向同一个目标，即使粉身碎骨也在所不辞。因此，才有了大海摧枯拉朽的神奇。

而大海最被人类称道的是年复一年默默地做着无尽的奉献，袒露无私的胸怀。正因其“生而不有，为而不恃”不求索取，其自身也得到了永恒的存在。这种存在又为海中的一切提供了生生不息赖以生存的环境和条件。

海尔应像海，因为海尔确立了海一样宏伟的目标，就应敞开海一样的胸怀。不仅要广揽五湖四海有用之才，而且应具备海那样的自净能力，使这种氛围里的每一个人的素质都得到提高和升华。海尔人都应是能者，而不应有冗者、庸者。因为，海尔的发展需要各种各样的人才来支撑和保证。

要把所有的海尔人凝聚在一起，才能迸发出海一样的力量，这就是靠一种精神，一种我们一贯倡导的“敬业报国，追求卓越”的企业精神。同心干，不论你我，比贡献，不唯文凭。把许许多多的不可思议和不可能都在我们手中变为现实和可能，那么海尔巨浪就能冲过一切障碍，滚滚向前！

我们还应像大海为社会、为人类做出应有的奉献。只要我们对社会和人类的爱“真诚到永远”，社会也会承认我们到永远，海尔将像海一样得到永恒的存在，而生活于其间的每一个人都将在为企业创一流效益、为社会做卓越贡献的同时得到丰厚的回报。海尔将和整个社会融为一个整体。

海尔是海。

本文刊发在《海尔人》报（1994年2月10日）