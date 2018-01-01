喜迎新年：Manjaro Linux发布17.1.0版本

来源：cnBeta

赶在2018元旦之前，Manjaro Linux也发布了17.1.0版本。项目首席Philip Müller表示，Manjaro Linux 17.1.0现已开放下载。作为一款深受欢迎的、基于Arch的Linux发行版，Manjaro配备了一款友好的安装器。如果你想在跨年的时候来点不一样的体验，那么不妨在Xfce、KDE和GNOME这三个桌面环境中自由挑选一番。

对于从Windows迁移过来的用户来说，KDE的上手最为容易。如果你的硬件配置比较有限，那么推荐Xfce。当然，大多数人应该会选择GNOME。

Philip Müller在公告中称：

这是Xorg-Server v1.19.6的第二次尝试，本次更新了Mesa-Stack和调整了dri/drm的处理。鉴于有人汇报Compiz无法使用，所以我们将它更新了最新可用的版本。

喜欢Gimp图形处理软件的伙计们可以体验下最新开发版本，另外添加了最新版本的Firefox、Linux49、以及linux414 。

需要指出的是，作为2017年的最后一个更新，Manjaro今后只会继续64位架构的版本开发。因为目前业界的一大趋势，就是抛弃老旧的32位架构。