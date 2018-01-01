新浪科技> 业界 > 正文

喜迎新年：Manjaro Linux发布17.1.0版本

喜迎新年：Manjaro Linux发布17.1.0版本
2018年01月01日 11:48 新浪综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　来源：cnBeta

　　赶在2018元旦之前，Manjaro Linux也发布了17.1.0版本。项目首席Philip Müller表示，Manjaro Linux 17.1.0现已开放下载。作为一款深受欢迎的、基于Arch的Linux发行版，Manjaro配备了一款友好的安装器。如果你想在跨年的时候来点不一样的体验，那么不妨在Xfce、KDE和GNOME这三个桌面环境中自由挑选一番。

　　对于从Windows迁移过来的用户来说，KDE的上手最为容易。如果你的硬件配置比较有限，那么推荐Xfce。当然，大多数人应该会选择GNOME。

　　Philip Müller在公告中称：

　　这是Xorg-Server v1.19.6的第二次尝试，本次更新了Mesa-Stack和调整了dri/drm的处理。鉴于有人汇报Compiz无法使用，所以我们将它更新了最新可用的版本。

　　喜欢Gimp图形处理软件的伙计们可以体验下最新开发版本，另外添加了最新版本的Firefox、Linux49、以及linux414 。

　　需要指出的是，作为2017年的最后一个更新，Manjaro今后只会继续64位架构的版本开发。因为目前业界的一大趋势，就是抛弃老旧的32位架构。

Linux版本Manjaro
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有