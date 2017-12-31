浪潮孙丕恕新年献词：中国将发挥优势 引领时代发展

孙丕恕

新浪科技讯 12月31日早间消息，浪潮集团董事长孙丕恕发表新年献词称，前三次工业革命浪潮，中国用了三十年的时间补齐差距。如今在同一个起跑线上，中国将发挥出独有的资源、能力及技术优势，引领时代发展。

以下为孙丕恕新年献词全文：

各位战友们，朋友们：

大家好！2018年马上就要来了，科技新征程的号角也即将吹响！时序更替，华章日新。在这辞旧迎新的美好时刻，衷心感谢广大客户、合作伙伴及社会各界对我们的支持和厚爱，在此向大家致以最美好的祝愿！

回顾2017年，我们见证了无数科幻电影场景照进现实，因科技创新而大量涌现的新产品、新应用、新服务，正深刻变革人们的工作、学习和生活形态。以人工智能为核心的智能化已然成为撬动经济新范式、社会运行新模式的技术支点。适应、满足甚至引领新一轮智能化变革的需求，或将成为所有企业存活的关键。

对于浪潮而言，2017年是昂首阔步，硕果累累的一年。伴随着中国数字经济取得全球瞩目的成就，浪潮也在客户与合作伙伴的支持下，通过技术创新、能力突破，站到了行业的制高点。浪潮服务器首次进入全球前三，并再次蝉联中国市场第一，浪潮云服务器销量、销售额跻身全球市场第一，赋能中国“新四大发明”；浪潮云正为全国130多个省市政府和千余家大型企业提供云服务，强势进入中国公有云市场前三，牢牢占据政务云市场第一品牌；浪潮天元数据获2017年度中国大数据市场综合实力排名第一，入选国家级双创示范基地。

2017年是凝心聚力，共生共赢的一年。过去的一年里，中国全球影响力快速提升，中国企业更高水平、更深层次的全球化合作成为常态。浪潮与思科、IBM、爱立信、迪堡多富、英特尔等全球五百强企业的合资合作也持续深入、成果丰硕，进入了世界级企业“朋友圈”。一带一路数字化经济战略联盟的成立，也将整合世界一流的产品、技术和解决方案，加快数字丝绸之路的构建！目前，浪潮业务已推广至全球113个国家和地区，正积极输出中国成熟信息化技术与发展经验理念，让信息化的“中国方案”变成“世界方案”。

因势而谋，才能谋定后动；因势而新，方能有所作为。不断攻坚突破、持续创新是浪潮的发展根基，也是每一个浪潮人的责任使命！

2017年，浪潮牢牢把握人工智能这一时代发展拐点，集中发力于AI领域，已全面具备支撑人工智能计算的软硬件能力。我们可以很骄傲地说，目前浪潮AI解决方案在中国占有率达60%，支持了BAT企业90%的AI计算。

从IT（Information Technology）到新IT(Intelligence Technology)，大胆预测，2018年或将在人类社会发展上成就里程碑式的意义，成为“人工智能深度应用元年”，真正重塑经济结构模式，改变社会运行机理！展望新的一年，我们更应该抢抓机遇、乘势而上，不懈追求计算力指数级增长和海量高价值数据的挖掘应用，驱动人工智能价值的全面释放，激发各行业、各领域智能化场景构建，加快迈向“数据社会化”，让科技进步成为中国每一个经济个体实实在在的生产动力。

前三次工业革命浪潮，中国用了三十年的时间补齐差距。如今在同一个起跑线上，中国将发挥出独有的资源、能力及技术优势，引领时代发展！2018年，浪潮人也将继续以“开放、协同、共赢”的理念，与合作伙伴携手谋求智能时代全新格局，为政府和企业打造“智慧大脑”，最大程度地挖掘、整合、盘活、提升数据的力量，驱动生产优化、模式创新、商业转型和社会进步，助力“数字中国”建设，助推经济高质量发展，努力实现人民群众对美好生活的向往！

同心同行，不忘初心。蓄势待发新征程，实干绘就新蓝图！放眼全球，浪潮人将脚踏实地、锐意进取，以更加开放的心态实现技术和文化的融合，以全球信息互联互通促进文化融通、民心相通，尽浪潮之力，让更多国家的人民深切感受到新技术、新革命带来的普惠式发展成果！

最后，再次祝各位朋友新年快乐，阖家安康！

二〇一七年十二月三十日