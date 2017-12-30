泰康在线联手环信打造一站式智能互联网保险服务

嘿，你以为保险公司还是当年那些“卖保险的”吗？不厌其烦地打电话、上门推销，这是我们印象中传统保险公司的做法。然而数据表明，早已有超过65%的保险公司已经向互联网+转型，截至2016年3月，互联网保险用户已经超过3.3亿，同比增长42.5%，互联网保民的人数已经是股民的3倍，基民的1.5倍。在互联网平台上，保险与消费正展现出一种互相促进的“共生效应”。保险行业的全面“触网”不仅带来了更加丰富的保险产品，也使得这个视客户服务为生命线的行业更加需要重视用户体验和精细化用户运营。

互联网+时代，保险行业面临5大客服痛点亟需解决：

1、传统电话客服弊病诸多又不能舍弃怎么办？传统的电话呼叫中心仍是保险行业最主要的客服服务形式，但是其沟通效率低、单次服务时间长，作为典型的同步沟通已经远不能满足互联网+时代的用户客服体验需求。同时客服人员开销、设备投入等总体成本居高不下。

2、电销增长遇阻，网销该怎么做？随着电话外呼监管政策逐渐收紧，同时消费者电话使用频次变低，互联网沟通方式如APP频次变高，保险行业的电销的比例逐渐下降，开辟新的销售机会成了难题。尽管许多企业都有了大力发展网销的意识，但通过网络怎么找新客户，客户来源在哪里？网销比电销转化率低，怎么破？这些都是亟需解决的问题；

3、消费者在向移动端转移但保险企业的IT系统移动化支持没跟上怎么办？现在保险企业一般都开发了自己的专属APP产品，但很多保险APP中还没有服务和支持的通道；现在保险企业也都创建了微信公众账号，但很多企业只是把微信公众账号当做企业静态内容的展示，没有接入客服，更没有把微信公号当做一个拉新，获取潜客，转化销售线索的好渠道。

4、在线客服管理平台分散怎么管？大部分企业都已经开始在多点上和消费者接触，比如电话，APP，微信，网页等。但来自不同渠道的用户请求如果使用不同的系统，就会分散在不同的平台上，不能进行统一服务，也不能进行统一管理分析，形成服务孤岛和数据孤岛；

5、智能客服机器人看起来很美？在智能客服机器人上投入了很多人力、物力，但问题匹配率不高，智能客服机器人在代替人力提高工作效率方面效果不显著，同时也没有提高用户体验。此外，机器人做不到自主学习，维护成本大，买得起，用不起，也用不好；

一，全渠道客服是趋势，泰康在线先从微信客服单点突破！

“哪里不行补哪里，做好客服so easy！”，要做好微信客服，首先要有一套好用的工具。微信自有的多客服系统功能少、不好使，那么首当其冲是换掉它，来一套更靠谱的专业客服系统。泰康在线选择了环信来支持微信客服，上线运行半年后，微信客服流量环比增加80%以上，远高于电话坐席的话务增长，微信逐渐成为客户反馈和销售机会来源的主力之一。

粉丝是企业最有价值的资产，泰康坐拥千万级微信粉丝，通过微信引流产生了大量的销售机会。在增强粉丝活跃和用户粘性提升方面，环信客服系统也是助力显著。

此外，泰康同时还实现了对微信、APP、网页等主要渠道的统一平台管理，发力微信的同时，布局全渠道。

图1、环信全渠道客服工作台界面

基于庞大的粉丝积累和逐渐提升的客服咨询量，平台稳定性也是必须要考虑的因素。以千万级并发IM业务起家的环信移动客服平台运行稳定，通过了多次线上活动的峰值考验。

二，从服务中挖掘销售机会，泰康在线三招玩转精准营销！

在电销增长受阻，网销成为新的增长点的过程中，保险行业遇到的主要挑战包括网销的用户获取成本高，用户画像不精准，销售转化率低。针对网销带来的这些新挑战，保险企业一方面不断的对微信、APP等在线渠道进行开辟和服务能力提升，一方面非常注重通过人工智能，BI，大数据等手段做精准营销，从服务过程中挖掘销售机会，提高转化率。

泰康在线主要从三个方向入手：

1。 智能路由提升销售坐席分配针对性，提高转化率。

不仅保险行业，很多企业都有两种客服场景—以营销为导向的售前和以服务为导向的售后。所以针对客服系统的认识不应仅仅局限于是给售后服务人员用的，而凡是涉及到接待客户的场景都适用。泰康不仅为服务人员分配了坐席，也为销售人员分配了坐席。不但保证了在外到处跑的销售也能随时随地利用环信移动工作台接收到客户信息，还能结合外呼、工单、订单等其他系统功能，更好地进行协同工作，避免流失商机。

针对一些优质的销售商机来源渠道，比如网页，泰康优先选择安排销售型坐席的技能组进行接待，更加精准，也更有利于商机的落地和转化。

图2、不同渠道对应不同技能组示意图

2。 丰富客户画像，让转化更精准

大数据如今对于更深入理解客户、挖掘客户需求的意义无需多说，泰康结合环信提供的一套灵活的标签体系，针对从客户和会话两个维度进行标签分类，能够更有效地帮助积累话术经验，进行精准客服。同时，结合轻营销的能力，对客户进行个性化的消息推送、回呼等行为，营销效率得到提升。

图3、客户标签示意图

图4、会话标签示意图

3。 轨迹跟踪，了解访客来源及历史行为。

如果能知道客户在网页或APP上看了啥，从哪个入口进来的，那是再好不过了，这些信息可以帮助企业更好地判断是否有销售机会、在哪些方面有销售机会以及从哪入手去和客户接触。在泰康的APP渠道中就集成了轨迹跟踪的功能，不论你在哪一款保险产品页面进入客服，都会自动带上对应产品的访问轨迹，方便客服人员判断，你可能感兴趣的是哪款产品，从而做到有的放矢。

图5、泰康在线APP端访问轨迹

三，“人机协作”是现阶段最适合的智能客服形式！

随着人工智能的兴起，保险行业使用客服机器人也并非新鲜事。然而智能机器人的选型才是真正的难中之难。首先不能选机器人和客服平台分属两家公司的，一旦出现问题容易互相踢皮球；其次，要评估机器人厂家在单轮会话，多轮会话，人机协助这3个核心功能上的表现和指标。最重要的是要选拥有自主知识产权，真正能够基于语义分析和深度学习混合计算进行服务的机器人。泰康选择与环信合作，机器人对这些条件的达成，自然不言而喻，目前已在人工客服下班时间为泰康在线保驾护航，目前业务问答正确率达到行业领先水平。

除了机器人本身对自动回复、单轮/多轮会话、自主学习等功能的支持，其实现阶段所有的机器人仍然无法完全脱离人的运营。泰康在这方面的策略也堪称实践典范：在知识库中配置了以30多个核心业务咨询场景为核心的智能文字IVR菜单，并在欢迎语、默认回复等引导语中，尽量将用户问题范围收敛到已有知识规则上，大幅提升了机器人工作效果。

图6、体验泰康在线微信客服机器人

自此，泰康在线联手环信率先在互联网保险行业实现了包括电话坐席、网页端、APP端、微信端等全渠道打通的全媒体客服接入，引领了保险业智能客服的潮流，实现了服务渠道的一体化，通过精准营销实现了业务增长，实实在在给用户打造了一套用户体验为王的一站式智能互联网保险服务。

泰康在线客服主管童娜表示：“环信智能客服平台适用多业务场景，一站式后台提高客服效率的同时，也给客户带来更好的咨询体验。”下一步泰康将在呼叫中心融合、智能营销和大数据分析方面做更多的创新和尝试。环信也将一如既往的秉承以客户成功为己任，通过自身优秀的产品技术和服务实力在推动包括保险、金融、教育、医疗、旅游等各大行业全媒体智能SaaS客服解决方案上发挥更大的价值。

关于泰康在线：2015年11月18日，泰康在线财产保险股份有限公司作为行业内首家由国内大型保险企业发起成立的互联网保险公司，正式在武汉挂牌成立，注册资本金人民币10亿元。其前身是2000年8月成立的泰康人寿的官方网站。经过十多年的发展，目前已经已形成互联网产寿险结合的保险产品体系，产品线涵盖互联网财产险、旅行险、健康险、意外险、养老金和理财险等。

关于环信：环信客户互动云（Customer Engagement Cloud）——全媒体智能客户互动中心倡领者。环信客户互动云整合了环信全球领先的即时通讯云、服务云、智能客服机器人和营销云产品线，通过人工智能和大数据赋能，为企业提供从客户互动渠道，到客户服务，再到精准营销的全流程客户互动解决方案。帮助企业优化运营，精准营销，提高客户服务体验。

截至2016年底，环信客户互动云共服务了58541家企业客户，现已覆盖包括保险、证券、银行、电商、教育、O2O等领域的众多标杆企业。包括奔驰、泰康在线、中意人寿、中信证券、中通快递、国美在线、优信二手车、新东方、新浪、银联、链家、58到家、神州专车等典型用户。根据易观发布的《中国SaaS客服市场专题研究报告》显示，环信在SaaS移动端客服用户覆盖占比高达77.4%，稳居行业第一。