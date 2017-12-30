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第三季度高通智能手机处理器市场份额领先 苹果第二

第三季度高通智能手机处理器市场份额领先 苹果第二
2017年12月30日 11:23 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间12月30日上午消息，市场研究公司Counterpoint Research发布的数据显示，第三季度以营收来看，高通在智能手机SoC芯片（即智能手机处理器）市场的份额为42%，高于去年同期的41%。

高通公司在第三季度获得了智能手机芯片组的最大市场份额高通公司在第三季度获得了智能手机芯片组的最大市场份额

　　苹果的A系列芯片排名第二，市场份额为20%，低于去年同期的21%。联发科的市场份额为14%，低于去年同期的18%。三星的市场份额从去年的8%上升至11%。华为海思的市场份额为8%，较去年也大幅上升。

　　不过对高通来说，情况并不是一帆风顺。第三季度，在用于400美元以上手机的高端芯片市场，高通的市场份额出现萎缩。根据Counterpoint的数据，这是由于高通的几家智能手机客户采取了“更垂直的策略”。华为、苹果和三星对高端手机的策略就是如此，三者分别使用自主的麒麟、A系列和猎户座芯片。

使用芯片和专用AI处理器的智能手机将在未来几年内上升使用芯片和专用AI处理器的智能手机将在未来几年内上升

　　Counterpoint研究总监尼尔·沙阿（Neil Shah）表示，总体来看，第三季度，SoC芯片市场总营收为80亿美元，同比增长19%。行业的发展重点正在从核心数量转向芯片中集成的专用处理器。他表示：“苹果和华为都推出了专用的神经处理单元（NPU），用于边缘的人工智能计算。”Counterpoint认为，未来几年这个趋势还会得到增强。（邱越）

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