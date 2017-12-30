第三季度高通智能手机处理器市场份额领先 苹果第二

新浪科技讯 北京时间12月30日上午消息，市场研究公司Counterpoint Research发布的数据显示，第三季度以营收来看，高通在智能手机SoC芯片（即智能手机处理器）市场的份额为42%，高于去年同期的41%。

高通公司在第三季度获得了智能手机芯片组的最大市场份额

苹果的A系列芯片排名第二，市场份额为20%，低于去年同期的21%。联发科的市场份额为14%，低于去年同期的18%。三星的市场份额从去年的8%上升至11%。华为海思的市场份额为8%，较去年也大幅上升。

不过对高通来说，情况并不是一帆风顺。第三季度，在用于400美元以上手机的高端芯片市场，高通的市场份额出现萎缩。根据Counterpoint的数据，这是由于高通的几家智能手机客户采取了“更垂直的策略”。华为、苹果和三星对高端手机的策略就是如此，三者分别使用自主的麒麟、A系列和猎户座芯片。

使用芯片和专用AI处理器的智能手机将在未来几年内上升

Counterpoint研究总监尼尔·沙阿（Neil Shah）表示，总体来看，第三季度，SoC芯片市场总营收为80亿美元，同比增长19%。行业的发展重点正在从核心数量转向芯片中集成的专用处理器。他表示：“苹果和华为都推出了专用的神经处理单元（NPU），用于边缘的人工智能计算。”Counterpoint认为，未来几年这个趋势还会得到增强。（邱越）