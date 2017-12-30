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降低老款手机运行速度 苹果虽致歉仍面临诉讼

降低老款手机运行速度 苹果虽致歉仍面临诉讼
2017年12月30日 09:43 新华网
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　　美国苹果公司28日就降低老款手机运行速度向用户致歉，同时宣布下调已过保修期的手机电池更换价格。

　　一些用户怀疑，降低老款手机性能是苹果促使用户购置新机型的手段。

　　苹果本月早些时候承认故意降低部分老款手机的运行速度，引发批评。苹果辩解，手机电池性能会逐渐下降，而性能退化的电池会使手机意外关机。

　　英国广播公司报道，因降低老款手机型运行速度，苹果在美国面临8起诉讼，在以色列和法国同样面临诉讼；其中一起诉讼索赔近1万亿美元（约合人民币6.5万亿元），而起诉书指认“苹果公司没有就电池缺陷作出补救、没有为所有受影响手机免费更换电池，而是试图掩饰这一缺陷。”

　　苹果官方网站28日发布一份声明，称这家位于美国“硅谷”地区的企业定于2018年1月底至12月把iPhone6及后续机型已过保修期的电池更换价格从79美元（约合514.1元人民币）降至29美元（188.7元人民币）。

　　另外，苹果定于2018年初更新手机操作系统软件，用户可更清晰地了解手机电池状况以及电池对手机性能的影响。苹果称，这些举措是为“消除用户的担忧、奖励他们的（品牌）忠诚度”。

　　美国波士顿大学消费者技术法律专业教授罗里·范·卢批评苹果对老款手机动手脚“目光短浅”，与品牌价值不符。“对我而言，苹果的某些人作了一个差劲的商业决策”，没有更透明地说明软件升级和电池状况。

　　出于安全考虑，苹果管理层28日下令，首席执行官蒂姆·库克参加商业和私人活动时只能乘坐私人飞机。（周啸天）新华社微特稿

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