建成超11万个充电桩 北京六环内形成5公里充电服务圈

来源：北京日报

本报讯（记者 刘可）市城市管理委员会昨日公布，全市约1.2万个社会公用充电设施已完成新国标升级改造，同时，今年1月1日以后新建的充电站全部采用新标准。新国标采用的充电温度监控、过载和短路保护等新技术让充电更加方便安全。目前，累计建成约11.26万个充电桩，基本形成六环范围内平均服务半径5公里的公用充电网络。

上午9时许，天桥艺术中心地下停车场内，100个60千瓦直流充电桩整齐划一排列，已经有20余辆电动车在这里静静地充电。对于一台容量为20度（千瓦时）的普通新能源车而言，一般使用直流充电桩只要1小时左右就能充到8成以上电量，总的花费不超过40元。据国网北京市电力公司相关负责人介绍，今年电力公司对已有的6500余根公用充电桩全部进行了升级改造，主要是更换了智能模块和充电枪接头，提高了安全性。

截至11月底，本市累计建成约11.26万个充电桩。其中，私人自用充电桩约8.08万个，配建比约为75%；社会公用充电桩建成2070处、约1.88万个，基本形成六环范围内平均服务半径5公里的公用充电网络，即“5公里充电服务圈”形成。据市城管委加油气电处负责人介绍，全市1.2万余个公共充电桩已完成升级改造，同时，今年1月1日以后新建的充电站全部采用新标准。新国标充电桩在明显位置张贴新标识，并在安全性方面有了更高要求，明确原来老标准中规定模糊的内容，提高了桩和车之间的匹配性。

据了解，本市充电设施公共服务管理平台已正式投入使用，新能源车主可以通过手机下载E充网APP实现充电场站搜索、充电桩状态查询、在线支付、监控充电量等多项功能。