苹果宣布电池降价 消费者质疑：配件利润空间多大？

广州日报讯 （全媒体记者 段郴群）昨日，苹果公司发道歉信，对后台操作导致老款iPhone运行变慢表示道歉。此前，有媒体报道，众多消费者反映在包括iPhone 6等老款iPhone升级系统之后，手机变慢，而背后的原因是苹果为了促销新iPhone，操控导致老款iPhone变慢。但在声明中，苹果表示从来没有、也永远不会通过任何手段，来有意缩短任何 Apple 产品的使用寿命，更不会降低用户体验来迫使大家升级设备。而苹果同时推出iPhone电池降价行动，原价608元的电池降至218元，但立即遭到消费者质疑，电池降幅超过6成，苹果配件利润空间到底有多大？是否涉嫌暴利？

用户：

老款iPhone升级后变慢

据悉，众多老款iPhone用户在升级IOS系统之后，发现iPhone运行变得非常慢，而受影响的机型包括iPhone 6、iPhone6S等。

据悉，这种现象并非今年才有，据媒体报道，2015年有网站统计发现，自2008年起历代iPhone发售后，搜索关键词“iPhone变卡”的频率呈现一定周期性的爆发。只要新手机一发售，消费者就会觉得自己手里的旧款iPhone运行变慢。为此，有消费者质疑苹果公司是为了促销新的iPhone，人为通过后台操作使得老款iPhone变慢。

据媒体报道，多位美国消费者联合提交了一份集体诉状，称苹果损害了用户的知情权，擅自干涉用户的设备，对他们造成经济方面的损失，并且要求苹果予以赔偿。这些消费者表示，苹果公司在用户不知情的情况下，后台将电池老化的iPhone处理器速度调慢，涉嫌违反消费者权益相关法律。

在大量的质疑之后，昨日苹果在其中国区官网上发布公开道歉信。不过，苹果表示，从来没有、也永远不会通过任何手段，来有意缩短任何 Apple 产品的使用寿命，更不会降低用户体验来迫使大家升级设备。

苹果公司：

否认故意降低用户体验

同时苹果解释，为了尽可能延长iPhone电池的使用寿命，以及防止iPhone意外关机，因此在升级iOS时，能够在需要时对部分系统组件的最大性能进行灵活管理，以防止出现意外关机。苹果表示，这些变动通常用户是察觉不到的，但在某些情况下，用户可能会发现有些 app 的启动时间变长了，有些性能表现变弱了。

同时，苹果表示，较早期的 iPhone 6和 iPhone 6s 上电池的持续化学老化，是影响这些用户体验的另一个因素，因为这些设备中有很多仍在使用最初的那块电池。苹果解释，如果用新的电池替换掉已经化学老化的电池，并在正常情况下使用，iPhone就会恢复正常的性能表现。

质疑：

苹果配件是否暴利？

对于苹果的解释，有消费者表示，买iPhone就是看中了IOS系统体验非常流畅这一点，如果一升级就变慢，那还谁敢买。有用户甚至表示，只想把自己的iPhone 6的系统退回到IOS10.0.0。

同时，苹果昨日在声明中表示，为了解决消费者这一困惑，苹果决定降价销售电池，过了保修期电池更换的价格降低了390元，从608元降到218元。此举针对使用 iPhone 6及后续机型需要更换电池的用户。

有用户昨日对广州日报全媒体记者表示，苹果电池价格大大降低了60%，苹果配件的降价空间可以这么大，那利润空间到底有多大？是否涉嫌暴利？