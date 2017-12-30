动力电池遭遇利润滑铁卢：后补贴时代车企腹背受敌

曾经欣欣向荣的动力电池市场，在2017年却面临补贴政策调整、原材料价格上涨的双重压力，可谓“腹背受敌”。

2017年前三季度，国内几大动力电池企业的利润均出现下滑甚至亏损。然而，在此背景下，部分企业依然在马不停蹄地扩大产能。“锂电是国家战略，符合国家强调的绿色发展理念，能源产业结构升级。因此我们看到了锂电市场有巨大的空间。”天津力神电池股份有限公司总裁秦兴才向《中国经营报》记者如是表示。

利润遭遇“滑铁卢”

新能源汽车对传统汽车的替代成为大势所趋。在中国这个全球最大的汽车市场，这无疑为动力电池企业带来巨大的市场空间。记者了解到，截至2017年11月，中国前20家动力电池企业合计产能102.2Gwh。其中，宁德时代、比亚迪（65.050， -0.63， -0.96%）、沃特玛位列前三。

然而，前景一片光明的动力电池市场在2017年却遭遇了“滑铁卢”。记者统计了解到，截至2017年三季度，比亚迪净利润下滑23.82%，国轩高科（22.260， 0.14， 0.63%）净利润下滑13.27%，多氟多（20.420， -0.21， -1.02%）净利润下滑45.06%，成飞集成（21.640， 0.16，0.74%）净利润下滑99.32%。而天津力神在2017年前7个月的净利润则亏损1.65亿元。

国轩高科董秘办人士告诉记者：“由于补贴政策调整，2017年磷酸铁锂的价格下降了约25%，这直接导致了企业净利润下滑。”多氟多在2017年中报中提到，公司净利润下滑是受国家产业政策调整的影响。

中国电池联盟秘书长王超对记者表示：“锂电企业现在是腹背受敌，由于补贴政策调整，车企短时间内是拿不到补贴的，这样车企就去压电池厂家的款。同时，钴、锂这些原材料的价格一路上涨。”

秦兴才表示，由于政策影响，2017年上半年电池厂的产能普遍不足，下半年才趋于正常，但是到了年末又要减产，毕竟2018年的补贴和技术指标都还不清楚，企业也不敢囤货。

记者了解到，2018年动力电池补贴将进一步退坡。从长远角度来看，补贴逐步取消将是必然趋势。补贴政策调整，以及国家工业和信息化部发布的《汽车动力电池行业规范条件（2017年）》（征求意见稿）（以下简称《规范条件》）对产品性能提出了明确的要求，政策的调整也直接导致了动力电池领域的一次洗牌。对此，上述国轩高科董秘办人士表示：“目前我们还没有跟整车市场谈2018年的电池价格，如果补贴进一步退坡，预计企业的利润还会受到影响。”

面对补贴政策的调整，沃特玛董事长李瑶表示：“我们将在2020年实现不依赖补贴盈利。”

企业扩产能抢市场

记者梳理发现，在2017年，位列前十名的动力电池生产企业几乎都在扩产。

上述国轩高科董秘办人士告诉记者：“2016年我们产能规模是6GWh，目前已经具备7.5GWh的产能，其中磷酸铁锂占5.5GWh，到2018年年中还将继续上线12亿Ah的产能。”记者了解到，2017年12月23日，国轩高科将募资得到的35.6亿元全部用于锂电池扩产。国轩高科董事长方建华曾公开表示，国轩高科到2020年将实现23GWh的产能目标。

除产能规模要求外，三元锂电解禁也是动力电池行业集中扩产的原因之一。目前，动力电池市场中，三元锂电池用于乘用车，磷酸铁锂电池用于客车的格局已经基本形成。比亚迪在2016年形成的10GWh产能规模全部为磷酸铁锂。记者了解到，2018年比亚迪还会在青海扩充10Gwh的三元锂电池的产能。

此外，国轩高科董秘办人士提到：“在2018年新增产能中，三元锂电池的比例将达到75%。我们将更多地开发乘用车市场。2018年将有能量密度更大的三元锂电产品投放市场。”

在集中扩产的大军中，许多原本从事其他行业的企业也投入到动力电池生产。其中，易成新能（6.530， 0.05， 0.77%）作为切割刃料领域市场占有率较大的企业也加入到动力电池市场。2017年12月，易成新能发布了《河南平煤国能锂电有限公司年产10亿Wh高安全性高比能动力锂离子电池项目可行性研究报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，该项目共分为两期建设，计划总投资50亿元，建成后将形成年产100亿瓦时的锂电池生产能力。

虽然补贴正在逐步减少，但随着“双积分”政策的出台，这将刺激整车企业加大对新能源汽车的投入，从而扩大动力电池的市场需求。因此，众多资本对动力电池发展依然看好。

2017年11月10日，证监会网站对外发布了宁德时代创业板首次公开发行股票招股说明书。宁德时代此次IPO拟募集资金131.2亿元，用于扩大产能并开发下一代电池。翻看宁德时代的股东名单不难发现，其中包括深创投、联想、平安置业等众多国内知名投资机构。

对于产能的集中扩张，秦兴才表示，“2016年全国一下子冒出来200多家电池厂，电池厂从海南岛一直开到黑龙江鸡西，这样势必造成产能过剩。”秦兴才表示，“从国家层面来说，要打造真正能参与国际竞争的企业。按照科技部技术路线图，国家在不断提高产品技术要求，同时国家的补贴也在逐渐减少，以前我们国家在其他产业出现过‘一窝蜂’上项目的现象，造成了很多重复性投资。”