香港股市期待中国科技公司上市潮：小米领衔

新浪科技讯 北京时间12月29日上午消息，香港银行家正关注未来两年中国科技公司在香港股市可能的IPO（首次公开招股）。这些科技公司的总市值可能达到5000亿美元。

如果这些银行家的期望变成现实，那么香港股市将成为纽约股市的重要对手。纽约是当前全球最热门新经济企业首选的上市目的地。

包括智能手机厂商小米和互联网金融平台陆金所在内，多家中国科技公司正考虑明年在香港上市。2017年下半年，香港市场的科技股非常火爆。

银行家估计，小米在IPO中的市值将高达1000亿美元，而陆金所在最新一轮融资中的估值为185亿美元。

瑞信亚太股权资本市场负责人塔克·海菲尔德（Tucker Highfield）表示：“外界预计，未来几年，市值高达5000亿美元的中国科技公司将会上市。”

其中一些公司仍将选择纽约。纽约市场接受分级的股权结构，这对许多科技公司颇有吸引力。例如，美团点评预计将选择纽约上市，融资30亿美元。

在过去10年的4年中，香港是全球最大的股权融资中心。目前，香港正致力于恢复自身的吸引力。本月，香港宣布允许两级的股权结构，从而吸引中国科技公司。

汤森路透的数据显示，2017年香港市场的股权融资额为328亿美元，创下自2008年全球金融危机以来的最低水平。其中，IPO的规模为109亿美元，仅略高于2016年的一半。2017年，香港在全球范围内排名第四，落后于纽约股票交易所、上海股票交易所和印度孟买的国家股票交易所。

今年，一些大企业上市时间的调整对香港股市造成了不利影响，例如全球最大的电信铁塔公司中国铁塔的IPO。该公司原本计划于2017年上市，但目前推迟至了2018年初。

不过，一系列中国科技公司的火爆表现带来了乐观情绪。今年11月，阅文集团在香港IPO，融资11亿美元，上市当天大涨超过80%。这是今年全球范围内大公司IPO最大的首日涨幅。

高盛亚洲除日本外金融集团负责人亚伦·阿斯（Aaron Arth）表示：“等待上市的公司储备还很足。市场可能会出现很多大型交易。这些交易背后有强大的业务动力，以及对中国市场的敞口。”（邱越）