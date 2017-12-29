盘点2017年电商圈的八大事件：顺丰菜鸟互撕

距离2018年还有两天，不知道各位有没有时光匆匆流去，一年就这么过完了的感觉，似乎自己好像什么都没做呢，但当我们回首这300多天的日子里，不知道有多少的欢乐与忧愁。

电商圈也是如此，有笑声也有泪水，有新晋黑马的异军突起，也有传统电商的没落。在这一年里，有人进来，有人离开，我们依旧不能阻挡历史前进的车轮，接下来让我们一起回顾一下今年的电商圈里的八大事件。

1、小程序打造新电商

2015年和2016年是公众号的红利期，10个人里面7个都有自己的公众号。在就2017年1月9日，一个神奇的程序出现了，它就是微信小程序，它没有入口，它是存在于二维码之中；它不会有订阅关系，它只有访问数量。它跟公众号从本质上来说是截然不同的，是一个新的形态。

对于这种新鲜事物，用户和商家都处于迷茫状态，这个微信小程序能为我们带来什么？用户群体是不是能接受，后来微信事业群总裁张小龙出面做出详细的讲解并优化产品。开始只有大众点评、东方航空、京东等入住，到后来的今日头条、滴滴、摩拜、ofo等等均推出了微信小程序，让自家的APP关联上小程序，让用户逐渐学会使用到熟悉。

2、阿里联合百联打造新零售

新零售这个词在今年可是从年初火到了年尾，今年2月20日阿里巴巴集团和百联集团在上海宣布达成战略合作，两大商业领军企业将基于大数据和互联网技术，在全业态融合创新、新零售技术开发、高效供应链整合、会员体系互通、支付金融互联和物流体系协同等六大方面全方位合作，为消费者提供随时随地多场景的新消费体验本次合作，这次双方的合作，为2017年的新零售打响了第一炮。

从此次合作我们可以看出阿里未来的思路是用互联网技术改造实体商业的效率，将分散的品牌零售店改造为发货渠道，背后结合消费者大数据去统筹会员管理、物流配送、权益共享等。阿里巴巴CEO张勇表示，未来商业中，消费者不应该被人为区分是来自线上还是线下，实际上这是同一批人，商业环境应该让消费者无论身处线上还是线下，都能获得顺畅的购物体验。

3、顺丰上市

2月24日顺丰控股在深交所举行重组更名暨上市仪式，正式登陆A股。24日上午10点50分左右，顺丰控股成功封一字板，报55.21元/股，总市值达2310亿元，超越万科A和美的集团，成为深市第一大市值公司。

顺丰控股在上市后给35万顺丰员工发放了约14亿的红包，并且顺丰上市以后，连续五天涨停板，很多人想买都买不进去，几乎是一开盘就涨停板。根据工商资料显示，王卫为明德控股第一大股东，持股比例为99.90%。按照今日收盘时市值计算，顺丰创始人王卫身价超过1490亿元，近三个交易日身价涨超200亿元。

4、京东物流宣布独立运营

4月25日，京东集团宣布，京东物流独立运营，组件京东物流子集团。根据官网介绍，京东物流子集团将提供仓储、运输、配送、客服、售后的正逆向一体化供应链解决方案，物流云和物流科技服务（无人机、无人车、无人仓、无人配送站等）、商家数据服务（销售预测、库存管理等）、跨境物流服务、快递与快运服务等全方位的产品和服务。

多数用户选择京东购物，除了大型产品有质量保障以外，就是他的配送物流较快，当日达和次日达是他们现在的主要模式。

根据京东官方公布的数据，京东在全国范围内拥有256个大型仓库，6906个配送站和自提点，已经运营了7个大型智能化物流中心“亚洲一号”，自营配送覆盖了全国98%的人口。

5、顺丰菜鸟互撕

6月1日，因“物流数据接口”问题，顺丰和菜鸟陷入纠纷的漩涡当中。我们来回顾一下此事件。

6月1日凌晨，顺丰突然宣布关闭对菜鸟的数据接口。截至中午，顺丰已经停止给所有淘宝平台上的包裹回传物流信息。14：30左右，菜鸟网络在起官方微博上发表声明称，“这导致了部分商家和消费者的信息混乱，可能会造成商家和消费者的重大损失。事情发生得很突然，我们正在跟顺丰进行更进一步沟通。”

顺丰暂停数据接口后，商家无法确定买家是否已经收货，买家也不能跟踪商品的实时信息。菜鸟建议，在此期间，商家暂时改用其他快递公司发货。但是，下午6点多，顺丰对这一事件给出了另一个版本的解释：不是顺丰关闭菜鸟数据接口，而是阿里系平台封杀了顺丰。

六一儿童节本事欢乐得日子，却因这件事情搞得战火纷飞，截止到6月2日开始引发了站队。京东、网易、腾讯云、美团等纷纷力挺顺丰，通达系在集体噤声后表示支持菜鸟。眼看事情愈演愈烈，最后国家邮政局不得不出面调停，这事才算圆满解决。

6、无人零售乘风涨势

无人零售可以说是今年的热门话题，7月初阿里发布了淘咖啡，由此引爆了无人零售的概念，随后在10月25日上海落地首家无人零售店——缤果盒子，因高温考验和涉嫌违建正式关闭。但是谁都想在风口上捞块肉吃，7-11推出7-11signature；沃尔玛设立自助杂货售卖亭；居然之家开设无人便利店EAT BOX等等。

不论是线上电商，还是现在的零售商走进无人零售领域主要有三个原因：运营成本降低、大势所趋、当下热点。引流线下升级实体店是未来的走向，

据中商产业研究院发布的《2017年中国无人货架市场前景研究报告》显示，截止到9月末，已经有至少16家无人货架获得投资，最高达到3.3亿元，融资总额超过25亿元。看来，该来的总归要来。

7、亚马逊收购全食涉水生鲜

6月16日，美国电商巨头亚马逊宣布将以137亿美元现金收购美国全食超市（Whole Foods Market），深耕生鲜电商领域。收购完成后，全食超市将继续以全食超市品牌独立运营，保留供应商，CEO约翰·麦基将继续担任CEO，这笔交易预计将在今年下半年完成。

此次交易宣布后，当日亚马逊股票大涨2.44%，全食超市股票上涨29.1%，但是其他的大型零售股票几乎全线大跌。此前亚马逊开启了线下书店，这次收购全食超市，将会对全球电商和实体零售业相互跨界与融合产生深远影响。

8、唯品会能否起死回生

今年的双十一再次突破往年记录，京东从11月1日到11月11日为期11天的销售额为1271亿元，天猫销售额为1682亿元，苏宁双十一线上销售额近110.22亿元。而曾经的特卖电商唯品会却低调并未公布详细数据。

早在5月15日，唯品会发布Q1财报，并宣布正式分拆互联网金融和重组物流业务，形成电商、金融和物流“三驾马车”格局。以为唯品会像烟花一般的陨落，却没想到腾讯控股有限公司、京东集团和唯品会控股有限公司共同宣布达成最终协议，腾讯和京东将在交易交割时以现金形式向唯品会投资总计约8.63亿美元。不知这次的注资能否改变唯品会的僵局。

总结

无论是好是坏，2017年就这样过去了，2018年即将来年，这一年又会发生怎么样的事情，我们无人得知。有位零售圈说过，零售业万变不离其宗，核心还是把货卖出去，无论何种业态，无论何种竞争，都离不开商品交换这一本质。未来，线上线下融合将持续加快，电商与实体的界限会更加模糊。到底发展如何，让我们共同期待。