库克1280万美元薪水不算多 苹果一女高管是他两倍

新浪科技讯 北京时间12月29日晚间消息，据苹果公司(以下简称“苹果”)提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件显示，公司负责零售和在线商店业务的高级副总裁安吉拉·阿伦德茨(Angela Ahrendts)2017年薪酬总额较公司CEO蒂姆·库克(Tim Cook)高出近一倍。

由于苹果在2017财年的表现可圈可点，公司CEO库克的薪酬总额达到了1280万美元，较2016财年提高74%。虽然如此，库克的薪水与下属阿伦德茨相比还是有些相形见绌。

SEC文件显示，今年57岁的阿伦德茨2017财年入账2420万美元，几乎为库克的2倍。其中，基本年薪为100万美元，股票价值2000万美元，绩效薪酬310万美元，其他补贴8.8万美元。

事实上，自从阿伦德茨2014年加盟苹果以来，其年度薪酬就一直高于库克。以2014财年为例，库克当年的薪酬总额为922万美元，为2013财年的2.1倍。但阿伦德茨的薪酬高达7340万美元，相当于库克的8倍之多。(李明)