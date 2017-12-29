王劲正面回应百度起诉景驰一事：我真的很冤

摄影/邓攀

“我们非常高兴，也非常期待，祖国，我们回来了！”

文|《中国企业家》记者 陈睿雅 编辑|马吉英

12月28日，在景驰科技发布会的群访环节中，景驰科技创始人兼CEO王劲回应了被百度起诉一事，表示当时归还了仅有的一台电脑和两台打印机，而丢失的电脑和打印机，已损坏并且报废，更换新设备后再也没有见到和使用过。

12月28日，景驰科技宣布将从硅谷迁回黄埔区广州开发区，在此建立全球总部，硅谷仍将保留研发中心，以此吸引高端人才。

景驰与黄埔区广州开发区达成的合作还包括：

1。景驰科技将在广州市开发区内进行常态化运营，首个无人车常态化商业运营示范点选址在广州国际生物岛；

2。从2018年第一季度起，全年将量产500-1000辆无人驾驶车；

3。景驰科技将同黄埔区广州开发区、广州开发区金融控股集团和其他知名基金，围绕景驰打造100亿元的产业基金，投资无人驾驶上下游产业及人工智能项目等。

据悉，黄埔区、广州开发区是广州的经济大区，拥有广汽本田、广日专用车等多家整车企业，并聚焦各类汽车相关企业近160家。据黄埔区、广州开发区方面提供的资料，“这种规模和数量在全省乃至华南地区都是少见的。”

今年以来，广州市提出“IAB”计划，举全市之力发展新一代信息技术、人工智能和生物医药产业。景驰落户黄埔区、广州开发区，正是基于这一背景之下。

王劲在致辞时说：“我们非常高兴，也非常期待，祖国，我们回来了。”

发布会其中一个环节，景驰CTO韩旭和技术副总裁杨庆雄分别乘坐一辆景驰无人车，从区政府的峻祥路缓缓驶向发布会，绕行场地中央的水池半圈，车顶的激光雷达飞速旋转，车型仍为林肯MKZ。王劲在接受采访时表示：“今天你们见证了方向盘后面不坐驾驶员的无人车，这在全中国应该是第一次。”

王劲在媒体群访环节，就数日前百度起诉景驰一事，“最后一次在媒体上谈论此事”。他说，“我不想在媒体上打口水仗”，截至目前，自己并未收到法院和百度方面的相关函件。

至于丢失的电脑和打印机，他解释道：“我归还了当时我仅有的一台电脑，有物证；也归还了我仅有的两台打印机，都有证据的。至于丢失的电脑和打印机，那台打印机已经损坏并且报废3年，电脑出了故障，也报废了两年。报废以后他们给我更新了新的设备。”

“那两台设备，在我离开的时候都叫残值为零。百度有一个折旧的过程，3年以上残值为零。我本来以为啥事没有，结果在（离开百度前的）最后一天才发现有这个事，百度说，你还得赔钱，我还很奇怪，两台一起赔了318块钱。”王劲说，“报废了3年的东西，还卖了我318块钱。”

他开玩笑道：“当时觉得心里面有点冤。我又没拿，打印机3年多前被更换了一个，电脑2年多前被更换了一个。我再也没见到，也没用了。到最后一天突然告诉我，你不拿出来我不让你离职。但是再过2、3天，我就要飞到美国新公司报道了，那怎么办？所以我赔了钱，为了两三年前就坏掉、报废掉的、残值为零的东西。”

“我真的很冤。”他又笑着强调了一遍。

此外，他表示，3月31日是他在百度的最后一天，4月3日是他入职景驰的那一天，“我在任何时候没有在两个公司同时工作”。

景驰并非第一家落户广州的无人驾驶公司。面对国内竞争，王劲表示，无人驾驶这个技术才刚刚开始，市场可以容纳很多参与者，还未到相互竞争的程度。目前，美国的无人驾驶技术还在领跑全球，国内应该互相配合，去抢夺全世界的锦标赛。

“不管哪一个队胜出，我们都为它鼓掌。”他说。

以下为王劲接受媒体群访的内容，有删减：

1、关于总部落地

选择此时回归的背景？

王劲：我们前面5个月在硅谷打造无人驾驶的技术。之所以在硅谷，是因为那边人才比较集中，那边测试的法规更早地公布。

我们6月就拿到了加州的测试牌照，那时候咱们中国的无人车上路还没有比较规范的法律法规。所以今天大家非常高兴，我们国家推出了很多支持无人驾驶的政策和法规，尤其大家可以看到北京在10天前，也推出了无人车上路的法律法规，让我们感到非常的兴奋。

你们应该跟其他地区的政府也谈过了，最后是什么因素促使你落户在这里？

王劲：其实广州是一个一线城市，是广东发展得最好的一个城市，这里的人才、技术、产业的基础，尤其是这里的领导干部，思想开放、战略上高瞻远瞩，让我们觉得在这里有一个很好的发展机会。当然，中国遍地都是机会，中国有非常多的地方，都非常适合无人车的发展。

之前我们与其他省份如安徽等，也谈过合作了？

王劲：合作是非常广泛的，我们选择这里做总部，但合作可以有很多地方。我们觉得安庆是座非常好的城市，能够帮助中国的无人驾驶，也能帮助景驰更快地推动这个技术。

总部的话，有多少个城市跟我们谈过？

王劲：其实很难界定，我跟人家谈的时候很多是从合作开始谈的。是从“kiss”开始算谈恋爱，还是“握个手”算谈恋爱？因为你这个问题我没有准备，所以我不知道怎么界定，但关键是我跟谁“结婚”了。今天我们是举行了“婚礼”，我们就不要谈其他“女朋友”的事了。

珠三角有非常雄厚的产业基础，景驰可以在这里找到怎样的客户群？上下游产业链该如何衔接？

王劲：大家跟我一样，可能都注意到了粤港澳大湾区的发展规划和战略机遇。我们觉得在这里，无人驾驶不仅是一项技术，它是一整个产业的变革和革新。它会牵涉到非常多企业和方向，它不仅仅包括汽车制造产业、汽车出行产业，还包括智能智造产业。智能制造除了汽车以外，车载电脑的制造、传感器的制造，其中包括激光雷达的制造，这些都不是简单的技术，有待于我们在广州、大湾区的环境下，共同培育、推动这样的产业升级。

明年1季度起，将全年量产500-1000辆无人驾驶车，这个是全部由景驰来完成的吗？

王劲：这个由景驰来完成，看怎么定义。我们肯定会和车厂合作，来制造无人驾驶汽车。今天还主要是以现有车型进行改造。我们从一季度开始，逐步实施这个计划。

目前有可以透露的车厂吗？

王劲：我们会选择一个很好的时机跟大家宣布。

景驰总部搬回国内，美国那边算分部？和中国的总部将如何分配工作？

王劲：我们在美国永远会保留先进的研发中心，有很多原因，很多高端的人才仍然在那边；硅谷也在源源不断地帮我们培养无人驾驶的人才；同时那也是一个我们吸引全球最高端、吸引顶尖人才的跳板。

大家知道，人工智能是一个人才之战，最重要的就是人才。我们需要在全球范围内，来吸引人才，当然我们也非常期待，在广州这个沃土来帮助、培养人才。我们也宣布了，3年要培养1000个人工智能、无人驾驶的人才。同时我们也会引进100个以上的高端人才。所以，中美之间的配合是这样的。

2、国内竞争环境

景驰会怎么面对无人驾驶方面其他团队的竞争？

王劲：无人驾驶这个技术才刚刚开始，大家前面的未开垦之地还非常广阔，可以容纳很多很多人。所以今天这个开阔的地方，大家都还很弱小，都在努力的中间，根本还不会到相互竞争的程度，现在是谁能跑到前面，这是一个赛跑，尤其在今天，从某种角度，美国的无人驾驶技术还在领跑全球，我们应该想办法继续超越、成为全世界的领军人物、国家。所以在国内大家谈不上竞争，而是应该互相配合、去抢夺全世界（无人驾驶）的锦标。

景驰的无人驾驶与前东家百度的技术区别大吗？

王劲：我们的技术和谷歌、Uber、cruise automation等等领先的无人驾驶技术，都有很多类似地方也有很多本质不同的地方，这也包括和百度。但是从本质上来说，大家都从一个物理原理、数学原理来开始，每个团队实现无人驾驶的方式根本不同；但实现的功能和使用的基础原理，都一样。

就像汽车都有四个轮子，每一个车厂有完全不同的车，但是你说原理，它们完全相同。

您认为，国内谁是潜在的竞争对手？

王劲：我觉得现在谈竞争对手太早，应该说大家都是同行，我们都是中国队，今天我们非常骄傲地说，从技术表现来说，我们是中国的冠军队，我们希望我们能代表中国、为中国赢得无人驾驶的锦标赛。从另外一个角度，中国队不管哪一个队胜出，我们都为他鼓掌。

您在大公司的经验有哪些可以用到景驰创业这件事？

王劲：其实每个团队不太一样，最开始我在硅谷做事情的时候，那个时候还是软件产品；后来到了互联网产业，现在已经演进到人工智能产业。人工智能产业跟别的产业有相似的地方，也有很大的不同，就是人才的重要性，远远、远远超过任何一个我之前经历和我看到过的产业。

所以我们是鼓励创新的文化。

我们这个企业是非常强的创新的氛围，同时为了鼓励创新，我们不仅是自主权大了很多很多，我们给大家创造的环境也是非常宽松自由的。我们在硅谷的办公室，从第一天起，CTO就去安装了一个桌上足球，然后马上就有两台乒乓球桌，还有台球。台球我是不敢轻易上去打的，因为输的要做俯卧撑，经常一输输下来做2、300个俯卧撑。但是我可以告诉大家，非常骄傲的是，到现在为止，整个公司乒乓球没人打得过我。

3、景驰的商业模式

在商业模式上，景驰是不是会聚焦在公共交通这一块？

王劲：是的，公共交通、共享出行。从一开始我们的突破口是Robottaxi，但是不一定用狭义的角度去说出租车，而是用无人驾驶来提供共享出行。

程维讲，无人车只有一二名才能存活下来，作为创业公司，面对滴滴这样的超级独角兽，他们有非常非常多的资金和人员投入，怎么看待跟他们的关系？

王劲：我们跟所有的出行公司，包括滴滴，包括网约车、出租车，都是非常完美的合作关系。我们跟他们不竞争，我们可以帮助他们每一家，他们如果跟我们合作可以挣更多的钱。

你们会为他们提供技术解决方案？

王劲：我们的商业模式跟很多合作方谈下来，他们是非常欢迎的。因为我们不单单不跟他们竞争，我们是来帮他们提高运营效率、提高他们的利润率。包括我们跟车厂，我们不是取代整车厂、tier1的供应商，我们不是竞争关系。

我们做的事是前人没做过的，所以我们从一个新兴的角度切入，我不探讨太细。

现在有实质性合作在推进了？

王劲：我们都在探讨，碰到出租车、网约车、车厂公司的领导，都在很虚心向他们请教。我们这种技术公司，你们想要我们怎么合作？因为我们希望，我们最根本的商业模式，就是参与到一个最好的生态圈，未来的发展一定是生态圈的发展，所以我们在寻找生态圈里的合作伙伴。网约车、出租车、车厂、零部件供应商，等等，我们都把它界定为我们的合作伙伴。

这跟之前说的“以无人驾驶为核心的出行公司”的定位，还是保持一致的吗？

王劲：从整体来说，宏观来说，肯定是一致的。因为汽车问题一定是出行问题，交通工具解决的就是出行问题，我们一定是用无人驾驶技术帮助解决出行问题。

我们明年在安庆开始投放无人车，是谁来运营？

王劲：具体到每个城市，我们明年到时候再公布。

那接下来融资，咱们会考虑腾讯、阿里吗？

王劲：我不具体评论了。我希望，四海之内，皆兄弟。中国的公司应该团结起来，推动和打造中国的无人驾驶。我们在全世界范围内竞争，不是国内的竞争。所以我们希望我们的同行、上下游、相关方面一起推动无人驾驶走的更快、走的很好、走的安全。

您曾经在演讲中说过，无人车业务想做好，一个是得到产业支持，一个是自身技术足够好，就这两点，景驰的优势体现在哪些方面？

王劲：我们的优势几个方面最好，第一我们人才最优，第二技术发展最快。这个行业快鱼吃慢鱼，第三ecosystem，我们通过打造产业基金来实现多赢，一起来建造一个强大、健康的生态。