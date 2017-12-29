全球首段光伏高速公路亮相 汽车可以边跑边充电

央视网消息：晒晒太阳就能发电

电动汽车跑在上面就能充电

下雪后还能自行融化路面积雪

……

是的！这就是光伏路面

交通行业与新能源产业深度融合的“黑科技”来了！

12月28日，由我国完全自主知识产权研发与铺设的全球首段光伏高速公路在山东济南亮相。目前，半透明的路面已铺设完毕，一些车辆已经开始在路面上进行测试。那么，这段公路到底有多神奇？交通产业跟新能源产业组合在一起，又会会擦出什么样的火花？

路面可将太阳能转化成电能

据了解，这种路面的全称是承载式高速光伏路面，最上面一层是类似毛玻璃的半透明新型材料，摩擦系数高于传统沥青路面。在保证轮胎不打滑的同时，还拥有较高的透光率，可以让阳光穿透它，使下面的太阳能电池把光能转换成电能，实时输送上电网，就好像一个巨大的“充电宝”。在冬季，这段路面还可以将光能转化为热能，消融冰冻积雪，确保行车安全。

未来可实现电动汽车边跑边充电

目前，路面下还预留了电磁感应线圈。未来，随着电动汽车无线技术的配套，可实现电动汽车在此路段行驶过程中，边跑边充电，再也不用担心电池不够用了。

可及时了解路段、车辆等信息

此外，这段光伏路面不只是将太阳能转化电能上网这么简单，预留的信息化端口未来还可接入各种信息采集设备，车辆信息、拥堵状况等信息将汇聚成交通大数据，成为智慧城市的一部分。

齐鲁交通发展集团董事长 徐春福：是整个的一个大的跨界的融合，应该我感到也是一个前瞻性的，也带某种程度颠覆性的革命。

其实，在公路上安装太阳能电池板早已不是一个新鲜话题，比如德国阿沙芬堡高速公路，在隧道安装太阳能板；意大利A18高速公路，在废弃的高架桥上安装太阳能设备，这样的例子不可胜数。但是，从目前来看，太阳能公路依然面临着成本高、推广难的困境。

荷兰：修建世界上第一条太阳能公路

2014年10月，荷兰修建了世界上第一条太阳能公路。这条路位于荷兰北部城市克罗曼尼，由荷兰应用科学研究院、皇家Imtech科技公司等联 合开发。道路并不长，仅有70米，宽度为2米。然而这么短一条路，却造价不菲，整体花费达350万欧元（约2300万元）。目前，这条道路只能允许行人和 自行车上路，并不对车辆开放。

美国：最早展开研究太阳能公路

尽管荷兰建造了世界第一条太阳能公路，但其实太阳能公路的研究工作，却最早始于美国。美国的一对叫Scott Brushaw和Julie的科学家夫妇，早在2006年就提出了太阳能公路的概念，Brushaw夫妇于2013年启动试点项目，与荷兰那条道路不同， 他们将关注点聚焦在停车场路面上。

Brushaw夫妇的研究工作得到了政府的大力支持。美国能源局、美国联邦公路管理局等多次对其进行研究经费专项拨款，以期降低成本，尽快将太阳能公路、太阳能高速公路的梦想变为现实。

法国：太阳能公路总里程世界最长

与荷兰、美国相比，法国对太阳能公路的态度无疑更加激进。2016年1月，法国政府对外宣布，正式开启太阳能道路项目，未来5年，法国将修建全球里程最长的太阳能道路，总里程达966公里，分布于法国各地，能为法国500万人提供太阳能电力。