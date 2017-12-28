苹果输了官司 史蒂夫乔布斯成了一家意大利公司名称

Steve Jobs品牌的牛仔裤

新浪科技讯 北京时间12月28日晚间消息，据意大利媒体报道，苹果公司(以下简称“苹果”)日前输掉了一场官司，导致公司联合创始人“史蒂夫·乔布斯”(Steve Jobs)这个名字成为了意大利一家公司的名称。

这场纠纷始于2012年，当时有一对兄弟发现苹果并未注册“Steve Jobs”这一商标。在此之前，这对兄弟已为其他品牌生产服装和配饰多年，正计划组建自己的服装公司。

发现苹果并未注册“Steve Jobs”商标后，便决定将自己的服装公司命名为“Steve Jobs”。毫无疑问，此举遭到了苹果公司的反对，并将兄弟二人告上法庭。

该兄弟二人将公司命名为“Steve Jobs”后，还为公司设计一个Logo，即大写英文字母“J”。J的顶部有一片“叶子”，右侧有一个半圆形缺口，看起来与苹果的Logo(被咬了一口的苹果)相似。

苹果在起诉书中也抓住了这一点，称该兄弟二人侵权。但据意大利媒体今日报道称，法庭认为，兄弟二人设计的Logo“J”是不可食用的，因此右侧的缺口并未侵犯苹果Logo的商标权。因此，法庭支持该兄弟二人的“Steve Jobs”商标。

这对兄弟表示，将继续生产“Steve Jobs”品牌的产品，包括背包、T恤、牛仔裤和其他一些时尚配饰。兄弟二人在接受采访时还表示，最终还将推出“Steve Jobs”品牌的电子产品，虽然并未透露具体的计划。

这意味着将来的某一天，可能会有一款“Steve Jobs”品牌的手机与iPhone相竞争。(李明)