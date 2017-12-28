英媒称中国正掀“创新风暴”：在多领域成世界领跑者

参考消息网12月28日报道 英媒称，2018年是中国改革开放40周年，回顾40年来中国在经济发展上取得的巨大成就，令人兴奋不已。与此同时，在人口红利逐渐消退的同时，债务水平持续走高，经济增长过于依赖基础设施建设，市场开始担心中国经济增长的持续性。怎样维持高增长，顺利跨越“中等收入陷阱”成为重要的课题。“创新”是中国跨越“中等收入陷阱”的必经之路，只有持续提高劳动生产效率，中国才有可能完成从“工业大国”向“工业强国”的转变，实现从“中国制造”向“中国创造”转型。

据英国《金融时报》网站12月25日报道，研究显示，一股创新风暴正在中国掀起，主要集中在IT和新兴产业，其规模之大可能对中国乃至世界的未来产生深远影响。从世界最大的无现金交易总量到世界最快的大数据计算速度，从世界最大的电动汽车市场到世界最先进的高铁网络，从世界最多产的人工智能科学论文到世界最领先的光伏产业链，中国在许多行业突破科技瓶颈，成为世界的领跑者。

报道称，一些量化指标可以让人重新审视一下中国在过去十年取得的成绩，在创新领域已经取得了实质性的进展。2015年中国的科学工作者在Scopus数据库收录的期刊杂志上共发表448221篇学术论文，低于美国的635127篇，全球排名第二。单篇平均引用为3.09次，低于美国的3.92次，但是略高于传统科研强国日本。

中国的专利授权量与申请量在最近几年激增。2015年，中国授权专利数量以微弱优势超过日本，冠绝全球，占全球五大专利局专利授权量的28%。

中国是如何快速崛起的？究竟是什么点燃了中国创新的火花？是否可以保持中国在这些细分领域的领先地位？报道列举了四项最主要推动创新的因素。

第一是政府对初创企业、研发和创新的政策扶持。报道称，中国的研发支出已经高居世界第二。过去十年，中国的研发支出以18%的年化复合增速快速增长，并于2016年达到1.55万亿元人民币，以美元购买力平价计算高居全球第二，有望在2018年超过美国成为世界研发投入第一大国。过去30年，政府对创新的投入的增速一直是经济增速的两倍，彰显了其推动科技兴国的强大意愿。同时国务院也出台了各种支持创新的政策，对高科技企业的优惠税收政策也是重要的一环。