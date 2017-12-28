王劲谈被百度起诉：没收到传票 遗失的设备赔了318元

澎湃新闻记者 包雨朦

正与百度陷入法律纠纷的百度前高管王劲，没有跟老东家服软的意思。

12月28日，现任自动驾驶技术公司景驰科技创始人兼CEO的王劲，在景驰科技落户广州的活动中，向在场媒体表示，自己并没有收到法院传票，被前东家百度起诉的消息还是通过媒体获知的。

王劲还表示，对于外界对自己涉嫌以丢失电脑和打印机为名侵占商业机密的指控，“感到很冤”。

王劲 资料图

丢失电脑和打印机会不会导致泄密

12月22日，百度公司以侵犯商业秘密为由，将其百度前自动驾驶事业部总经理王劲，以及王劲所经营的美国景驰公司，诉至北京知识产权法院，索赔5000万元，法院已受理。

百度公司指出，王劲违反高管忠实义务和竞业限制义务，还在百度任职期间就注册成立了景驰科技公司，并且通过创业公司招聘百度的员工。最重要的是，百度认为王劲离职时声称丢失了一台笔记本电脑和一台多功能一体机，这极有可能造成了百度商业秘密与技术秘密的泄露。

电脑中会存储企业机密文件可以理解，打印机又是如何能导致企业信息泄露的呢？

一位安全专家向澎湃新闻记者解释，很多打印机都有硬盘，有的打印机还配备了网络存储。企业打印机丢失是有可能造成企业机密泄露的，并且打印机一直是较为薄弱的环节。“主要看公司的网管配置策略严不严格，理论上谁用过打印机，打过什么文件，都有历史记录可查。以前有过黑客黑入打印机窃取信息的案例。”

对于丢失的两台设备，王劲在12月28日的媒体采访中表示，他在离职时已经悉数归还了一台自己使用的电脑和两台打印机。丢失的笔记本电脑和一体机都是已经故障报废的产品，为此他在离职前还向百度支付了318元的赔偿，“不然百度不让离职。”

百度此前向澎湃新闻提供的一份显示有王劲签名的承诺函显示，在今年3月31日，也就是王劲在职的最后一天，他与百度签署了一份承诺函，其中提到他由于疏忽丢失了百度公司配发的一部笔记本电脑和多功能一体机。对此王劲承诺：“因电脑和一体机丢失所导致的一切法律责任（包括但不限于致使电脑中涉及百度公司的商业信息、技术信息等泄露）均由我本人承担。”

王劲离职前签署的承诺书。

澎湃新闻记者查询到，王劲丢失的苹果Macbook Air笔记本电脑上市时间为2012年上半年，而那台佳能的一体机，从型号上可以查到上市时间大约是在2008年，2013年前后就已经停产。从使用的时间上来看，确实存在报废的可能性。

上述安全专家也向澎湃新闻记者指出，即便一体机不能正常使用，只要硬盘没有损伤，也有可能调取出数据。

王劲称不希望打口水仗

此外，王劲在12月28日的采访中还强调，他本人从来没有同时在两家公司任职，回应百度称其在任期间悄悄筹备景驰科技。

对此，IT法律专家、中国政法大学知识产权中心特约研究员赵占领向澎湃新闻记者表示，王劲与百度公司签有高管竞业限制义务，在离职后的两年内不能从事与百度存在竞争关系的业务。无论王劲是否在任职期间内就开始筹备新公司，事实上，他都已经违反了这一约定。

澎湃新闻记者注意到，百度没有从违反竞业限制义务上发起诉讼，而是选择了举证更加困难的侵害商业秘密。

赵占领表示，证明侵害商业秘密确实更加困难，百度这么做的原因有二，一是竞业限制义务存在有效期限，过了两年就没有约束力，主要判罚也只有违约金；另一方面，这一条约只能约束王劲本人，两年内一旦王劲不在景驰承担主要职务，百度就无法指责公司对其业务造成的侵害。因此，百度提请法院要求王劲和景驰科技停止利用该商业秘密从事与百度相竞争的自动驾驶相关业务是更合理的。

“百度想要证明王劲侵害其商用秘密，包括但不限于技术秘密和经营秘密，相对来说后者更容易举证，只要能够证明景驰科技获取了百度此前的客户就能有较大胜算。”赵占领说道。

在景驰科技落户广州以后，王劲说，他马上也会举家迁到广州，并打算通过人才公寓让公司的工程师也都搬来。对于与百度的纠纷，王劲表示，景驰会专注在研发无人驾驶上，不希望打口水仗。

目前，这家今年3月刚刚注册成立的初创公司，在自动驾驶领域进展神速——5月，完成首次无人驾驶测试；6月，在美国加州获得测试牌照，并于当月完成了开放道路测试；8月，景驰与安徽省安庆市签署了全面协议，允许景驰最早可以在2017年底前在安庆投放50辆无人车进行运营测试；9月，完成了硅谷高峰时段的道路通勤测试……另外，公司计划于2020年实现无人驾驶量产车型的运营投放。