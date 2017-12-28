公安部：全国107个城市启用新能源汽车专用号牌

人民网北京12月28日电（记者 张雨）记者从公安部获悉，12月28日，北京市正式启用新能源汽车专用号牌。至此，全国已有107个城市启用新能源汽车专用号牌，覆盖31个省（自治区、直辖市）。2018年上半年，全国范围内全面启用新能源汽车专用号牌。截至目前，全国已发放新能源汽车专用号牌26.57万副，其中纯电动汽车18.95万副，其他燃料电池及混合动力汽车7.62万副。

据介绍，新号牌式样体现“绿色、环保、科技”寓意，以绿色为主色调，增加了专用标识，采用新式样、新材料、新工艺以及新的防伪技术，既可实现区分管理、便于识别，又能彰显新能源特色、技术创新。其中，小型新能源汽车专用号牌底色采用渐变绿色，大型新能源汽车专用号牌底色采用黄绿双拼色。与普通汽车号牌相比，新能源汽车专用号牌号码增加一位，由5位升为6位，号牌号码容量增大、资源更加丰富，编码规则更加科学合理，可以满足“少使用字母、多使用数字”的编排需要。

为规范号牌发放，保证公平公正、阳光透明，公安部部署全面应用统一的号牌选号系统，实现号牌发放的“三个统一”。统一号牌号码发放，号码资源全部通过计算机系统公开向社会发放，号牌发放方式全国统一。统一号池维护管理，设立统一的号码号池，号池号码全部由计算机随机投放、自动增补。统一号码资源监管，号牌号码资源由省级公安机关交通管理部门负责统一备案监管，健全监管制度机制。同时，公安部还在全国推广应用了统一的号牌生产管理系统，推行号牌制作全过程留痕监管，所有号牌签注唯一的生产序列标识，实现号牌唯一性和可溯源性，提升查处和打击假牌假证信息化、精准化能力。

为更好满足群众需求，推出了网上选号、“50选1”等选号服务新举措。新号牌启用后，对办理新能源汽车注册登记、转移登记的，将全部核发新号牌。群众可通过计算机随机选号、网上自编自选方式选号，其中，计算机随机选号实行“50选1”。对已登记的新能源汽车，按照“自愿换领”原则，由车主自主选择是否换领新号牌。为避免集中换牌导致的拥挤排队，公安交通管理部门将开通“网上预约换牌服务”，提供网上预约选号、网上预约换牌时间和地点等服务，群众可通过互联网服务平台预约办理换发号牌。为方便群众申领、安装新号牌，公安交通管理部门将增设新能源汽车登记绿色通道或专门窗口，设置号牌现场制作点，提供号牌免费安装服务，最大限度满足群众要求。新能源汽车专用号牌工本费不变，仍执行现行国家规定的普通汽车号牌收费标准，每副号牌100元。

据统计，目前，全国已登记的新能源汽车保有量达144万辆。根据国务院《节能与新能源汽车产业发展规划（2012―2020年）》，到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量将超过500万辆。各地公安机关将密切与交通、住建、保监等部门和单位协作配合，协商做好相关系统升级、制度调整等工作，配套出台优惠措施，完善相关政策体系，落实新能源汽车“不限行”等差异化便利政策。