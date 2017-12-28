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分析师：特斯拉Model 3交付量或不高 业绩将低于预期

分析师：特斯拉Model 3交付量或不高 业绩将低于预期
2017年12月28日 08:45 新浪科技
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分析师：特斯拉Model 3交付量或不高 业绩将低于预期
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　　新浪科技讯 北京时间12月28日早间消息，KeyBanc Capital Markets认为，今年四季度，特斯拉的业绩将会弱于预期，主要是因为Model 3造成的，正因如此，KeyBanc维持特斯拉股票“持股观望”评级。

　　分析师布拉德·埃里克森（Brad Erickson）在报告中表示：“根据我们的估计，下周某个时间点，特斯拉将会宣布四季度交付大约5000辆Model 3，低于卖方估计，但是对于买来说可以接受。”分析师认为，还要等几个季度，Model 3的毛利率“审判日”才会到来，不过Model 3毛利率的上升幅度将会让人失望，投资者应该清楚，它不可能获得Model S/X一样的增长。

　　到本周二截止，特斯拉股价今年已经上涨48.5%，标普500指数上涨19.7%。

　　埃里克森在报告中指出，他与18家特斯拉店铺的销售代表交流，发现Model 3四季度的交付量低于之前的估计。最终，埃里克森将四季度Model 3交付量从15000辆下调至5000辆。

　　埃里克森在CNBC节目中表示：“就目前来看，供应的确是个问题。马斯克非常坦诚，特斯拉的确走进了‘生产地狱’，很难弥补供应链缺口。”

　　三季度，特斯拉交付汽车26150辆，当中只有220辆Model 3。华尔街分析师之前预计总产量会达到25860辆，包括1260辆Model 3。

　　埃里克森在报告中说：“考虑到在2018年年中之前，Model 3的毛利率可能无法真正提升，因为到目前为止生产还有困难，所以我们认为还要等几个季度才能给出判断，看看毛利率是否真的让人失望。”（星海）

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