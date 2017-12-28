特斯拉交付问题再现困境 华尔街分析师建议“观望”

来源：界面新闻 张一诺

2017年，特斯拉（TSLA.O）在一片做空声中持续上涨，股票价格曾最高达389.61美元，距年初时的230美元左右的股价，涨幅达70%。

12月27日，华尔街一位分析师布拉德?埃里克森（Brad Erickson）再次提出特斯拉的交付问题。

华尔街投行KeyBanc Capital Markets认为，特斯拉的Model 3第四季度的交付量将再次令人失望。

近日，这位分析师与18家特斯拉店铺的销售代表交流，发现Model 3四季度的交付量低于之前的估计。最终，布拉德·埃里克森将四季度Model 3交付量从15000辆下调至5000辆。

2017年第三季度，特斯拉交付汽车26150辆，当中只有220辆Model 3。华尔街分析师之前预计总产量会达到25860辆，包括1260辆Model 3。

该投行重申了给予特斯拉股票的“持股观望”评级，它预计这家电动汽车制造商将公布低于预期的Model 3财务业绩。

数据显示，Model 3总订单量达到51.8万。为应付海量订单，特斯拉决定使用Fremont工厂全力生产Model 3，这家工厂是全球第二大单体建筑。

此前，特斯拉宣布预期今年年底前将每周生产5000部Model 3，这一计划被推迟到了2018年一季度末。

公司称，这主要是由于生产瓶颈问题，首席执行官Elon Musk和财务总监Deepak Ahuja在财报中写道：很难预测到底需要多长时间才能清除所有生产瓶颈。

特斯拉在声明中称，Model 3生产线高度自动化，这给公司带来挑战：“我们将继续采取行动解决早期相关的瓶颈问题。我们的供应链或生产流程上没有任何基本面的问题。”

分析师布拉德?埃里克森在投资者报告中写道：“我们估计，特斯拉将于元旦过后宣布公司在第四季度交付了大约5000辆Model 3。虽然Model 3的毛利率可能还要再过几个季度才能提高，但我们认为Model 3的利润率会令人失望，投资者将不得不承认，Model S/X在某种程度上并没有增长，这并没有反映在股价上。”

埃里克森指出：“考虑到目前的生产困难，Model 3的毛利率在2018年年中之前不会真正上升。我们认为，如果毛利率令人失望，可能还要再等几个季度才能对该公司的盈利能力作出判断。”

截至12月27日，特斯拉收盘价格为311.64美元，连续三个交易日下跌。

这一价格距离今年特斯拉股价的高点已经下跌了20%左右。