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全球富豪2017年财富增加1万亿美元 亚马逊贝索斯第一

全球富豪2017年财富增加1万亿美元 亚马逊贝索斯第一
2017年12月28日 09:54 新浪科技
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贝索斯贝索斯

　　新浪科技讯 北京时间12月28日上午消息，2017年，全球最富有的人群财富增加了1万亿美元，是去年增加值的4倍多。今年，全球股市大幅上涨，创下了历史新高。

　　跟踪全球财富排名前500人群的彭博亿万富翁指数涨幅为23%，而MSCI全球指数和标准普尔500指数的涨幅均接近20%。

2017年，全球最富有的人群财富增加了1万亿美元2017年，全球最富有的人群财富增加了1万亿美元

　　亚马逊创始人杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）2017年的财富增加值最大，达到342亿美元。今年10月，他超过微软联合创始人比尔·盖茨（Bill Gates），成为全球首富。

　　盖茨自2013年5月以来一直占据榜首，并将自己的很大一部分财富捐给了慈善事业。今年8月，他向比尔和梅琳达盖茨基金会捐赠了46亿美元。截至11月底，贝索斯的财富达到1000亿美元。目前，他的身家为996亿美元，高于盖茨的913亿美元。

　　截至周二美国股市收盘，全球财富排名前500的人群控制着5.3万亿美元的财富，高于2016年12月27日时的4.4万亿美元。

　　瑞银财富管理美国首席投资官迈克·瑞安（Mike Ryan）表示：“这是有史以来第二强劲、持续时间第二长的牛市的一部分。在我们今年给人们的建议中，最重要的就是保持继续投资。”

　　赢家

　　最新的彭博亿万富翁指数中有38名中国富豪。2017年，他们的财富增加了1770亿美元，同比增长65%，在上榜的49个国家中排名第一。

　　其中，恒大集团创始人许家印财富增长259亿美元，同比增长350%。财富增加值排名第二，仅次于贝索斯。腾讯联合创始人马化腾是亚洲第二富有的富豪，财富接近410亿美元。

　　根据瑞银集团和普华永道的报告，亚洲亿万富翁的数量首次超过美国。在最新榜单上，有159人来自美国，财富增加值为3150亿美元，同比增长18%，财富总额为2万亿美元。此外，俄罗斯有27名富豪上榜。

中国富豪的财富增长速度更快中国富豪的财富增长速度更快

　　对科技巨头来说，2017年是重要一年。Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）的财富增加值为226亿美元，排名第四，同比增长45%。

科技界富豪的财富增长最多科技界富豪的财富增长最多

　　2017年，440名上榜者财富总共增加1.05万亿美元。

　　输家

　　法国电信业大亨帕特里克·德拉西（Patrick Drahi）的财富减少了41亿美元，同比下降39%，至63亿美元。

　　维亚康姆董事长、94岁的雷石东（Sumner Redstone）正在处理公司未来控制权的问题。他的财富下降了9000万美元。而新闻集团董事长鲁珀特·默多克（Rupert Murdoch）12月出售了21世纪福克斯的很大一部分股份，他的个人财富增加了27亿美元。

雷石东的财富下降，而默多克的在上升雷石东的财富下降，而默多克的在上升

　　2017年，58名上榜者财富总共下降了460亿美元。

　　新入榜富豪

　　2017年，多家科技创业公司创始人进入榜单，其中包括Roku CEO和Wayfair的两名联合创始人。

　　投资者的狂热也催生了一批比特币亿万富翁，其中包括文克莱沃斯兄弟。（邱越）

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