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苹果经典电脑Lisa源代码修复完成 将于2018年开源

苹果经典电脑Lisa源代码修复完成 将于2018年开源
2017年12月28日 09:31 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间12月28日上午消息，苹果的骨灰级粉丝有福了，不久之后你将可以下载苹果经典电脑Lisa的源代码。计算机历史博物馆宣布，Lisa的源代码已经被恢复，目前苹果自己正在对其进行审核。

　　计算机历史博物馆负责软件的馆长艾尔·科索（Al Kossow） 表示，Lisa的操作系统以及程序代码都已经完成恢复。苹果在完成对代码的审核之后，计算机历史博物馆将会在2018年向外界开源。

　　虽然用户以前也可以在虚拟机中运行Lisa的操作系统，但是需要指出的是，此次即将开源的代码，并不是第三方机构所提供的，而是苹果亲自参与，而且所提供的是完整代码。

　　Lisa发布于1983年，当时的售价为1万美元。在经历通货膨胀的那段时间，这台电脑的价格达到了2.5万美元。这是第一台拥有图形用户交互界面、以及第一台支持鼠标的计算机。然而苹果最终只卖出了1万台Lisa。

　　虽然Lisa在市场上并未取得成功，但是它依然是苹果公司历史上的一个里程碑。这台电脑是当年乔布斯离开苹果的原因之一，也是乔布斯与微软的盖茨之间出现裂痕的重要原因。在Lisa在市场上遭遇滑铁卢之后，乔布斯成立了NeXT Computer，这家公司最终被苹果所收购，乔布斯也借此重回苹果公司。

　　明年，在Lisa的操作系统和程序代码开源之后，所有人都可以进行下载。（行云）

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