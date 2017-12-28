硅谷巨头在医疗领域各显其能：五年内投资增长875%

新浪科技讯 北京时间12月28日早间消息，据《纽约时报》报道，在2017年的前11个月里，美国十家最大的科技公司总共参与了27亿美元的医疗保健股权交易，比2012年的2.77亿美元的交易额增长了875%。

费城本·富兰克林技术伙伴公司的医疗保健投资副总监约翰·普兰德加斯（John Prendergass）表示，“此类高科技公司大举进入医疗行业的原因是市场太大，太重要，拥有太多无法忽视的个人用户。”

以下是《纽约时报》列出的几大科技巨头在医疗领域的动向综述：

Facebook

在过去几年，Facebook一直在扩大医疗保健业务和研究工作。2016年社交网络在网站上推出滚动功能（rolling scroll），吸引更多制药公司为药品做广告。滚动功能包括有关药物副作用的信息。Facebook旗下的Oculus是一家虚拟现实（VR）设备制造商，今年该公司与洛杉矶儿童医院合作，为医学专业学生开发VR模拟设备，以应对高危儿科医疗突发事件。

苹果

苹果公司主要关注消费类产品，并在2017年继续加强这方面的实力，利用其接触消费者的便利进入医学领域。例如在今年春天，该公司收购了睡眠跟踪技术公司Beddit，并与斯坦福大学和远程医疗供应商American Well合作进行临床研究试验。苹果的心脏研究项目将评估App应用程序是否可以使用苹果手表上收集的数据来识别不规则的心脏节律。

亚马逊

亚马逊医疗保健发展计划的公开程度较低，尽管在2017他们做出了一些值得注意的动作。这家总部位于西雅图的零售颠覆企业是GRAIL的投资方之一，后者是一家生命科学公司，专门从事癌症的检测，总融资额超过9亿美元。2017年行业分析师也坚定地预测，亚马逊将进入药房业务。

微软

微软公司已经是多家医疗中心的主要软件和云服务供应商，同时，该公司一直专注于数据存储和分析服务。2017年，他们推出了一项新的倡议，名为Healthcare NeXT，旨在与全球领先的综合性医疗服务机构UPMC合作进行研究和试点。下一步，Healthcare NeXT准备涉足人工智能和云服务，开发人工智能支持的医疗保健工具、放射治疗计划中的人工智能软件、基因组测序和分析工具，以及其他专业服务。

Alphabet

外媒将谷歌的母公司Alphabet描述为“也许是健康和生物科技领域最活跃的美国消费巨头企业”。今年夏末，Alphabet收购了一家名为Senosis Health的App应用开发企业，可使用智能手机的传感器来监测特定的健康指标。Alphabet旗下的医疗研究部门Verily也在2017推出了一款健康监测工具：Verily Study Watch。这款手表的传感器可以收集用户心率、步态和皮肤温度数据。由Verily资助的纵向研究项目Project Baseline侧重于手表的使用，在未来四年多的时间里，将跟踪大约1万名参与者。（杨戈）