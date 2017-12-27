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2018年可能上市的六家科技公司：小米Spotify在列

2018年可能上市的六家科技公司：小米Spotify在列
2017年12月27日 22:15 新浪综合
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　　来源：华尔街日报中文网 

　　Max A. Cherney（本文译自MarketWatch）

　　随着2017年接近尾声，华尔街在岁末寒天中交投淡静，市场注意力正转向明年有望上市的潜在公司名单上。

　　2017年的牛市行情让纳斯达克(Nasdaq)总裁Nelson Griggs这样的人士对2018年的首次公开募股(IPO)前景寄予厚望，但并非每个人都对此深信不疑。Nextstep Advisory首席执行长Barrett Daniels称，市场原本也预计今年是IPO丰年，但事实上IPO活动比预期迟缓。

　　他表示，批评人士把2017年IPO表现欠佳部分归咎于Blue Apron Holding Inc. (APRN)和Snap Inc. (SNAP)的惨淡表现，这两只股票今年将双双以低于IPO发行价收官。Daniels还称，今年年初上市的公司寥寥无几，可能也导致IPO市场遇冷。

　　像爱彼迎(Airbnb Inc.)、Lyft Inc.和优步(Uber Technologies Inc.)这些崛起的新星，虽然估值达数十亿美元且备受市场关注，但上市前景仍要打上问号。这批公司中最不可能上市融资的莫过于优步，该公司新任首席执行长Dara Khosrowshahi称，公司计划在未来三年内上市，同时他仍在物色首席财务长人选。

　　投资者在2018年能否见到LYFT或者ABNB这样的股票代码仍是未知数，爱彼迎和Lyft都不曾有意或无意释放计划上市的信号。

　　Lyft发言人Alexandra LaManna说，公司会在时机成熟的时候上市。

　　爱彼迎(Airbnb)首席执行长Brian Chesky 10月份表示，公司为期两年的IPO筹备计划进行到了一半。他说，考虑到一些人把这解读为爱彼迎将在明年上市，要明确的一点是，这只是意味着那时爱彼迎将做好上市准备。

　　不过，有可能在2018年上市的，反而是那些没那么受关注的公司。

　　DocuSign

　　有一家公司将其IPO意愿昭告天下，那就是DocuSign Inc.。该公司开发了用来管理数字文件和签名的技术。总部位于旧金山的DocuSign 7月份对MarketWatch表示，公司打算于2018年年初上市。成立于2003年的DocuSign完成了一轮5亿美元融资，估值达30亿美元。该公司找到了一条能够盈利、收入达到数亿美元的道路。DocuSign不予置评。

　　小米(Xiaomi)

　　路透(Reuters)最近的一篇报道称，利润可观的小米公司也打算在2018年进行IPO。路透社报道称，小米2017年收入较其原定目标高出18%，今年利润至少有望达到10亿美元，2018年收入料将达到20亿美元，投行人士一直在劝说小米上市。路透援引匿名知情人士的话称，小米以1,000亿美元的估值进行IPO将显得“合情合理”；小米公司的一名发言人证实小米2017年收入将超过150亿美元的收入目标。

　　Fanatics

　　尽管体育用品电商Fanatics Inc.今年从软银集团股份有限公司(SoftBank Group Corp., 9984.TO)融资10亿美元，据《华尔街日报》(The Wall Street Journal)报道其总筹资额升至16亿美元，但该公司仍在我们的有可能在2018年上市的公司名单上。原因在于：该公司正在拼命扩张。稍一浏览电商巨头亚马逊公司(Amazon.com Inc., AMZN)财报就会发现，建设仓库、配送中心及配送网购体育用品所需的其余实体基础设施很费钱，更何况Fanatics还是自己生产商品。2016年Fanatics收入超过14亿美元，为美国主要三字母赛事联盟、全美赛车联合会(National Association for Stock Car Auto Racing)及100多个大学和职业运动队经营电商销售中心。

　　Spotify

　　上市并不意味着要进行IPO：预计总部位于欧洲的Spotify AB将获得美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)的批准直接上市。直接上市与IPO的区别在于前者不筹资，也不聘用承销商出售股票。对Spotify来说，这意味着上市成本更低，且现有股东股权不会被稀释。据《华尔街日报》，Spotify已筹资逾10亿美元，2015年6月时的估值为85亿美元；IPO观察人士称大公司在交易所直接上市的例子很少。不过值得指出的是，Spotify高管仍有可能选择走传统的IPO上市道路。

　　23andMe

　　生物技术公司23andMe Inc.是一家有趣的公司。这家公司向消费者出售基因检测服务，然后又将所获得的数据转手卖给研究机构和非营利组织。该公司还有希望最终获得第三个收入来源——自己研发和销售药品。截至2017年9月，该公司估值为17亿美元，已经出售了200万套从99美元至199美元价值不等的检测工具，而且2013年遇到一些麻烦以后，该公司和美国食品药品管理局 (Food and Drug Administration)的关系似乎已改善。

　　Dropbox

　　竞争对手Rival Box Inc. (BOX) 2015年已上市，并开始开拓在线存储业务以外的领域，这使得外界猜测Dropbox Inc.是否计划进行一场有利可图的IPO。该公司守口如瓶，其发言人在与MarketWatch的电话交流中对于是否有任何潜在上市计划不予置评。据《华尔街日报》的统计，Dropbox拥有20万个企业客户，其中涵盖几乎所有的财富500强企业。Dropbox似乎准备筹措更多现金，并进行下一个重大押注以推动其利润增长。但正如Daniels所说，该公司已经筹集了6.07亿美元，估值达到100亿美元，已获得数量未知的收入和利润，管理者们可能会暂停脚步等待下一个新想法出现。

　　其他

　　另有一些初创企业似乎准备上市，但仍不太可能很快进行。Pinterest Inc.就是其中之一。据《The Information》的12月报告，该公司高管预计公司将无法实现其5亿美元的2017年全年收入目标，预计将获得4.9亿美元收入，并录得大约1亿美元亏损。因此，报告称该公司已经将IPO日期推迟至2019年，以追上其123亿美元的估值。不过，据称Pinterest预计2017年收入同比增长64%。

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