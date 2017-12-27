又一场人工智能围棋赛将至 柯洁“复出”再战AI

柯洁(左一)，於之莹(右一)

柯洁(左一)，yu'zhixing(右一) 新浪科技讯 12月27日上午消息，AlphaGo两度掀起的围棋巅峰之战，在引爆对人工智能关注的同时，也让围棋这种最古老复杂棋类游戏呈现在更多人视线当中。而现在，又一场关于人工智能的围棋大赛发布了最新消息。

27日上午，在中国棋院，首届“吴清源杯”世界女子围棋赛暨2018世界人工智能围棋公开赛新闻发布会举办，除相关方面领导外，著名导演田壮壮，围棋世界冠军柯洁、於之莹等人出席发布会。

在败于AlphaGo之后，柯洁曾表示再不会跟人工智能下棋，“包括中国的、日本的AI，我未来都不会下了。”不过这次发布会上，柯洁说，他要食言了。

作为棋手，挑战强者可以说是一种本能追求。此前跟AlphaGo的对局让柯洁落泪，而现在柯洁表示，下棋是不断挑战自我的事情，跟人工智能下棋还是挺有意思的事情。

2018年四月下旬， 第一届“吴清源杯”世界女子围棋赛将在福州举办，世界冠军柯洁，女子世界冠军於之莹担任大赛形象大使。同时2018世界人工智能围棋大赛也将举行。

大赛方面介绍，届时将邀请绝艺、天壤、CGI、Deepzengo等来自中、日、韩、欧美等国家和地区的人工智能围棋队伍参赛，柯洁将对战人工智能天壤和福大自动化共同研发的人工智能机器手，“上演真正意义上的人机大战。”

据悉，这将是对战AlphaGo之后，柯洁再度对战人工智能的首场正式比赛。

围棋规则看似简单，却复杂到有10的170次方种可能性。这种复杂赋予围棋独特的魅力，也赋予棋手特别的体验。虽然人工智能早已在国际象棋领域战胜人类，但在围棋上，棋手满怀信心。

最早与AlphaGo对阵的人类职业棋手樊麾此前感慨：“曾经以为计算机打败职业棋手，一辈子都不会看到”，而在当时的职业二段樊麾告败之后，顶尖棋手仍不认可人工智能的棋力。

对于AlphaGo与樊麾的比赛，当时柯洁曾经评价：“感觉樊麾和阿法狗都出现了很多低级失误。”同为围棋世界冠军的常昊则表示：“根据我们最近的讨论，总感觉樊麾在配合阿法狗的低级失误，也许他是人类的卧底。”

不过AlphaGo的成长和人工智能的潜力超出了棋手的想象。2016年3月第一场围棋人工智能巅峰大战开始，在来自全球的目光注视之下，AlphaGo四比一战胜曾统治围棋棋坛多年的韩国棋手李世乭。而一年之后，AlphaGo战胜近年长期高居排名世界第一的棋手柯洁。

两次大战颠覆了围棋界对于人工智能的看法，也刷新了对围棋本身的理解。而在科技界，则促成了人工智能话题的快速升温。

对于人工智能的应用，AlphaGo之父哈萨比斯曾表示，利用人工智能可以解决目前的很多难题，比如医疗；希望AlphaGo与人类的合作可以找到更多的方式，并在其他领域也能取得瞩目的成就。

目前，国内外巨头正加速在人工智能领域广泛布局，相关政策也陆续出台。

本月中旬，工信部印发了《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》，当中明确了中国在人工智能方面未来三年发展方向，智能网联汽车、智能服务机器人、智能无人机等17个领域受到关注。（李楠）