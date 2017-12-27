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《财富》：2018年有4大科技趋势将会改变生活

《财富》：2018年有4大科技趋势将会改变生活
2017年12月27日 09:39 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间12月27日上午消息，杰伊·萨米特（Jay Samit）是德勤数字现实业务的独立副总裁，著有畅销书《颠覆自己》（Disrupt You!）。最近，他在《财富》网站发表文章，预测2018年会有4大科技趋势改变世界。

　　第一个趋势：物联网将会成为BIoT

　　低估超连接世界快速增长的潜力，这是大多预言家犯下的最大错误。汽车为什么要等一段时间才能腾飞？因为有些人本来想成为驾驶者，但是他们必须等待，等着道路与加油站建设完毕。

　　今天的破坏性创新技术依赖于现有基础设施，因为移动设备的存在，许多企业与海量消费者更加接近了。比如物联网技术，将智能传感器植入联网设备，用户就可以向Alexa数字助手下达命令，关闭灯光、预订披萨。

　　区块链（Blockchain）能够让物联网设备变得更实用，它会“创造”数字记录，横跨成千上万的计算机，大大降低被黑的风险。

　　将物联网与区块链结合，就变成了BIoT，结合可以催生更多的新服务和新企业。

　　2018企业将会开始使用“应用程序接口”（Application Programming Interfaces），也就是用软件连接不同的数据库、计算机服务。将区块链与物联网结合，从仓库提取传感器数据将会变得更容易，就像我们用手机访问网站一样容易。

　　第二个趋势：金融科技复兴

　　2017年，虽然比特币和区块链成为关注的焦点，社交与移动支付却从根本上改变了金融市场。

　　明年，生物识别技术将会让购物变得更容易，结账时不再需要刷卡。你可以用智能手机扫描自己的眼睛，确定身份，这就是所谓的视网膜支付。一些人甚至预测说，某些大型零售商可能会拥抱加密潮流，明年发行自己的安全货币。

　　2018年，金融科技产业可能会更环保更绿色。挖矿消耗了大量的电力，量子计算有望削减耗电量。

　　第三个趋势：AR成为主流

　　企业纷纷推出廉价增强现实（AR）眼镜，我们会把手机留在口袋，HUD将会慢慢普及，成为消费眼镜的标准。

　　Li-Fi是一种新的光无线连接技术，数据传输速度是Wi-Fi的100倍，它可以将高清虚拟对象投射到店铺。如果将Li-Fi与AR结合，消费者进入店铺时就能看到无穷无尽的虚拟商品。

　　只需要挥一挥手，汽车销售人员就可以挑选车型，改变颜色，定制功能。体育馆将会引入HUD，当你在体育馆内观看足球比赛时，跟踪哪个球员，就会出现相应的统计数据。如果在家里观看比赛，AR可以将拳击比赛带到客厅，尺寸和真人一样大。有了AR，你不需要提出要求，AR就会将需要的信息带给你。对于许多人来说，2018年会是“增强生活”（Augmented Life）的起始之年。

　　第四个趋势：机器人崛起

　　预订航班、查看银行账户时，我们都在与机器人对话。自然语言机器人的用途将会越来越广泛，以前可能只是自动客服代表，慢慢渗透到日常生活的方方面面。

　　家庭机器人会变得越来越强大，除了响应呼叫，还可以及时发送信息，比如：“是时候吃药了。”（星海）

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