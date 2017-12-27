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“锂电池先驱”：自动驾驶汽车需要更强劲的电池

“锂电池先驱”：自动驾驶汽车需要更强劲的电池
2017年12月27日 08:57 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间12月27日早间消息，“锂电池先驱”吉野彰预测，如果自动驾驶汽车大面积铺开，电池制造商必须重新考虑自己的技术。

　　除了专注于制造更强劲的电池，以便扩大自动驾驶汽车的行驶范围，吉野彰（Akira Yoshino）认为，制造商还需要开发设备能够承受严酷的持续驱动和短程旅行的设备，以满足分享使用自动驾驶汽车的市场需求。吉野彰曾在1985年发明了一款锂离子电池。

　　“十个人共享一部汽车，意味着汽车的运行压力将增加10倍，”日本旭化成公司研究员吉野彰说，该公司是世界上最大的电池用隔板制造商，他是在该公司位于东京的总部接受采访时作出这一表述的。“耐久性将变得非常重要。”

　　“汽车是一种全新的应用，我们将不得不拭目以待，直到找出我们真正需要的电池，”吉野彰说。“电池的未来将决定汽车社会的未来。”

　　彭博新能源金融项目在12月1日发表报告，预测到2040年，电动汽车的销售将占到新车销量的54%，高度自主的汽车有望在2020年左右走入市场，但由于面临技术和法律的双重挑战，全自动汽车在大众市场的广泛使用要等到2030年前后。（杨戈）

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