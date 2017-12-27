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法乐第未来又传融资超10亿美元 高管悄然访华

法乐第未来又传融资超10亿美元 高管悄然访华
2017年12月27日 08:51 一财网
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　　一财科技今日从内部人士处获得消息，法乐第未来（Faraday Future，下称“FF”）已经确认获得了来自香港财团的一笔融资，融资规模超过10亿美元，不过具体金额尚未公布。此外，贾跃亭仍然是FF的主要出资人以及核心创始人。

　　获得这笔融资后，FF将步入战略的第二阶段——启动量产计划。率先实现量产的是FF91车型，这也是FF目前公布的唯一一款高端量产车。上述知情人士还告诉一财科技：“10亿美元能够确保公司将首批量产车带入市场，在美国和中国两地销售，考虑到FF在中国和美国都设有工厂。”

　　另据一财科技独家获得的消息，FF负责工程和研发的副总裁Nick Sampson日前启程前往中国，他将去香港以及另外几个中国城市，不过未透露具体的城市。

　　Sampson此次到访中国很有可能是代表贾跃亭来推进中国生产的进程，但具体的行程安排目前也处于保密。根据《证券时报》12月25日报道，乐视汽车在日前召开的全员大会上宣布，已经将乐视汽车并入FF。这意味着FF能够利用乐视汽车位于浙江德清的工厂进行中国的量产计划。

　　FF和乐视汽车虽然都是贾跃亭投资，但两家公司在资本层面相互独立，仅共享技术平台等资源。FF的前员工透露，FF更像是乐视（LeEco）的子公司，而且还承担了为乐视汽车（LeSEE）开发技术的任务。不过伴随着乐视汽车负责人倪凯今年早些时候的离职，乐视汽车在很长一段时间里销声匿迹。乐视位于浙江德清的工厂也已荒草丛生。

　　在美国，FF的量产计划也一度遭遇搁浅。今年7月11日，FF宣布重大战略调整，关闭此前在内华达州投资的10亿美元工厂，称将迁往新址。随后的8月5日，FF正式揭幕了其位于加州汉福德（Hanford）的FF 91高端工厂。不过新工厂成立4个月来，并未取得任何有关生产的实质性进展。本月初，有媒体报道称，法乐第未来加州工厂只有一台设备在运作，只有一人在打理。造成生产计划搁置的原因就是缺钱。

　　为此，贾跃亭今年最大的目标就是为FF尽快融得资金，以改变目前的现状，维持公司生产和运营的正常运作。Nick Sampson向一财科技表示：“未来几年全球汽车市场将经历天翻地覆的变化。FF的目前处于行业最领先的地位，能够把这些机遇尽快通过资本注入来实现。”

　　Sampson表示，FF已经拥有自己的可变平台生产架构（VPA），可以有量产成本优势。

　　按照贾跃亭此前的计划，FF每年不同车型的产量目标将达到15万辆。根据FF财务团队制定的投资预算，如果要达到这一产量目标，将至少需要30亿美元的投资。这距离目前的10亿美元投资仍然相去甚远。

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