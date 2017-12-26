乐视10款新超级电视齐发：1899元起

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虽然贾跃亭走了，虽然乐视一地鸡毛，但是在孙宏斌融创中国的照料下，乐视正在重新上路，当然业务线大大收缩，其中电视当属绝对主力。今天，新乐视智家(原乐视致新)举办超级电视新品发布会，一口气推出了New、Lean两大系列共10款新品，全面覆盖40-65寸。

新乐视智家市场营销中心总经理李胤表示，2017年是智能电视行业的寒冬，遭遇行业原材料成本上涨、互联网电视阵营受资本约束、房地产市场调控等等挑战，新乐视智家顺应做出改变，让商业回归商业。

首先，新乐视智家只聚焦家庭，只为家庭提供服务。其次是开放，提供完全开放的平台，结合行业优质资源、伙伴共同服务用户，做家庭智能互联网服务运营商。最后是创新，以大屏为中心拓展到智慧家庭的方方面面。

目前，乐视超级电视仍有1000多万家庭用户，开机率和开机时长号称行业领先，会员占比达91％，冠捷、晨星半导体等核心伙伴也均表示将加大对新乐视智家的支持力度。

再说产品，New系列是新乐视体系下的第一波新产品，Lean则代表乐视让业务回归简单的意愿。

外观设计方面，New系列采用时尚的银色元素，Lean系列采用充满科技感的黑色元素，均保持了乐视超级电视一贯的精巧、简约的设计理念，窄边框、纤薄机身、经典云豹底座。

画质方面保留超级电视独有的色彩管理引擎极色炫彩，全系支持HDR，并首次加入SDR转HDR处理技术，画质设定还加入了只有在日韩系品牌中才能看到的画质高级设置，用户可以按照喜好自主调校图像参数。

性能配置上，采用真4K超高清屏幕，色域覆盖125％，并坚持使用晨星Mstar四核处理器，全系标配16GB闪存，并升级优化遥控器，ID造型上更灵巧，按键布局更合理，更便于单手操作，New系列遥控器还标配蓝牙语音功能。

Lean。New系列均搭载优化后的EUI 6.0极速精干版系统，号称拥有四大升级：

－ 桌面架构升级：

新增“找视频”桌面，汇聚不同平台内容，提供统一入口；完善“追剧”功能，自动记录最近观看并在更新时提示，增加分集看点信息和同步自豆瓣的实时评分功能；导航简介管理更方便，重新设计状态栏，新增客厅电子杂志。

－ 超级语音4.0：

首个专门为电视开发的语音专有识别引擎，多核语音框架，识别率提升30％；优化语义解析模型，有效提高大屏用户的语音识别准确性；独家VDCDS静噪算法模型，有效降低静噪因素对识别结果的影响，避免误识别问题。

－ 大屏新购物：

热销爆品以视频化、场景化方式展示给用户，并和京东App打通，按下遥控器“确定”键即可将商品直接加入到京东购物车。

－ 10多项性能优化：

包括开机响应、CPU内存管控、操作流畅度、桌面插件性能、终端性能综合评价体系、开机启动项、eMMC高频读写保护、搞丢帧场景智能优化、图片视频智能释放减压、一键体检智能诊断解决等。

EUI 6.5将于2018年1月首先推送给第4代超级电视，其他机型也将很快陆续更新。

乐视新款超级电视已经全面开售，价格方面：X40L 1899元、X43L 2099元、X50L 2499元、X55L 3399元、X65L 5499元；X40N 2099元、X43N 2299元、X50N 2699元、X55N 3699元、X65N 5699元。