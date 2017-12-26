2017就要过去了 我们回顾了一下这一年的硅谷

新浪科技讯 北京时间12月26日晚间消息，未来的某一天，当人们回顾2017年的硅谷时，他们会发现在这一年中，硅谷这个美国最大的科技公司和风投机构集散地经历了来自政府和民众的空前的检视。和从前一样，硅谷依然诞生了大量的技术创新，但是这里也出现了一些让人唏嘘的问题，例如对于女性创业者与员工的性骚扰事件。我们对2017年硅谷的发展进行了一个梳理。

成绩

2017年，来自旧金山湾区的大型科技企业比以往任何时候都更忙碌，对于许多科技企业来说，人工智能是他们这一年所有工作中的重中之重。谷歌发布了TensorFlow Lite，这是一个轻量化版本的开源机器学习软件，它加速了人工智能的普及速度。TensorFlow Lite让人工智能可以运行在手机以及冰箱、音箱等家用电器上。Facebook也在AI软件方面做出了贡献，他们发布了ParlAI，这个平台能让研究者更轻松的搭建对话式人工智能系统。

人工智能硬件反面，硅谷企业同样取得了进展。英伟达向许多企业和机构卖出了大量GPU，他们的芯片成为了许多机器学习设备的首选芯片，这也让这家芯片制造企业的股价在这一年中一路上涨。在这一年中，英伟达发布了多个人工智能相关产品。谷歌也发布了一个新的机器学习芯片Cloud Tensor Processing Unit，他们通过高速数据连接了云端TPU，从而形成了一个性能出众的人工智能超级计算机。

在这一年中，无人驾驶汽车与增强智能技术是硅谷科技企业的另外两个主要任务。Alphabet旗下的Waymo、Uber、Lyft以及特斯拉都在无人驾驶领域取得了重要突破。Waymo在凤凰城测试了无人驾驶车队，Uber投资10亿美元，从沃尔沃那里购买了2.4万辆汽车，用于无人驾驶测试工作。还有一个小插曲，那就是Waymo和Uber之间的知识产权纠纷，两家公司的诉讼在2017年内肯定是无法解决了。

在增强现实技术方面，谷歌和苹果都发布了增强现实SDK，两家科技巨头都希望自己的智能手机和平板电脑设备拥有AR能力，他们都希望率先将这个技术带到消费市场。

问题

说完了好的，我们再来说说不足。2017年硅谷科技界最大的问题，就是俄罗斯在2016年的时候通过在Facebook、Twitter、YouTube等平台上上传不实内容，从而干预美国大选结果。

另外，还有很多人指责硅谷的社交媒体平台没能做好内容监管，致使暴力以及仇恨言论视频大量出现。Facebook今年5月宣布，他们将会添加3000名员工，专门负责内容审核，移除那些与该公司社区标准不相符的内容。除了Facebook之外，YouTube也受到了批评，这个视频平台被指责在移除令人反感的内容方面做的远远不够。12月初，谷歌表示将在明年把内容审核团队的人数提高到1万人以上。

然而，用增加人力的方式解决这个问题或许并不能带来最好的效果。在即将到来的2018年，科技企业最大的挑战，是要找到更好的技术工具来解决内容监管问题。人工智能技术最有潜力。YouTube表示，在他们所标记的所有不当视频中，98%都是深度学习算法所发现的。在这些视频中，有几乎一半都是在上传后两个小时之内，就被算法删除了。看上去效果还不错，但是社交媒体企业依然需要找到效率更高的解决方案。

这一年硅谷企业遇到的另一个大问题，也是必须马上解决的问题，就是对女性的歧视。苏珊·富勒（Susan Fowler）于今年2月发表的一篇文章在科技圈内引起了轩然大波。她在文章中讲述了自己在Uber的遭遇，披露了这家公司“有毒”的企业文化。富勒的故事引起了Uber内部的一次审查，最终甚至导致了公司CEO的离职。

富勒的故事震动了整个硅谷科技圈，人们开始讨论科技圈内的性别歧视问题。富勒之后，又有多位女性创业者受到男性风投以及其他硅谷著名人士骚扰的报道出现。

今年11月，LinkedIn创始人、硅谷著名投资人在接受采访时表示，他呼吁科技行业领袖对于性骚扰采取“零容忍”的态度，希望科技圈能够在对抗性别歧视与种族歧视方面做出更多努力。他指出，“随着科技企业的规模不断壮大，企业有责任把事情做的更好，企业要提高自己的标准。”

科技行业总是在很多方面影响并改变着其他行业。2018年，科技行业应该努力改变自己。（行云）