特斯拉电池系统在澳洲创纪录 但依然需要化石燃料

特斯拉 的锂电池系统 的锂电池系统

新浪科技讯 北京时间12月26日上午消息，今年3月，埃隆·马斯克（Elon Musk）在Twitter与澳大利亚打了个赌：他宣称特斯拉能在100天的时间里，在南澳大利亚建造一个100MW的锂电池系统，如果能够实现承诺，这个电池系统将会是现今世界上最大的电池。马斯克还表示，如果特斯拉没能在规定时间里完成这个目标，澳大利亚将会获得无条件全额退款。

最终事实证明，马斯克信守了他的承诺，这个电池系统于本月早些时候正式启动。而且这个电池组来的也正式时候，南澳大利亚熬人的夏天正是在12月开始，这一地区也迎来了用电高峰。过去两周内，这个官方名称为Hornsdale Power Reserve的电池系统完成了测试。12月14日，当地最大的火电厂的一个大型发电设备发生故障，导致电力短时间内突然短缺，这台发电机造成的电力缺口达到了560 MW，足以为17万澳大利亚家庭提供日常生活用电。

而这类事件，正是特斯拉电池希望解决的问题。在Twitter上夸下海口之前，马斯克刚刚在公众面前宣布特斯拉的电池能够解决南澳大利亚夏天时经常遇到的用电短缺问题。就在那家发电厂出现故障之后，位于这家发电厂大约1000公里之外的特斯拉电池立刻向电网系统输送了7 MW电力，凭借这7 MW电力，这家发电厂才得以马上排除故障。而且值得一提的是，特斯拉电池的反应速度足够快，几乎就是在一眨眼之间就完成了电力输送，速度快到澳大利亚能源市场监管者来不及统计输送所用的时间。

之后的12月22日，同样的事情又发生了一次：这家发电厂的另一台火电设备发生故障，这次导致了353 MW电力的流失。而这一次又是特斯拉电池力挽狂澜，在几毫秒内输送了16 MW的电力，保障电网系统未出现瘫痪。

几乎所有电网都有自己的后备能源资源，在用电谷期的时候储存电力，然后在需要的时候释放之前所储存的电力资源。大多数情况下，这些后备系统使用的都是化石燃料，化石燃料依然是在紧急情况下最稳定的电力提供手段。而特斯拉的电池系统，使用的是风力发电，很多人都认为这种发电发生未来或将可以替代我们的化石燃料的需求。

然而事实上，特斯拉的这个电池系统只能为当地的电网系统提供支持，如果澳大利亚发生全境范围内的电力故障，特斯拉电池基本无法发挥作用。而且，这个电池也不可能独自解决问题。

虽然特斯拉电池系统有着清洁、规模大等特点，但是它依然有很多不完善的地方。它能为大约3万个家庭提供电力，然而在100 MW电力中，其中70 MW仅仅能维持10分钟；剩下的30 MW也只能提供3小时的电力。在南澳大利亚，官方的电网后备系统是一个名为Gladstone Power Station的火电厂。在上述两次电力故障事件中，这个电厂也在故障发生几秒后向电网输送了电力。虽然时间上慢于特斯拉电池系统，但是它从很大程度上缓解了特斯拉电池的压力。

换句话说，锂电池发电厂虽然有着极快的反应速度，但是最终依然无法摆脱化石燃料的支持。

特斯拉电池系统还有另外一个无法回避的问题：这种依赖风力来发电的电池，其稳定性无法得到根本的保障。锂电池最多只能储存几周的电力，一旦充电资源被移除，它会立刻开始消耗此前所储存的电力。换句话说，在当地风季过去之后，马斯克的这个超大电池就会变得毫无用处。因此现在来看，特斯拉电池系统只能当做用电高峰期的后备系统。正是由于这个原因，这类锂电池发电厂才没有在全世界各地所普及：各国政府都不想把钱花在这样一个在全年中大部分时间都毫无用户的东西上。

话虽如此，但是还是有很多分析人士认为，可再生能源以及电池的成本将会在未来快速下降，从而在2025年让这类系统得以与化石燃料形成竞争。特斯拉在南澳大利亚取得的成功，也让很多政府机构看到了这类电池系统的潜力，他们希望能够找到一种方式降低这类系统的成本，加速淘汰老旧的化石燃料。（行云）