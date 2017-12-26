科技行业又出问题：亚马逊与微软员工被曝嫖娼丑闻

新浪科技讯 北京时间12月26日早间消息，科技企业经常被曝出性别歧视的丑闻，然而国外媒体Newsweek近日曝光了一个新问题。Newsweek获得了一份电子邮件记录，这些电子邮件都是2014-2016年间发送的，邮件的收件方是多家妓院和皮条客；而邮件的发件方，是一些科技企业的员工。据悉，邮件有67封来自微软员工的账户，还有63封来自亚马逊员工的账户；除此之外，还有一些邮件来波音、T-Mobile、甲骨文等科技企业的员工。

西雅图有着大量科技企业，这些科技企业也带动了这里的性服务行业。西雅图市官方表示，一些男性每年要在性工作者身上花费5万美元之多。这里的妓院在进行宣传的时候，会拿自己离科技企业非常近来当做卖点。

对于此消息，微软公司发表了一封声明，声明中写到：“微软一直以来都愿意与法律部门以及其他机构进行合作，打击卖淫以及相关问题，我们的一些员工也志愿付出自己的时间和金钱来对抗这个问题。我们总计有12.5万员工，其中极少数的人不能代表公司的文化。当有员工违反道德和法律的时候，任何企业都会陷入尴尬的境地。这样的事情发生，我们会开展调查，并且采取相应的行动。微软会向员工阐明，他们有责任规范自己的行为，并且一直用法律和道德约束自己的行为。如果他们没有这样做，他们就有失去工作的危险。”

亚马逊表示，他们正在对此事进行调查：“亚马逊的员工守则明确规范，任何员工都不得在亚马逊工作地点以内以及工作地点以外进行任何形式的性交易。如果亚马逊怀疑某一名员工使用了公司的资金或是资源进行了犯罪活动，公司会立刻对其开展调查，并且采取适当的行动，包括开除。公司也可能将事件移交给法律部门处理。（行云）