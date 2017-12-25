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谁投了贾跃亭10亿美元？泰国国家石油否认投资法乐第

谁投了贾跃亭10亿美元？泰国国家石油否认投资法乐第
2017年12月25日 20:16 澎湃新闻
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　　澎湃新闻记者 陈宇曦

　　贾跃亭投资的汽车初创企业法拉第未来，据称拿下的10亿美元融资，至今仍未公布资金提供方。但金主应该不是传言中的泰国国家石油公司。

　　12月25日，泰国国家石油公司(PTT)回复澎湃新闻记者采访时表示，PTT没有对法拉第未来（Faraday Future）做出任何投资行为。

　　PTT公司称，尽管并没有对法拉第未来进行投资，但PTT仍在关注创新和新科技，在2016年，PTT成立了创新队伍“Express Solution”寻找新商业机会，并成立了4500万美元规模的风投基金“Corporate Venture Capital（公司风投）”用于投资科技企业。

　　PTT公司官方网站显示，该公司成立于1978年12月，目前业务包括石油勘探与生产业务、石化业务、炼油业务及对外能源行业投资业务。据路透社在2016年8月份的一篇报道，泰国的PTT公司和6家汽车制造商签署合约生产电动汽车。

　　一周前，有媒体报道称，洛杉矶时间12月13日，贾跃亭在FF内部全员大会宣布，经过与投资人近一个月的谈判，FF成功完成了超10亿美元A轮股权融资。随后有媒体称，泰国国有上市公司泰国国家石油公司（PTT）是法拉第未来A轮融资的投资方，蒙牛集团创始人牛根生或为两方的牵线人。

　　对于上述消息，法拉第未来方面回应澎湃新闻记者称，对融资新闻不做评论。

　　蒙牛方面则回应称，牛根生有自己的公司，不清楚相关的情况。

　　乐视汽车发放去年员工绩效奖金

　　12月25日，据《证券日报》报道，乐视汽车在12月22日举行全员大会，乐视汽车COO高景深在会上确认了美国FF融资到位的消息，并表示FF将实施中美双主场战略，乐视汽车接近300名员工将成为FF中国的员工。

　　一位乐视汽车内部员工向澎湃新闻记者确认了召开全员大会的消息，但表示，法拉第未来的融资金额并没有披露，具体的融资细节也仅掌握在在少数高层员工中。

　　法拉第未来本轮融资的投资方、投资金额等信息仍然一团模糊。

　　“投资人可能也有顾忌，希望选择合适的时机去说这个事儿，因为现在也承担了一些压力。”上述乐视内部员工介绍，在获得融资后，法拉第未来首款量产车型FF91上市，预计要在2018年年底。

　　可见的是，乐视汽车的员工，包括已经离职的员工已收到2016年的绩效奖金。

　　一位已从乐视汽车离职的员工对澎湃新闻记者称，在12月22日当天收到了2016年的绩效奖金，据其介绍，其他离职员工也纷纷表示收到了2016年的绩效金，“挺意外的。”这位乐视汽车前员工仍对贾跃亭抱有信心，“老贾还是信守承诺的，不要说他是老赖了，我相信他欠的钱都会还上的。”

　　当天，澎湃新闻记者来到了乐视汽车位于上海嘉定的办公室，负责前台接待的物业人员介绍，乐视汽车上海办公室的员工上班一切正常。

　　法拉第未来10亿美元融资疑云

　　从今年11月开始，法拉第未来获得融资的消息便开始流传。

　　印度的塔塔集团率先被传出以9亿美元投资法拉第未来，获得10%的股权，但这也很快被证实为一则假消息。塔塔集团的发言人在采访中表示，投资法拉第未来的传闻并不属实。12月7日，又有香港富豪李泽楷投资法拉第未来的消息传出，但当天李泽楷的发言人向澎湃新闻记者表示，对法拉第未来没有投资或合作的意向。

　　但还是有人在对外放出法拉第未来已经融资成功的消息。

　　这次融资对法拉第未来极其重要。

　　彭博社在11月28日的一则报道称，法拉第未来需要在今年12月前完成A轮融资，否则将会有4亿美元及12%利息的可转换债券须立即支付，如果成功募集到5亿美元融资，这些债务将转换成股票。

　　乐视汽车中国将成为FF中国

　　经历这次的风波，乐视汽车和法拉第未来的关系也逐渐明朗。

　　乐视汽车内部人士告诉澎湃新闻记者，法拉第未来将实行双主场策略，“未来相当于乐视汽车中国就是FF中国，负责FF业务在中国的承接，比如销售市场职能，（FF）第一阶段主打美国和中国市场，FF中国也会有本地化的研发和产品。”

　　另据证券日报报道，本次乐视汽车的全员大会现场设在北京，上海分公司和德清办公区的员工通过视频接入。

　　2014年，贾跃亭在中国成立了乐视汽车，并在美国投资了法拉第未来。

　　目前，乐视汽车在北京和上海有研发中心，并打算在浙江德清建设产业园区。

　　上海嘉定政府网在2016年5月16日的一篇报道显示，5月13日，乐视超级汽车与上海国际汽车城正式签约，将其上海研发中心落户上海国际汽车?创新港，确定名称为乐视超级汽车（上海）研发中心，区委书记马春雷、乐视超级汽车(中国)总裁张海亮出席签约仪式。值得一提的是，乐视汽车上海研发中心所在的汽车创新港，有着不少汽车初创企业，包括蔚来汽车等。

　　根据该则报道，乐视拥有北京和上海两个研发中心，其中北京研发中心主要负责整车集成、底盘车身、实验验证等部分，上海研发中心则主要负责“三电”的研发，分为整车控制、电池系统、电驱动系统、整车高压安全四个部门，并建立对应实验室，未来将展开一系列智能网联方向产品的研发工作。除了北京上海，乐视汽车在浙江德清县还要建造汽车产业园。

　　按照证券日报的报道，乐视汽车目前员工数近300人。另据The Verge的一篇报道，而法拉第未来的员工规模则在千人左右。

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