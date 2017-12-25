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谷歌发布Android Wear草图 用手势操控其他电子设备

谷歌发布Android Wear草图 用手势操控其他电子设备
2017年12月25日 20:09 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间12月25日晚间消息，iPhone X的Face ID所使用的TrueDepth技术，可能会出现在下一代的Android Wear设备上。谷歌发布了一些列概念草图，草图显示未来的可穿戴设备可能会使用与iPhone X类似的TrueDepth雷达，从而让智能手表等移动设备变得更加实用。

　　谷歌在草图中所展示的雷达技术被放在了腕上的可穿戴设备中。虽然谷歌并不一定会在下一代产品中使用这个技术，但是它还是让我们看到了未来可穿戴设备的一些可能的方向。草图中的设备在手腕的上方和下方各安置了一个无线电波发射器。

　　在使用这个设备的时候，用户可以通过不同的手势来命令电子设备实现不同的操作。例如，在操控智能台灯的时候，用户可以伸出一只手指，让台灯亮起黄灯；伸出两只手指，让台灯的颜色切换为蓝色。用户或许还可以根据所使用的设备，对操作手势进行自定义。

　　谷歌的草图显示，这个可穿戴计算设备需要自身的硬件和软件来支持。首先，它自己要有一个处理器，另外还需要一个配套的手势管理软件。这个设备还拥有一个网络接口，以及一个显示屏，这个显示屏将用于显示相关信息，例如手势命令是否成功执行。这个设备还有另外两个组件，有意思的是，它们与iPhone X上的信号发射组件以及信号接收组件非常相似。其中之一是微波无线信号组件（Microwave Raido Element），另外一个是天线组件（Antenna Element）。（行云）

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